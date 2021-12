----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHERER START ERWARTET - Der Dax dürfte mit Verlusten in den grossen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Freitag nach negativen US-Vorgaben gut ein halbes Prozent tiefer auf 15 545 Punkte. Damit rückt wieder die einfache 200-Tage-Linie bei aktuell 15 487 Punkten in den Fokus. Auch auf Wochensicht zeichnet sich nun wieder ein kleiner Verlust ab. Im Dezember finde an den Terminbörsen der grösste und wichtigste Verfallstermin statt, mit deutlicheren Ausschlägen sei da immer zu rechnen, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners.

USA: - TECHNOLOGIEWERTE UNTER DRUCK - An der Wall Street hat sich nach der Euphorie vom Vortag wieder Ernüchterung breit gemacht. Nachdem am Mittwoch die klarere geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank (Fed) noch für grosse Freude gesorgt hatte, setzten am Donnerstag neu aufgeflammte Zinssorgen insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Für Irritation sorgte, dass sich die britische Notenbank unerwartet deutlich gegen die hohe Inflation stemmt und überraschend ihren Leitzins erstmals in der Corona-Pandemie angehoben hat. Der technologieorientierte Nasdaq 100 musste seiner Vortagesrally Tribut zollen und sackte um 2,61 Prozent auf 15 863,94 Punkte ab.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Nach der überwiegenden Erholung am Vortag standen die Märkte erneut unter Druck. Ernüchterung machte sich nach den Zinssignalen in verschiedenen Ländern breit. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank zuletzt um 1,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,8 Prozent schwächer. Japans Zentralbank schraubt die Corona-Finanzhilfen für grosse Unternehmen zurück, verlängert aber die Unterstützung für kleinere Firmen. Insbesondere die Schwäche der Technologiewerte in den USA belastete die Stimmung.

DAX 15636,40 1,03 XDAX 15599,70 -0,24 EuroSTOXX 50 4201,87 1,01 Stoxx50 3753,02 1,51 DJIA 35897,64 -0,08 S&P 500 4668,67 -0,87 NASDAQ 100 15863,94 -2,61

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,25 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1349 0,14 USD/Yen 113,5830 -0,05 Euro/Yen 128,8985 0,08

ROHÖL:

Brent 74,40 -0,62 USD WTI 71,64 -0,74 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- Oracle will mit Cerner einen Spezialisten für Software für Krankenhäuser und Ärzte für 30 Milliarden Dollar übernehmen, WSJ

- Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne): Einführung einer Kindergrundsicherung ist eine der "wichtigsten Aufgaben" der Ampel-Koalition, HB

- Politologe Wolfgang Merkel warnt vor Unterdrückung von Corona-Protesten, Badische Neueste Nachrichten

- Motorsägenhersteller Stihl erwartet für das Jahr 2021 erneut einen Rekordumsatz, Interview mit Unternehmenschef Bertram Kandziora, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

bis 5.00 Uhr:

- Mieterbund und Wohnungsbauverband warnen vor Zwangssanierungs-Plänen der EU, Gespräch mit Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund, Bild

- CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge wirft Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Panikmache vor, Bild

- Saarländischer Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gegen Booster-Priorisierung, Rheinische Post

- Arbeitsmarkt: Geringer Rückgang der sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge auf 1,4 Millionen im Jahr 2020, Rheinische Post

- Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen bringt Impfpflicht für bestimmte Beamte ins Gespräch, Rheinische Post

- Ex-Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier: "Ich sehe, dass das Vertrauen vieler Bürger in die Politik dramatisch erschüttert ist", T-Online

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigt Drohung an Russland, Gespräch, Focus

- Verdi-Vertreter bringt "Vergesellschaftung" von Amazon ins Spiel, Gespräch mit Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- Fraport-Finanzchef Matthias Zieschang: Rechnen schon 2024 mit einem leicht positiven freien Cashflow - Wenn die beiden Grossprojekte Frankfurt und Lima abgeschlossen sind, "werden wir zu einer Cashflow generierenden Maschine", Interview, BöZ

- Lufthansa kündigt Perspektiv-Vereinbarungen mit Pilotinnen und Piloten, AeroTelegraph

- Julius Bär Deutschland dürfte 2021 den Nettogewinn rund verdreifachen, Gespräch mit Vorstandschef Heiko Schlag, BöZ

- Britischer Premier Boris Johnson nahm während Corona an Gartenparty teil, Independent und Guardian

bis 21.00 Uhr:

- Daimler-Truck-Aufsichtsratschef Joe Kaeser: "Eine Agenda 2030+, die eine sozial-ökologische Marktwirtschaft der Moderne beschreibt, ist unumgänglich", Interview mit Kaeser und Vorstandschef Martin Daum, HB

- SAP-Produktvorstand Thomas Saueressig: Um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern, führt kein Weg an Industrie 4.0 vorbei, Gastbeitrag, HB

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Ich bin unschlüssig bei der Impfpflicht", Interview, HB

- Neue Huawei-Erkenntnisse werden Thema im Geheimdienst-Ausschuss des Bundestags, Business Insider

- Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel: Schuldenbremse muss rechtskonform zur Anwendung kommen, Nachrichtensender Welt

/jha/

(AWP)