Morning Briefing International

DEUTSCHLAND: - WEITERE KONSOLIDIERUNG - Der Dax dürfte seinen Rückschlag am Freitag etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent tiefer auf 15 562 Punkte. Der Dax zollt weiter seiner fulminanten Erholung zu Wochenbeginn Tribut und rutscht wieder Richtung 15 500 Punkte zurück. In der Spitze hatte er im Wochenverlauf 4,4 Prozent gewonnen, von denen bis zum aktuellen Xetra-Schluss noch rund 3 Prozent verblieben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht nach einem hervorragenden Aktienjahr auch viele Akteure langsam ihre Bücher schliessen. Der Dax liegt 2021 aktuell fast 14 Prozent vorn. Als "Highlight des heutigen Datenkalenders" sieht Altmann die US-Inflationsdaten. "Allerdings sind die Anleger beim Thema Inflation zuletzt deutlich entspannter und toleranter geworden. Von daher dürfte eine hohe veröffentlichte Inflationsrate zu deutlich geringeren Marktverwerfungen führen, als das noch vor wenigen Monaten der Fall war", so der Experte.

USA: - TECHS UNTER DRUCK - Die Anleger haben an den New Yorker Börsen am Donnerstag bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Der Nasdaq 100 büsste nach einem bislang starken Wochenverlauf 1,49 Prozent auf 16 149,57 Punkte ein. Das Tech-Werte-Barometer hat damit in dieser Woche noch 2,8 Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,72 Prozent auf 4667,45 Zähler. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag mit den Gewinnen der anderen Indizes nicht Schritt halten konnte, schloss prozentual unverändert bei 35 754,69 Punkten. Für ihn ergibt sich ein Wochenplus von bisher 3,4 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong ebenso. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund ein Prozent im Minus.

DAX 15639,26 -0,30% XDAX 15602,12 -0,76% EuroSTOXX 50 4208,30 -0,59% Stoxx50 3721,99 -0,13% DJIA 35754,69 0,00% S&P 500 4667,45 -0,72% NASDAQ 100 16149,57 -1,49%

Bund-Future 174,09 -0,03%

Euro/USD 1,1298 0,03% USD/Yen 113,49 0,04% Euro/Yen 128,22 0,06%

Brent 74,05 -0,37 USD WTI 70,62 -0,32 USD

- Novartis-Chef Vas Narasimhan sieht Besserung bei Corona im Frühjahr - Möglicher Verkauf von Sandoz stösst auf Interesse, Interview, Wiwo

- Umfrage zur Inflation: Deutsche Unternehmen erhöhen auf breiter Front die Preise, Wiwo

- Chinesischer Immobilienkonzern Kaisa lehnt Rettungspaket von Anleihegläubigern in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar voraussichtlich ab, Debtwire

- Telefonica-Deutschland-Chef beklagt kommunale Gegenwehr beim 5G-Ausbau, Gespräch mit Markus Haas, Focus

- NHL-Club Tampa Bay Lightning kurz vor Verkauf eines Minderheitsanteils an Finanzinvestoren - würde US-Eishockey-Profiliga für institutionelle Investoren öffnen, FT

- Google will auf generellen unternehmensweiten Inflationsausgleich in der Bezahlung von Mitarbeitern verzichten, CNBC

- Kommunen kritisieren fehlenden Beschluss von Bund und Ländern zum Impfstatus, Interview mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Rheinische Post

- Angesichts steigender Energiepreise hat die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, eine Anhebung des Wohngeldes gefordert, Interview, Rheinische Post

- Als eines ihrer ersten Projekte im Amt will die neue Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) die deutsche Ausgestaltung der neuen EU-Regeln für nachhaltige Investitionen vorantreiben, Interview, Rheinische Post

- Die Grüne Jugend hat sich gegen das erklärte Ziel des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) gestellt, wonach die Ampel-Koalition über eine Legislaturperiode hinaus bestehen solle, Interview, Rheinische Post

- Der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radkte hat sich offen für eine Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gezeigt, angesichts steigender Energiepreise ein "Energiegeld" einzuführen, Interview, Bild

- Biontech-Gründer Ugur Sahin hat sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen: "Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten", Interview, Spiegel

- Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Ständige Impfkommission (Stiko) besser ausstatten, Interview, ARD

- Investments-Chef von Willis Towers Watson, Tobias Bockholt, analysiert Portfolien deutscher Pensionsanleger: "Renditepotenziale verschenkt", BöZ

- Der Chef des Sexspielzeug-Konzerns Lovehoney, Johannes Graf von Plettenberg, über Sexual Wellness als Anlegerthema und den Reiz eines Börsengangs, Interview, BöZ

- BASF will ihre Öl- und Gastochter Wintershall 2022 an die Börse bringen, HB

- Wachsender Teil der Bevölkerung stört sich nicht an Staatsverschuldung, HB

- Eon könnte sich vom Fernwärmegeschäft trennen, HB

- Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Impfung der Fünf- bis Elfjährigen begrüsst, Rheinische Post

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) berät mit USA über Klimafragen, HB

- Allianz hinterfragt Olympia-Sponsoring, FAZ

- Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat die Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Kinder-Impfungen am Donnerstag begrüss, Business Insider

- Der Chef des Laborausrüsters und Dax-Neulings Sartorius, Joachim Kreuzburg, sieht nicht, wie Deutschland ohne Impf­pflicht auf 90 Prozent Impf­quo­te kommen soll, Interview, FAZ

- Der bayerische Gesundheitsminister und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Klaus Holetschek (CSU): "Im Moment spricht viel dafür, dass man erst nach drei Impfungen vollständig geimpft sein wird", Interview, Welt Fernsehen

- Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen Kommunikationsdienste wie Telegram stärker regulieren, Rheinische Post

- Der scheidende SPD-Parteichef Walter-Borjans lobt die Vermittlungsfähigkeit des designierten SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert, Interview, HB

- Die Europäische Union muss einen eigenständigen Weg zwischen angelsächsischem Wirtschaftsliberalismus und chinesischem Staatskapitalismus finden, Gastbeitrag von Jean-Dominique Senard, Präsident des Verwaltungsrats der Renault Group, HB

- Sozialpolitische Vorbehalte gegen einen CO2-Preis sind verfehlt. Es kommt drauf an, was man mit dem Erlös macht, Gastbeitrag der Ökonomen Axel Ockenfels und Ottmar Edenhofer, FAZ

