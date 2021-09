Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF DIE FED - Vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank zeichnet sich am Mittwoch im Dax wieder Zurückhaltung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,34 Prozent höher auf 15 400 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seinen schwachen Wochenstart mit einem Rutsch auf 15 019 Punkte zum Teil wieder wett gemacht. Nach Einschätzung vieler Experten könnte die Fed am Abend eine geldpolitische Wende einläuten. Bei hoher Inflation und Fortschritten am Arbeitsmarkt rechnen sie damit, dass die zur Konjunkturstütze in der Pandemie initiierten Anleihekäufe bald gemindert werden - das sogenannte Tapering. Derzeit kauft die Fed monatlich Anleihen für 120 Milliarden Dollar. Hinweise auf den genauen Zeitplan des Tapering werden mit Spannung erwartet. Dabei könne im Bericht von Fed-Chef Jerome Powell wieder jedes neue Wort entscheidend sein, sagte ein Börsianer.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Angesichts robuster Konjunkturdaten hat sich die Wall Street nach der Talfahrt zu Wochenbeginn ein wenig stabilisiert. Die wichtigsten Indizes schlossen am Dienstag kaum verändert. Für etwas Erleichterung sorgte, dass das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal weniger stark gestiegen war als von Analysten erwartet. In der Baubranche nahm die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten zudem stärker zu als gedacht, ferner legte die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet und deutlich zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial war zunächst um rund ein Prozent gestiegen, bevor er wieder an Schwung verlor und 0,15 Prozent im Minus bei 33 919,84 Punkten schloss. Zu Wochenbeginn hatte der Dow noch rund 1,8 Prozent eingebüsst. Insbesondere die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor hatte die Kurse weltweit auf Talfahrt geschickt. Der S&P 500 gab am Dienstag um 0,08 Prozent auf 4354,19 Zähler nach. An der technologielastigen Nasdaq-Börse rückte der Nasdaq 100 um 0,10 Prozent auf 15 027,77 Punkte vor.

ASIEN: - CSI UND NIKKEI IM MINUS; HANG SENG IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkten am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex

Nikkei-225 büsste kurz vor Handelsende ein halbes Prozent ein und baute damit die Verluste vom Vortag aus. In China gab der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, nach der feiertagsbedingten Pause von zwei Handelstagen zuletzt knapp ein Prozent nach. Leicht nach oben ging es dagegen in Hongkong. Der Hang-Seng-Index , der Leitindikator der Sonderverwaltungszone Hongkong, legte zuletzt ein halbes Prozent zu.

DAX 15'348,53 1,43% XDAX 15'310,99 1,29% EuroSTOXX 50 4'097,51 1,33% Stoxx50 3'513,42 1,15% DJIA 33'919,84 -0,15% S&P 500 4'354,19 -0,08% NASDAQ 100 15'027,77 0,10%

RENTEN:

Bund-Future 171,57 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1720 -0,05% USD/Yen 109,46 0,22% Euro/Yen 128,29 0,17%

ROHÖL:

Brent 75,24 +0,88 USD WTI 71,36 +0,87 USD

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet im Frühjahr Herdenimmunität und Ende der Pandemie, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock: Vestas-Schliessung Ergebnis verfehlter Bundespolitik, Lausitzer Rundschau

- Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion: Plan der CDU ist 'einfach mal nichts machen', ARD-Sendung "hart aber fair"

- Corona-Schutz: Von 200 Millionen Euro Bundesmitteln für Luftreinigungsgeräte an Kitas und Schulen noch kein Euro abgerufen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Angesichts der hohen Inflation will der CSU-Vorsitzende Markus Söder mit einem Drei-Punkte-Plan den Preisanstieg dämpfen, Interview, Bild

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher: Ungeimpfte dürfen Lohnausfall bei Quarantäne nicht auf Gemeinschaft abwälzen, Interview, Rheinische Post

- Berliner Stadtrat Florian Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) hält Wohnungsenteignungen für "folgerichtig", Interview, Welt

- Das Förderprogramm der Bundesregierung für den Einsatz von Luftfiltern im Zuge der Corona-Pandemie kommt in der Praxis kaum an, Welt

- Umfrage: 80 Prozent der Bürger sehen hohe Bedeutung des Klimaschutzes in naher Zukunft, Rheinische Post

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wirbt für bundesweites Aus der Entschädigung für Ungeimpfte bei Quarantäne, Interview, Rheinische Post

- Bundeswahlleiter Georg Thiel ruft zur Stimmabgabe auf, Interview, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor negativen Begleiterscheinungen der Quarantäne-Regelung für Ungeimpfte, Interview, Rheinische Post

- Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen kritisiert Verdienstausfall-Regelung für Ungeimpfte als praxisfern, Interview, Rheinische Post

- Umfrage: Europäer sehen sich nicht in Kaltem Krieg mit China, Welt

- US-Regierung prüft Five9-Deal von Zoom wegen China, WSJ

- Übernahme soll Sunmirror zum wichtigen Kobaltlieferanten machen, Interview mit Konzernchef Heinz Rudolf Kubli, BöZ

- Sollte die FDP nach der Wahl Teil einer Regierungskoalition werden, wird sie nach den Worten ihres stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki dafür sorgen, dass die Corona-Massnahmen rasch aufgehoben werden, Bild Live

- Verdi droht deutschen Privatbanken mit Streik, Interview mit Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck, HB

- FDP-Chef Christian Lindner zieht rote Linien für eine Koalitionsbeteiligung der Liberalen: "Erstens: Keine neuen Steuern oder Steuererhöhungen im Höchststeuerland Deutschland. Zweitens: Weil wir schon so hohe Schulden haben und jetzt auch erhebliche Inflationsrisiken, muss die Schuldenbremse im Grundgesetz bleiben. Drittens: Keine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa", Interview, Focus

- Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen warnt angesichts der Pläne von Bund und Ländern, den Verdienstausfall von Ungeimpften in Quarantäne einheitlich zu regeln, vor einer "verdeckten Pandemie", Interview, HB

- Länder: Ab 11. Oktober keine Lohnentschädigung mehr für Ungeimpfte im Quarantäne-Fall, Business Insider und HB

- Justizbehörde stellt American-Jetblue-Allianz in Frage, WSJ

- Bernd Lange (SPD), der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, warnt, dass die deutsche Industrie besonders darunter leiden würde, wenn das schon weit verhandelte Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU sich verzögert oder gar platzen sollte, Interview, HB

- Bund und Länder planen Testpflicht von ungeimpften Beschäftigten, HB

- Chefökonom des gewerkschaftsnahen IMK Sebastien Dullien hält 12 Euro Mindestlohn für gut für Produktivität und Wachstum, Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen IW, hingegen nicht, Streitgespräch, HB

- Mit einem neuen Uno-Nothilfe- und -Krisenfonds von zehn Milliarden Euro könnte das Problem der Unterernährung aus Sicht von Gerd Müller (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wirksam bekämpft werden, Gastbeitrag, HB

