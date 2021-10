----------

DEUTSCHLAND: - ERNEUTER RÜCKSCHLAG - Der Dax findet aktuell keinen klaren Trend. Nach der Erholung am Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte ein erneuter Rückschlag ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,9 Prozent tiefer auf 15 060 Punkte. Es gelingt dem Dax aktuell nicht, sich nachhaltig vom Unterstützungsbereich um 15 000 Punkte abzusetzen. Hier liegen aktuell auch die 200-Tage-Linien als längerfristige Trendbarometer. Ein Rutsch darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben. Auch an der Wall Street geht es für die Indizes aktuell hin und her. Die Technologiewerte, die zuletzt besonders unter steigenden Anleiherenditen gelitten haben, konnten sich im US-Handel wieder etwas fangen. In Asien war davon allerdings am Morgen bereits nichts mehr zu spüren. Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda, sprach von nervösem Handel vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der Weg des geringsten Widerstands führe aktuell aber nach unten, so der Experte.

USA: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre deutlichen Vortagesverluste grossteils wettgemacht. Die Erholung wurde gestützt von besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe. Marktbeobachter sehen in den steigenden Kursen dennoch kein Vorzeichen für eine ausgeprägte weitere Aufholjagd. Die Erholung sei stark von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen, weshalb der Markt weiter angeschlagen bleibe, hiess es. Zudem, so schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda, bestünden die Unsicherheiten rund um die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande fort und der Streit um die Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikanern werde wohl noch einige Wochen andauern. Der Dow legte letztlich um 0,92 Prozent auf 34 314,67 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 1,05 Prozent auf 4345,72 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,40 Prozent auf 14 674,15 Punkte nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE - Steigende Energiepreise und anziehende Renditen an den Anleihemärkten haben die wichtigsten Börsen Asiens am Mittwoch einmal mehr belastet. Die am Vorabend aufgehellte Stimmung an der Wall Street lieferte keinen Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei-225 sank bis kurz vor Handelsende um mehr als ein Prozent auf 27 480 Punkte. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büsste ein halbes Prozent ein. In Festland-China wird unterdessen wegen Feiertagen weiter nicht gehandelt.

- Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv): Abhängigkeit von Tech-Riesen verringern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hamburgs amtierender Datenschutzbeauftragter Ulrich Kühn für stärkere Regulierung sozialer Netzwerke, Augsburger Allgemeine

- Reinhard Sager (CDU), Präsident des Landkreistags, fordert Vereinbarung zum Ausstieg aus Corona-Massnahmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Karl Haeusgen, Unternehmer und Präsident des Verbandes Deutscher Maschinenbauer (VDMA), für Ampelbündnis: 'Wirtschaft von Union enttäuscht', Wiwo

- Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hält Jamaika im Bund für nicht sehr wahrscheinlich, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Veröffentlichung von Corona-Hilfen: Bund will Transparenzregeln aufweichen, Neue Osnabrücker Zeitung

- CDU will Wahlniederlage durch Kommission mit externen Experten aufarbeiten, Welt

- Der Elektronikhändler MediaMarktSaturn warnt wegen der Corona-Pandemie und des anhaltenden Halbleitermangels vor Lieferengpässen zu Weihnachten, Münchner Merkur

- Angesichts stark steigender Energiepreise hat Manfred Weber, Vorsitzender der Christdemokraten im Europaparlament, eine neue Strategie der EU zur Beschaffung von Rohstoffen gefordert, Bild

- Die Deutsche Post trennt sich von ihrer verlustreichen Tochtergesellschaft Streetscooter, Welt

- Deutsche Börse digitalisiert Wertpapiergeschäft, HB

- VDA prognostiziert drastischen Einbruch der Autoproduktion in Deutschland im laufenden Jahr, FAZ

- Aktionärsberatung ISS kritisiert hohe Vergütung im Verwaltungsrat von Tesla, HB

- "Mehr als Anekdoten", Gespräch mit John Tye, der die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen vertritt, FAZ

- Die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Jana Schimke, sieht selbst im Falle einer Jamaika-Koalition keine Jobgarantie für Armin Laschet, Welt

- Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat die Parteien in Berlin vor einem "übereilten Tritt auf die Schuldenbremse" in den kommenden Jahren gewarnt, Rheinische Post

- DBB-Chef zeigt sich vor Beginn der Tarifrunde im öffentlichen Dienst streiklustig, Gespräch mit Ulrich Silberbach, Welt

- Kinderärzte-Verband: Viele Kinderkliniken sind bereits jetzt voll, Rheinische Post

- Kinderärzte-Verband: Maskenpflicht an weiterführenden Schulen sinnvoll/Keine Influenza-Impfung von Kindern zum Schutz der Älteren, Rheinische Post

- Interimslösung für Spitzenjob beim IfW, HB

- "Wir wollen niemandem etwas wegnehmen", Gespräch mit dem Chef der Tarifgemeinschaft deutscher Länder Reinhold Hilbers, HB

- Ein Klimazoll auf Methan könnte die klimafreundlichere Zukunft des Energieträgers Erdgas sichern, Gastbeitrag von MAN Energy Solutions-Chef Uwe Lauber, HB

