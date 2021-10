Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach rund einem Prozent Zuwachs im bisherigen Wochenverlauf dürfte der Dax am Freitag etwas schwächer starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 15 648 Punkte. Er kommt damit auf dem höchsten Niveau seit einem Monat zunächst nicht weiter. "Amazon und Apple sind die gefürchtete Belastung aus der Berichtssaison, die das Potenzial hat, den Markt deutlich einzubremsen", kommentierte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Für beide Anlegerlieblinge ging es nach ihren Quartalsberichten nachbörslich bergab. Apple kosteten insbesondere die Engpässe in der Chip-Versorgung Milliarden. Amazon wuchs weniger als gedacht und sendete auch für das so wichtige Weihnachtsgeschäft eher maue Signale. Die Enttäuschungen bei diesen "US Big Techs" machten einen neuen Anlauf auf das zuletzt wieder ins Visier gerückte Rekordhoch bei 16 030 Punkten "weder wahrscheinlich noch einfach", so Altmann weiter. Gute Nachrichten sieht er dagegen aus China: Nachdem der massiv verschuldete Immobilienkonzern Evergrande Zinszahlungsverpflichtungen nachkam, sei eine ungeordnete Pleite immer unwahrscheinlicher.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben nach den Vortagesverlusten wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Quartalsberichte machten am Donnerstag wieder vornehmlich positive Schlagzeilen. Für die Nasdaq-Indizes bedeuteten die Kursgewinne erneute Rekorde, bei den anderen Kursbarometern wie dem Dow Jones Industrial reichte es aber nicht für höhere Bestmarken. Der Leitindex rückte um 0,68 Prozent auf 35 730,48 Punkte vor. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp 35 893 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,98 Prozent auf 4596,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,15 Prozent auf 15 778,16 Punkte vor,

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtungs gefunden. Insgesamt hielten sich die Anleger nach mit Enttäuschung auf aufgenommenen Zahlen der Tech-Riesen Amazon und Apple eher zurück. Dass der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande offenbar eine Zinszahlung auf Anleihen leistete, hellte die Stimmung nur teilweise auf. Der japanische Leitindex Nikkei-225 hielt sich zuletzt mit einem Miniplus stabi. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,4 Prozent, währnd es in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,5 Prozent bergab ging.

DAX 15696,33 -0,06% XDAX 15684,33 0,04% EuroSTOXX 50 4233,87 0,31% Stoxx50 3674,99 0,35% DJIA 35730,48 0,68% S&P 500 4596,42 0,98% NASDAQ 100 15778,16 1,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,52 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1667 -0,12% USD/Yen 113,64 0,06% Euro/Yen 132,59 -0,06%

ROHÖL:

Brent 84,56 +0,24 USD WTI 82,88 +0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- VW-Chef Herbert Diess will wegen Ineffizienz und Chipkrise Stellen streichen, Welt

- Im Kampf gegen den Klimawandel wirbt Bill Gates für Kernkraft und warnt vor neuer Gelbwesten-Bewegung, Interview, HB

- Gernot Marx, Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung: Wegen Corona werden wieder OPs abgesagt werden müssen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- "Für alle Megathemen braucht es diesen Kapitalmarkt", Gespräch mit Erste-Group-Chef Bernd Spalt und Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan, BöZ

- "Bogen zur Digitalwelt schlagen", Gespräch mit Giesecke + Devrient - Gesellschafter Marian von Mitschke-Collande über den neuen Business-Campus und die architektonische Vision einer Work-Life-Balance, EaS

- "Viele Unternehmen wollen bei Cloud Services nicht ausschliesslich mit den Tech-Giganten arbeiten, weil die in den USA sitzen und eine sehr hohe Preismacht haben", Gespräch mit CCEX-Vorständen Roman Mohry und Karl-Michael Molzer, BöZ

- "Kuschelaufsicht muss enden", Gespräch mit Gerhard Schick, Finanzwende-

Vorstand, EaS

- Loys-­Fondsmanager sieht auf dem alten Kontinent neue Chancen, Gespräch mit Ufuk Boydak, EaS

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert eine umfassende Testoffensive in Altenheimen, Bild

- Carsten Brzeski, Chefvolkswirt von ING, hat die Politik angesichts steigender Energiepreise zu einer gezielten Unterstützung einkommensschwacher Bürger aufgefordert, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Adidas-Chef warnt vor Turnschuh-Knappheit zu Weihnachten, Gespräch mit Kasper Rorsted, Focus

- "Ein Musikkatalog wirft nicht automatisch Millionen ab", Gespräch mit Universal-Music-Europachef Frank Briegmann, FAZ

- Bosch investiert in Chipkrise weitere 400 Millionen Euro, Gespräch mit Firmenchef Volkmar Denner, HB

- Holding um Klinikkette Ober Scharrer geht in Verkaufsprozess, FAZ

- Der Vizepräsident der EU-Kommission und Klima-Kommissar Frans Timmermans hält das von der EU angestrebte Budget für den Green Deal von einer Billion Euro vorerst für ausreichend, Welt

- Umfrage: Deutsche halten Lindner für den besseren Finanzminister als Habeck, Welt

- FDP-Chef Christian Lindner hat die Kritik von US-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und US-Wirtschaftshistoriker Adam Tooze an seinen finanzpolitischen Vorstellungen scharf zurückgewiesen, Rheinische Post

- FDP-Chef Christian Lindner hat einer weiteren Vergemeinschaftung von Schulden in Europa und einer Lockerung des EU-Stabilitätspakts eine Absage erteilt, Rheinische Post

- Soundcloud- und Dance-Gründer Eric Quidenus-Wahlforss spricht sich für mehr staatliche Regulierungen für eine nachhaltigere Wirtschaft aus, Zeit

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will private Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung durch die Beschleunigung betrieblicher Abschreibungen "auf zwei oder drei Jahre" ankurbeln, Rheinische Post

- FDP-Chef Christian Lindner hat eine Überprüfung der Subventionen des Bundes und eine klare Prioritätensetzung bei der Finanzierung der Ampel-Pläne angekündigt, Rheinische Post

- FDP-Chef Christian Lindner ist optimistisch, dass die Ampel-Verhandler Anfang Dezember eine neue Regierung bilden können, Rheinische Post

- Umfrage: Schüler wollen digitalisierte Ausbildungen, HB

- Bosch legt in Chipkrise nach: Weltgrösster Autozulieferer investiert nächstes Jahr zusätzlich 400 Millionen Euro in Halbleiterfertigung, HB

- Bill Gates will auch mit Atomenergie das Klima retten, Gespräch, HB

- "Weidmanns Rückzug ist ein Fanal", Gespräch mit Reinhold von

Eben-Worlée, Präsident der Familienunternehmer, HB

- "Führungskräfte werden Widerspruchs-Akrobaten", Gespräch mit Management-Berater Reinhard Sprenger über den Trend zu New Work, HB

- Wir brauchen einen globalen CO2-Zertifikatehandel, Gastbeitrag von Paul Welfens, Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, HB

