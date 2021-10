Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Vor einem Reigen an Quartalsberichten und der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte der Dax am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel wenige Punkte tiefer auf 15 698 Punkte. Die EZB steht angesichts des hohen Inflationsdrucks vor einer schwierigen Zinssitzung. Präsidentin Christine Lagarde dürfte versuchen, die zuletzt gestiegenen Inflationserwartungen zu dämpfen. Über die Zukunft des Krisenprogramms Pepp wird die EZB aber wohl erst auf ihrer Sitzung im Dezember entscheiden.

USA: - DOW ETWAS SCHWÄCHER - Die jüngste Rekordrally an den US-Börsen ist am Mittwoch im Zuge durchwachsener Quartalszahlen nur an der Nasdaq-Börse weiter gegangen. Bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial zogen sich die Anleger vor allem im Späthandel zurück. Nachdem sich der Leitindex am Vortag mit knapp 35 893 Punkten zeitweise der 36 000er Marke genähert hatte, ging er nun 0,74 Prozent tiefer bei 35 490,69 Zählern über die Ziellinie.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei-225 büsste zuletzt 0,81 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,25 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,06 Prozent bergab. Die von den Rentenmärkten signalisierten Wachstumssorgen belasteten die Märkte.

DAX 15705,81 -0,33 XDAX 15677,58 -0,36 EuroSTOXX 50 4220,88 -0,07 Stoxx50 3662,19 -0,25 DJIA 35490,69 -0,74 S&P 500 4551,68 -0,51 NASDAQ 100 15598,39 0,25

Bund-Future 169,46 -0,12%

Euro/USD 1,1606 0,03 USD/Yen 113,5495 -0,25 Euro/Yen 131,7880 -0,22

Brent 82,83 -1,75 USD WTI 81,12 -1,54 USD

- Ransomware: Deutsche Ermittler haben mutmasslichen REvil-Drahtzieher identifiziert, Zeit

- Volkswagen: Zehntausende ID.6 sollen aus China nach Europa importiert werden/erstmals in Konzerngeschichte, Business Insider

- Die EU steckt angesichts der Zuwanderung über die Belarus-Route in einem politischen Dilemma, Migrationsrechtler Daniel Thym, Interview, Welt

- Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, über die Impf-Möglichkeit für Kinder ab fünf Jahren in den USA, Interview, Welt

- Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, setzt auf baldige Corona-Impfung für unter Zwölfjährige, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, wirft Diktator Lukaschenko einen "hybriden Krieg" vor, indem er Migranten instrumentalisiert, Bild

- Gerald Gass, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sieht "kritische Situation in der Pandemie", Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, warnt vor einer Überlastung der Krankenhäuser durch ungeimpfte Patienten, Augsburger Allgemeine

- Der scheidende Innenminister Horst Seehofer (CSU) mahnt, die derzeitige Flüchtlingsbewegung nach Deutschland nicht zu unterschätzen, Bild

- Vor allem bei kleineren börsennotierten Immobilien-Aktiengesellschaften lässt die Transparenz zu wünschen übrig, Gespräch mit Hazelview-Deutschlandchefin Claudia Reich Floyd, BöZ

- Eurazeo forciert Growth-Investments in Europa, Gespräch mit Deutschlandchefin Zoe Fabian, BöZ

- Ampel-Parteien haben Spielraum von 20 Milliarden Euro im Bundesetat, Bild

- "Wenn wir in der EU keine Grenzkontrollen haben wollen, müssen wir die Aussengrenzen sichern", sagt Michael Kretschmer (CDU), FAZ

- Third Point hat grosses Shell-Aktienpaket und verlangt Aufspaltung des Konzerns, WSJ

- Um die Greenwashing-Vorwürfe einer ehemaligen Top-Managerin zu entkräften, holt sich die DWS prominente Verstärkung in den USA, HB

- "Vielen Lieferanten fehlt die Expertise für saubere Energie", Gespräch mit Apple-Nachhaltigkeitschefin Lisa Jackson, HB

- EU-Durchbruch bei Regulierung von Internetgiganten, FAZ

- Finanzlage der Pflegekassen entwickelt sich besser als erwartet, HB

- Die frischgewählte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, SPD, hat das geplante Auslaufen der Epidemischen Lage begrüsst, Welt

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Eckpunkte von SPD, Grünen und FDP zur Beendigung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" begrüsst, Rheinische Post

- Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat von den Ampel-Parteien gewaltige Investitionen und Reformen für die gesetzliche Pflegeversicherung gefordert, Gespräch mit Vize-Chef Gernot Kiefer, HB

- In der Debatte um Corona-Auffrischungsimpfungen haben die deutschen Hausärzte auf die Bedeutung der Praxen hingewiesen und kurzfristigere Bestellungen angemahnt, Gespräch mit Vizechef Markus Beier, Rheinische Post

- "Kohleausstieg könnte in Asien bis zu 13 Billionen Dollar kosten", Gespräch mit Weltbank-Vize Axel van Trotsenburg über die Schuldenpolitik der Industriestaaten und ihre Verantwortung, ärmeren Ländern beim Umbau der Wirtschaft in Zeiten des Klimawandels zu helfen, HB

- Die geopolitische Eroberung der Wirtschaft, Gastbeitrag von Ökonom Jean Pisani-Ferry, HB

- Datenschutzrechtler kritisiert Erfassung von Impfstatus am Arbeitsplatz, Bild

- Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hält höhere Beitragssätze für legitim, um die Rentenkasse zu stabilisieren, Bild

- Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, hat von der kommenden Bundesregierung eine Reform des Rentensystems gefordert, Bild

