AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Der Dax scheint am Donnerstag seinen am Vortag eingeschlagenen Erholungskurs zunächst fortzusetzen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex etwas weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,56 Prozent auf 15 451 Punkte. Der September aber macht seinem Ruf als schwächerer Börsenmonat alle Ehre, es zeichnet sich auf Monatssicht aktuell ein Verlust von etwas mehr als zwei Prozent ab. Sowohl der Dax als auch andere wichtige Börsenindizes in Europa hatten am Vortag einen Teil ihrer hohen Verluste vom Dienstag wettgemacht. Die Erholung sehe aber nur halbherzig aus, sagte am Morgen Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die Furcht vor Stagflation - also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur - nehme zu, was angesichts der stark steigenden Energiepreise und deren Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen der Menschen nicht verwundere.

USA: - LEICHT ERHOLT - Die US-Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte auf einen zarten Erholungskurs begeben. Händler sprachen davon, dass einige "Schnäppchenjäger" an die Aktienmärkte zurückgekehrt seien mit der Auffassung, dass der schlimmste Ausverkauf seit Mai tags zuvor übertrieben gewesen sei. Aktien aus den Branchen Konsumgüter und Versorger führten die Gewinnerliste an, während Technologiewerte ein uneinheitliches Bild boten. Frische Daten vom US-Immobilienmarkt hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 34 390,72 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um gut 1,6 Prozent gefallen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 4359,46 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 2,9 Prozent abgesackt war, sank letztlich um 0,12 Prozent auf 14 752,89 Punkte.

ASIEN: - CSI 300 UND NIKKEI LEICHT IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend leicht zugelegt und damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. In Japan zog der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende 0,10 Prozent zu, blieb aber unter der psychologisch wichtigen Marke von 30 000 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt ein halbes Prozent zu. Im Minus war jedoch die Börse in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort fiel der Leitindex Hang-Seng-Index im späten Handel knapp ein Prozent im Minus.

DAX 15365,27 0,77% XDAX 15357,90 0,57% EuroSTOXX 50 4080,22 0,53% Stoxx50 3504,05 0,85% DJIA 34390,72 0,26% S&P 500 4359,46 0,16% NASDAQ 100 14752,89 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,03 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1606 0,08% USD/Yen 111,90 -0,05% Euro/Yen 129,87 0,01%

ROHÖL:

Brent 78,46 -0,18 USD WTI 74,78 -0,05 USD

PRESSESCHAU

- FDP verhandelt mit zehnköpfigem Sondierungsteam über Ampel

- Parteivize Kubicki nicht dabei, Business Insider

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: Corona während Regierungsbildung nicht vernachlässigen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann: CDU steht vor Existenzfrage, ARD-Sendung "Maischberger"

- Gorch Fock: Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler fürchtet neue Millionenkosten, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Britische Regierung will Ökosteuerzulagen vom Strom zu Gas verlagern, FT

- Deutscher Bauernverband: Erdbeerernte 2021 um 40 Prozent geringer als im Vorjahr, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- "Unsere Story funktioniert auch ohne Zukäufe", Gespräch mit Gea-Finanzchef Marcus Ketter, BöZ

- "Banken brauchen volle Digitalisierung des Kreditprozesses", Gespräch mit Younited-Deutschlandchef Michael Herschlein, BöZ

- "Alte Arbeitswelt gibt es nicht mehr", Gespräch mit Hays-Vorstand Alexander Heise über Homeoffice, Outsourcing und Fachkräftemangel, BöZ

- Der Ex-Brexit-Chefunterhändler und Präsidentschaftskandidat Michel Barnier fordert einen grösseren Einfluss Frankreichs in der Europäischen Union, Welt

- "Der Jet muss in Sichtweite bleiben", Gespräch mit Lilium-Chef Daniel Wiegand, HB - Otto will Amazons Schwäche nutzen, Gespräch mit Firmenchef Alexander Birken, HB

- Schüttflix geht nach Osteuropa, FAZ

- Der frühere Grünen-Fraktionschef und Umweltminister Jürgen Trittin geht von guten Erfolgsaussichten einer künftigen Dreierkoalition im Bund aus, HB

- Der Verkehrspolitiker und Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, glaubt nicht, dass die Verhandlungen mit der FDP am Tempolimit oder der Forderung nach einem Verbrenner-Ausstiegsdatum scheitern könnten, Welt

- Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin, sieht den Grundsatz der Freiheit der Wahl durch das Chaos in Berliner Wahllokalen beeinträchtigt, Welt

- Tesla: Die Fabrik in Grünheide wird eine Gesamtgenehmigung erhalten, Business Insider

- "Fragezeichen bei Tech-Konzernen", Gespräch mit Risikoforscher Gerd Gigerenzer über Indexfonds bei der Geldanlage, HB

- Bundesgesundheitsministerium gibt Krankenhäusern Schuld an RKI-Meldeverzögerungen, Welt - Civey-Umfrage: Klare Mehrheit für Habeck als Vizekanzler, Spiegel

