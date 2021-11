Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem weiteren Dax-Rekord vom Vortag lassen es die Anleger am Freitag erst einmal ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,07 Prozent im Plus auf 16 094 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tritt er, verglichen mit der jüngsten Rally, aber eher auf der Stelle. Im Fokus steht die Deutsche Telekom als letzter Dax-Wert in der aktuellen Berichtssaison. Am Vorabend machten die Bonner den Anlegern bereits eine Freude: Sie wollen die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten. Die nachbörsliche Kursreaktion fiel positiv aus.

USA: - DOW LEIDET UNTER DISNEY - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den jüngsten Verlusten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es angesichts des Kursrutsches von Walt Disney letztlich um 0,44 Prozent auf 35 921,23 Punkte bergab - der Unterhaltungsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FESTER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank hingegen leicht um 0,2 Prozent. Inflationsgefahren werden aber an den Märkten weiterhin stark beobachtet.

DAX 16'083,11 0,10 XDAX 16'088,63 0,51 EuroSTOXX 50 4'358,00 0,21 Stoxx50 3'769,30 0,21 Euro/USD 1,1442 -0,05 USD/Yen 114,2095 0,12 Euro/Yen 130,6770 0,08

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,52 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1442 -0,05 USD/Yen 114,2080 0,12 Euro/Yen 130,6745 0,07

ROHÖL:

Brent 82,13 -0,74 USD WTI 80,94 -0,65 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: Regierung steht bis Nikolaus, Interview, Bayerischer Rundfunk

- Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), befürchtet Überlastung durch Covid-Kranke, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die chinesische Bankenaufsicht steht kurz vor dem Abschluss einer Untersuchung der Beziehung zwischen dem angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande und der Shengjing Bank, FT

- Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, und Grit Genster, Expertin für den Bereich Gesundheitswesen bei Verdi, beklagen Attacken gegen Ärzte und Pflegekräfte, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, fordert einheitliche Corona-Strategie für den Winter, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Ampel-Parteien wollen mehr Ostdeutsche in Top-Jobs, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Toshiba schliesst Verkauf an Investor und Rückzug von der Börse aus, FT

- Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbands der Deutschen Bundeswehr, fordert Impfpflicht für Soldatinnen und Soldaten, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- "D7 bedeutet einen Paradigmenwechsel", Gespräch mit Jens Hachmeister, Managing Director Deutsche Börse, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Bwin-Chefin fordert strenge Umsetzung von Glücksspielregeln, Gespräch mit Jette Nygaard-Ander­sen, FAZ

- Geheimbericht zur Arbeit der Wirtschaftsprüfgesellschaft EY bei Wirecard übt deutliche Kritik, HB

- Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts am Uniklinikum Erlangen und Mitglied der Stiko am Robert-Koch-Institut: "Lockdown für alle" als "Notschalter", Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung

- Stephan Thomae, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und migrationspolitischer Sprecher, fordert im Drama um Migrantinnen und Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze Unterstützung für Polen - und eine harte Linie gegen Belarus, Watson

- Bundesländer zahlten 2020 rund 200 Millionen Euro Strafzinsen für Bankeinlagen, Focus

- Umfrage: Deutsche mit Rolle von Olaf Scholz bei der Corona-Bekämpfung unzufrieden, Focus

- Kindermediziner: Soziale Teilhabe der Jüngsten muss in vierter Corona-Welle gesichert sein, Rheinische Post

- Kinder- und Jugendärzte kritisieren Corona-Massnahmenlast für Kinder, Rheinische Post

- Krankenhausgesellschaft: Keine kurzfristige Entlastung der Krankenhäuser in Sicht, Rheinische Post

- Bundesverband eMobilität fordert Prämien-Stopp bei Plug-in-Hybriden, Rheinische Post

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigt zu 3G-Regeln am Arbeitsplatz Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an, Rheinische Post

- Zivilgerichte klagen über Flut neuer Diesel-Verfahren, Rheinische Post

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält am Zeitplan zur Bildung einer Ampel-Koalition mit der Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler in der Woche ab dem 6. Dezember fest, Welt

- "Hochgradig unsichere Phase", Gespräch mit OECD-Chefökonomin Laurence Boone über steigende Inflationsraten und die Gefahr anziehender Löhne, den Abbau von Staatsschulden und die deutsche Schuldenbremse, HB

- "Joe Biden droht das Scheitern", Gespräch mit Politologen Francis Fukuyama, HB

- Der Einstieg in die kapitalgedeckte gesetzliche Altersvorsorge ist überfällig, Gastbeitrag von Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, HB

- "Das ist durchaus ambitioniert", Gespräch mit Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) über die Verhandlungen in Glasgow, FAZ

- Investitionen in Forschung sind in der Pandemie geschrumpft, FAZ

- Schneller zum Erfolg im Klimaschutz, Gastbeitrag von Ökonomen Ottmar Edenhofer, Veronika Grimm, Andreas Löschel, Karen Pittel und Christoph Schmidt, FAZ

- Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, hat angesichts tausender unbesetzter Stellen vor einem drohenden Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe gewarnt, Bild

- Deutschland will Österreich zum Hochrisikogebiet erklären, Funke

- "Es gibt zu viel Wildwuchs", Gespräch mit BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter über überflüssige Regulierung und die Frage, ob die Finanzkrise jetzt nicht mal lange genug her ist, FAZ

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über Bezahlung von Pflegekräften: Da sollten wir was drauflegen, Gespräch, Spiegel

- Corona: EU-Kommission verlangt Vorbereitung für weitere Verschärfung der Lage, Welt

