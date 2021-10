----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach stabilem Wochenstart droht dem Dax am Dienstag ein neuerlicher Rückschlag: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer auf 15 085 Punkte. Bereits an der Wall Street hatten die Indizes schwach geschlossen und die asiatischen Börsen nahmen am Morgen den Trend auf. Auf die Stimmung drücken abermals die Schuldenprobleme der chinesischen Immobilienwirtschaft, die Sorgen vor einer Ansteckung andere Wirtschaftsbereiche aufkommen lassen. So liess der hoch verschuldete Immobilienkonzern Evergrande laut einigen Anleihegläubigern abermals eine Frist für eine Kuponzahlung verstreichen. Damit rücken im Dax die Chartunterstützung um 15 000 Punkte sowie die in diesem Bereich liegenden 200-Tage-Linien wieder ins Visier, die in der Vorwoche bereits gewackelt hatten. Nur mit einer schnellen Wende knapp über dem Mai-Tief von 14 816 Punkten hatte der Dax eine deutlichere Eintrübung des Chartbilds noch verhindert.

USA: - VERLUSTE - An der Wall Street hat die Anleger nach der guten Vorwoche wieder der Mut verlassen. Die wichtigsten Aktienindizes büssten im Handelsverlauf am Montag anfängliche Gewinne ein und schlossen im Minus. Weiterhin herrscht die Sorge, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen und die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Ende um 0,72 Prozent auf 34 496,06 Punkte nach. Der S&P 500 fiel um 0,69 Prozent auf 4361,19 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 14 713,73 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Sorgen wegen Schuldenprobleme der chinesischen Immobilienwirtschaft haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. So liess der hoch verschuldete Immobilienkonzern Evergrande laut einigen Anleihegläubigern abermals eine Frist für eine Kuponzahlung verstreichen. Der japanische Leitindex Nikkei-225 fiel um zuletzt knapp ein Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um ein Prozent und der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel um knapp ein Prozent zu.

DAX 15199,14 -0,05 XDAX 15129,58 -0,45 EuroSTOXX 50 4072,52 -0,02 Stoxx50 3548,82 0,26 DJIA 34496,06 -0,72 S&P 500 4361,19 -0,69 NASDAQ 100 14713,73 -0,72

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,85 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1557 0,04 USD/Yen 113,34 0,02 Euro/Yen 130,98 0,04

ROHÖL:

Brent 83,60 -0,05 USD WTI 80,39 -0,13 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Holcim-Chef Jan Jenisch warnt vor Knappheiten bei Baumaterial bis mindestens Anfang 2022, Interview, HB

- Die Polizeigewerkschaften warnen vor Cannabis-Legalisierung, Neue Osnabrücker Zeitung

- US-Pharmakonzern Merck & Co. will Produktion der antiviralen Pille zur Behandlung von Covid-19 wegen steigender Nachfrage verdoppeln, FT

- SPD-Vize Kevin Kühnert: "Der Weg für die FDP zu den Grünen ist natürlich länger als der der SPD. Dieses Dreierbündnis mit der FDP gab es auf Bundesebene noch nie, da gibt es noch keine Traditionen und Narrative", Interview, Welt

- Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler will für eine Ampel-Koalition stimmen, Interview, Welt

- "Der Westen sollte seine Werkzeuge nutzen", Interview mit Leonid Wolkow, Vertrauter von russischem Oppositionellen Alexej Nawalny, Welt

- Chinesische Regierung nimmt die Beziehung zwischen Regulierungsbehörden und Privatunternehmen stärker ins Visier, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- "In Italien gab es nur begrenzte staatliche Interventionen im Finanzsektor", Gespräch mit ABI-Generaldirektor Giovanni Sabatini, BöZ

- Basel nur mit Backstop, Gastbeitrag von Iris Bethge-Krauss, VÖB-Hauptgeschäftsführerin, BöZ

- "China bleibt investierbar", Gespräch mit Gergely Majoros, Mitglied des Investment Committee des französischen Assetmanagers Carmignac, BöZ

- Der Bund der Steuerzahler fordert wegen der hohen Inflationsrate eine zusätzliche Anpassung des Einkommensteuertarifs 2022 um mindestens drei Prozent, Gespräch mit Verbandschef Reiner Holznagel, Bild

- CDU-Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring fordert seine Partei zu einem Neustart auf und verlangt eine Paketlösung für die Wahl der neuen Parteiführung im Januar, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Digital Partners erwirbt Anteil an FTAPI, FAZ

- Flixtrain will ICEs verstärkt Konkurrenz machen, Gespräch mit Mitgründer André Schwämmlein, FAZ

- Gericht gibt Intiatoren von #allesaufdenisch gegen YouTube Recht, Bild

- Gesundheitsminister geben grünes Licht für Testpflicht von Beschäftigen, Business Insider

- Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Nadine Schön, hat bei der Neuaufstellung ihrer Partei eine stärkere Beteiligung von Frauen gefordert, Rheinische Post

- Corona: Bund zahlte rund 5 Milliarden Euro für Gratis-Bürgertests, Rheinische Post

- Russland - kein Feindbild für einen kalten Gaskrieg, Gastbeitrag von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), HB

- Insa-Umfrage: Union unter 20 Prozent, Bild

/mis

(AWP)