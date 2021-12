----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax wird zum Start in die von Notenbank-Entscheidungen bestimmten Woche höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag mit plus 0,43 Prozent auf 15 690 Punkte. Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, vermuten Marktbeobachter. Die Kursentwicklung in New York hatte dies zuletzt allerdings nicht gebremst, vor allem Technologiewerte waren bei Anlegern wieder beliebt. Der Dax hatte in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent zugelegt. Im steigenden Markt hätten aber recht schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gerade zum Jahresende hin dürften die Gewinnmitnahmen nicht weniger werden, so Altmann.

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen hat es zum Ausklang einer starken Woche am Freitag nochmals Gewinne gegeben. Der Dow Jones Industrial baute sein Plus vor allem im Späthandel auf 0,60 Prozent aus. Mit 35 970,99 Punkten schloss der Leitindex nahe am Tageshoch. Fast hätte er erstmals seit Mitte November wieder die Marke von 36 000 Punkten erreicht. Das Wochenplus beträgt vier Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Plus. Moderate Verluste verzeichneten die Börsen in Südkorea und Taiwan.

DAX 15623,31 -0,1% XDAX 15636,06 0,22% EuroSTOXX 50 4199,16 -0,22% Stoxx50 3721,34 -0,02% DJIA 35970,99 0,6% S&P 500 4712,02 0,95% NASDAQ 100 16331,98 1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,04 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1292 -0,22% USD/Yen 113,51 0,08% Euro/Yen 128,18 -0,14%

ROHÖL:

Brent 76,16 +1,01 USD WTI 72,78 +1,11 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Nord Stream 2 kann derzeit nicht genehmigt werden, ZDF-Heute-Journal

- Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP): Kinderimpfungen helfen Präsenzunterricht zu sichern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Booster-Impfung "unfassbar wertvoll", ARD-Sendung Anne Will

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will härter gegen Telegram wegen Hass im Netz vorgehen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der nordrheinwestfälische Innenminister Herber Reul (CDU) und sein thüringischer Amtskollege Georg Maier (SPD) warnen vor extremistischem Teil des Corona-Protest, Bild

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ruft nach gewaltsamen Protesten in Greiz zum Zusammenhalt in der Gesellschaft gegen Rechtsextreme auf, Bild

- Terrorismus-Forscher Peter Neumann warnt vor Terror-Gefahren durch Corona- und Impf-Kritiker, Bild

- Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, fordert von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) politischen Olympia-Boykott, Tagesspiegel

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Olympia nicht für "politische Dinge oder Zeremonien" nutzen, ZDF-Heute-Journal

bis 5.00 Uhr:

- VW-Tochter Audi: Noch keine Entscheidung über Formel-1-Einstieg, Gespräch mit Audi-Chef Markus Duesmann, Donaukurier

- Allianz-Wirtschaftsberater Mohamed El-Erian: USA haben Gipfel bei Inflation noch nicht erreicht, US-Fernsehsender CBS

- Dax-Konzerne dürften soviel Dividende ausschütten wie noch nie, HB

- Credit Suisse will Zugang zu Mobiltelefonen ihrer Mitarbeiter, FT

- LBBW, Helaba und Deka stocken Angebote für Immobilienfinanzierer Berlin Hyp auf, HB

- Fachleute fordern Digitalisierungsfonds für Innenstädte und Handel, Investitionen von 500 Millionen Euro jährlich nötig, Gastbeitrag von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), und Handelsberater Joachim Stumpf, FAZ

- Ukrainischer Verteidigungsminister Olexij Resnikow: Die Strategie, Russland nicht provozieren zu wollen, wird nicht funktionieren, Interview, FT

- Demokratische Partei erhöht Druck auf US-Notenbank Fed, die Inflation zu bändigen, Gespräch mit demokratischem Mitglied des Repräsdentantenhauses Jake Auchincloss, FT

- Griechenland wegen eigener Staatsanleihen besorgt um Ende des Pandemie-Anleihenkaufprogramms der EZB, FT

- US-Börsenaufsicht SEC untersucht Finanzinvestor One Thousand & One Voices Management wegen möglichem Missbrauch von Fondsmitteln, WSJ

- Satellitenradio- Anbieter SiriusXM holt Top-Architekt von Disneys Streaming-Service Disney+, WSJ

- Logistiker Fiege fordert Verkehrswende im Güterverkehr: "Bahn muss kleinteilige Verkehre ausbauen", Interview mit Geschäftsführern Jens und Felix Fiege, HB

- Corona-Proteste: Bundestag sorgt sich vor zunehmender Radikalisierung - SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese: "Organisierter Versuch, zu spalten und hetzen", Welt

- CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann warnt vor "längerfristiger Stagflation" in Deutschland, Bild

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: SPD-Fraktion ist "kein Abnickverein" für Bundeskanzler Olaf Scholz, Rheinische Post

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Rheinische Post kritisiert gegenseitige Drohungen im Ukraine-Konflikt

- Kinderärztepräsident Thomas Fischbach: "Erwarte, dass das Gros der Kinder- und Jugendärzte bei Kinderimpfung mitmacht", Rheinische Post

- Amtsärztechefin Ute Teichert plädiert langfristig für Kinderimpfungen gegen Corona an Schulen und Kitas, Rheinische Post

- NRW-Lehrerpräsident Andreas Bartsch fordert FFP2-Maskenpflicht im Unterricht, eine Norm für das Raumklima und Luftfilter für alle Klassenräume, Rheinische Post

/mis

(AWP)