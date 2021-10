Morning Briefing International

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Der Dax wird wohl auch am Donnerstag über die in dieser Woche bislang umkämpfte Marke von 15 500 Punkten erst einmal nicht hinauskommen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,23 Prozent auf 15 487 Punkten. Damit hinkt der Dax den rekordhohen Indizes an der Wall Street weiter hinterher, wo am Vortag erneut gute Unternehmenszahlen die Anleger überzeugt hatten. Auch der Elektroautobauer Tesla hatte mit seinem nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalsbericht besser als erwartet abgeschnitten. In Europa nimmt die Bilanzsaison nun ebenfalls Fahrt auf.

USA: - DOW-REKORD - Zur Wochenmitte hat es der US-Leitindex auf einen weiteren Höchststand geschafft. Mit 35 669 Punkten überwand der Dow am Mittwoch das bisherige Rekordhoch von Mitte August. Gut kamen bei den Anlegern die höher gesteckten Gewinnziele des Telekomriesen Verizon und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories an. Damit könnte sich immer mehr ein guter Verlauf der Saison der Quartalsberichte abzeichnen. Zur Schlussglocke verzeichnete der Dow ein Plus von 0,43 Prozent auf 35 609,34 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach der jüngsten Kurserholung haben sich die Anleger an den Börsen Asiens am Donnerstag zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um 0,35 Prozent zu. In Hongkong fiel der Hang Seng aber um 0,3 Prozent. Unter Druck standen insbesondere die Aktien des kriselnden chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, nachdem ihr Handel nach längerer Pause wieder aufgenommen wurde. Der japanische Leitindex Nikkei-225 sank um 1,7 Prozent.

DAX 15522,92 0,05% XDAX 15517,49 0,05% EuroSTOXX 50 4172,17 0,13% Stoxx50 3623,74 0,32% DJIA 35609,34 0,43% S&P 500 4536,19 0,37% NASDAQ 100 15388,71 -0,14%

Bund-Future 168,51 -0,06%

Euro/USD 1,1653 0,01% USD/Yen 114,02 -0,25% Euro/Yen 132,87 -0,23%

Brent 85,67 -0,15 USD WTI 83,41 -0,01 USD

- Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, und Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie (HDB), fordern eigenes Bauministerium, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- "Die Politik sollte mit ihrem Wunschdenken aufhören", kritisieren mehrere Gesundheitsämter und fordern einen neuen Impf-Kurs von der Politik, Welt

- Polens Vize-Justizminister Sebastian Kaleta wirft der EU in der Debatte um Polens Justizreform doppelte Standards vor, Interview, Welt

- CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach kritisiert den zeitgleichen Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie in Deutschland, Bild Live

- Die Europäische Zentralbank soll Kreisen zufolge Banken dazu auffordern, für die Nach-Brexit-Aktivitäten in der EU zusätzliches Personal einzustellen und Milliarden an Extra-Kapital zurückzuhalten, FT

- Panasonic soll sich von Fernsehproduktionen in Europa zurückziehen, Nikkei

- "Wir geben kleineren Fintechs Marktzugänge", Gespräch mit Chris Heyer, Chief Investment Officer von Hypoport, BöZ

- Wir sind flexibler, produzieren günstiger und können neue Produkte schneller auf den Markt bringen?, Gespräch mit Infineon-Fertigungsvorstand Jochen Hanebeck, HB

- Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat mehr Hinweise auf fragwürdige Geschäfte des Wohnungskonzerns Adler erhalten als bislang bekannt, HB

- Börse München verteidigt Modell der Neobroker, Gespräch mit Vorstand Andreas Schmidt, BöZ

- EZB beeinflusst ihren eigenen Kompass, Gastbeitrag von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, BöZ

- SPD-Linke fordert eigenständiges Bauministerium, HB

- "Wir wollen mit Zukäufen Marktanteile und Technologie stärken", Gespräch mit Nemetschek-Chef Axel Kaufmann, Börse Online

- Verwaltungsrat von Exxon Mobil diskutiert über den Ausstieg aus einigen seiner grössten Öl- und Gasprojekte, WSJ

- VW für ortsbezogene Tempolimits, einen höheren CO2-Preis und ein Ende des Steuerprivilegs für Dieselkraftstoff, Wiwo

- FDP-Chef Christian Lindner will dafür sorgen, dass Deutschland "aus der Mitte regiert wird", Welt

- Vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen für ein Ampelbündnis hat FDP-Vize Johannes Vogel die gemeinsamen Rentenpläne mit SPD und Grünen verteidigt, HB

- Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat die mögliche Ampel-Koalition vor einer Umgehung der Schuldenbremse durch öffentliche Investitionsgesellschaften gewarnt, Rheinische Post

- Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat SPD, Grüne und FDP für ihr mangelndes Interesse an der Aussenpolitik kritisiert, FAZ

