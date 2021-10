----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach dem schwachen Wochenstart kann sich der Dax am Dienstag zunächst wohl etwas von der runden Marke von 15 000 Punkten absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 080 Punkte. Im Bereich von 15 000 Punkten liegen auch die 200-Tage-Linien als längerfristige Trendbarometer. Ein Rutsch unter diese Unterstützung würde das Chartbild deutlich eintrüben.

USA: - VERLUSTE - Die angespannte Situation am Ölmarkt hat am Montag die US-Börsen belastet. Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation. Dass die Ölfördergruppe Opec+ vor diesem Hintergrund und trotz der Knappheit am Weltmarkt ihre Tagesproduktion im November nicht stärker als geplant anheben will, schreckte die Anleger ab. Denn damit bleibt die Lage am Ölmarkt zunächst wohl angespannt. Die Ölpreise, die prompt kräftig anzogen, dürften nun weiter steigen und der Inflation weiter Vorschub leisten. Der Dow beendete den Handel mit einem Minus von 0,94 Prozent auf 34 002,92 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es bis auf den tiefsten Stand seit Ende Juni zurück, bevor er sich mit einem Abschlag von 2,16 Prozent auf 14 472,12 Punkte verabschiedete.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN - Die Sorge vor einer weiterhin eher hohen Inflation und damit weltweit anziehenden Zinsen hat den japanischen Leitindex Nikkei-225 am Dienstag belastet. Wie zuletzt hätten steigende Anleiherenditen die Bewertungsfrage aufgeworfen, hiess es bei der Credit Suisse mit Blick auf die aktuelle Lage an den Börsen. Die Anleger scheuten zunehmend das Risiko. Der Nikkei büsste bis kurz vor Handelsende mehr als zwei Prozent auf 27 800 Punkte ein und weitere damit seine jüngsten Verluste aus. Der Hongkonger Hang-Seng-Index unternahm nach den deutlichen Vortagesverlusten mit zuletzt plus 0,2 Prozent einen Stabilisierungsversuch. In Festland-China wird unterdessen wegen Feiertagen erst einmal weiter nicht gehandelt.

DAX 15036,55 -0,79 XDAX 15077,57 -1,16 EuroSTOXX 50 3996,41 -0,96 Stoxx50 3472,13 -0,25 DJIA 34002,92 -0,94 S&P 500 4300,46 -1,30 NASDAQ 100 14472,12 -2,16

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,08 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1596 -0,21 USD/Yen 111,18 0,24 Euro/Yen 128,93 0,03

ROHÖL:

Brent 81,47 +0,10 USD WTI 77,71 +0,20 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Trotz Widerstands gegen die Seidenstrasse: EU treibt Infrastrukturpartnerschaft mit China voran, HB

- Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter warnt vor neuen Funklöchern in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Virologe Klaus Stöhr unterstützt die Forderung nach Lockerungen an Schulen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: Kinder seien "unter anderem als Folge der Corona-Massnahmen inzwischen in erhöhtem Masse zu einer leichten Beute für Viren geworden, die ihnen früher kaum etwas anhaben konnten", Passauer Neue Presse

- Einige englische Fussballclubs fordern einen vom Fussballverband aufgelegten Fonds zur Unterstützung bei Finanzproblemen im Volumen von einer Milliarde Pfund, FT

bis 23.45 Uhr:

- Der Münchner Lkw-Bauer MAN muss wegen fehlender Halbleiter die Produktion an seinen deutschen Standorten drosseln, Münchner Merkur

- "Der Bail-out für Evergrande fällt aus", Gespräch mit Nish Popat vom US-Fondsmanager Neuberger Berman, BöZ

- "Wir sind kein Technologiefonds", Gespräch mit Portikus-Fondsmanagerin Elisabeth Weisenhorn, BöZ

- Der Deutsche Philologenverband fordert von der nächsten Bundesregierung Milliarden-Investitionen in Schulen, Gespräch mit Verbandschefin Susanne Lin-Klitzing, Bild

- In der Debatte um die Aufarbeitung der Unions-Niederlage bei der Bundestagswahl fordern führende Vertreter der CDU aus Niedersachsen und Brandenburg personelle und inhaltliche Konsequenzen, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Bundesfinanzministerium sprach mehrmals mit Cerberus-Managern, HB

- "?Verlassen wir uns auf China, ist Europas Industrie tot", Gespräch mit ACC-Chef Yann Vincent, HB

- In Berlin mehren sich die Hinweise, dass auch Jugendliche unter 18 Jahren an den Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen sowie am Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen teilnehmen konnten, Welt

- Kurz vor den möglicherweise entscheidenden Sondierungsgesprächen mit den Grünen warnen führende CDU-Politiker davor, für den Preis des Regierens die Grundsätze der Union aufzuweichen, Rheinische Post

- Kurz vor der Tagung der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag und Freitag in Potsdam pocht der Deutsche Lehrerverband auf bundeseinheitliche Vorgaben mit Blick auf die Corona-Bekämpfung an Schulen, Gespräch mit Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, Rheinische Post

- Nach dem Willen des Bundesverkehrsministeriums sollen im kommenden Jahr Tempowarner auch in Deutschland vorgeschrieben werden, Rheinische Post

- Österreich drängt darauf, die Beitrittsgespräche mit den sechs Westbalkan-Ländern deutlich zu beschleunigen, Gespräch mit Aussenminister Alexander Schallenberg, Welt

- Für eine grüne Ökonomie braucht es neue Geschäftsmodelle, bei denen

Unternehmen Kunden und andere Stakeholder einbeziehen, Gespräch mit ISM-Professor Andre Reichel, HB

- Nur Google profitiert von Googles Dominanz, Gastbeitrag von Experten Paul Heidhues und Monika Schnitzer, HB

- Stifterverband und McKinsey fordern mehr Tempo bei der Hochschul-Digitalisierung, HB

- Deutsche Gasspeicher nur zu 68 Prozent gefüllt, Rheinische Post

- Wegen des Fachkräftemangels unterstützt die österreichische Standortvermarktung investitionsfreudige Betriebe, Gespräch mit ABA-Geschäftsführer Rene Tritscher, FAZ

- Unverständnis in der SPD über angebliche Indiskretionen der Union nach Sondierung mit der FDP, HB

/mis

(AWP)