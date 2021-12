----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART - Der Dax dürfte am Montag mit deutlichen Verlusten in die Vorweihnachtswoche starten. Nur noch wenige Handelstage bleiben bei deutschen Aktien für eine Jahresendrally, doch zum Start der neuen Woche sieht es gar nicht danach aus: Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 1,9 Prozent tiefer auf 15 240 Punkte. Das beachtliche Jahresplus von zuletzt 13,2 Prozent würde damit deutlich abschmelzen. Börsianer verwiesen am Morgen auf die ungebrochen hohen Sorgen vor neuen Lockdown-Massnahmen und meist deutliche Verluste an den Börsen in Asien.

USA: - DOW KLAR IM MINUS - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag eine von der Geldpolitik dominierte Woche im Minus beendet. Während der US-Leitindex zur Wochenmitte noch deutlich gestiegen war, überwog zuletzt wieder die Skepsis. Die Anleger sind verunsichert, weil immer mehr Notenbanken den Fuss vom Gaspedal nehmen oder sogar zu bremsen beginnen. Hintergrund ist die vielerorts hohe und steigende Inflation, die lange als temporäre Angelegenheit abgetan wurde. Der Dow büsste 1,48 Prozent auf 35 365,44 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,68 Prozent.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind schwach in die neue Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,1 Prozent schwächer. Die Omikron-Variante und deren wirtschaftliche Folgen insbesondere in Europa drückt auch hier weiter auf die Stimmung. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank zuletzt um 1,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab mit 1,5 Prozent noch etwas deutlicher nach. An der ersten Parlamentswahl seit der faktischen Ausschaltung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion haben sich am unterdessen weniger Menschen denn je beteiligt.

DAX 15531,69 -0,67 XDAX 15496,23 -0,66 EuroSTOXX 50 4161,35 -0,96 Stoxx50 3730,76 -0,59 DJIA 35365,44 -1,48 S&P 500 4620,64 -1,03 NASDAQ 100 15801,46 -0,39

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,77 0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1254 0,15 USD/Yen 113,4835 -0,23 Euro/Yen 127,7115 -0,08

ROHÖL:

Brent 71,17 -2,35 USD WTI 68,50 -2,36 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit EU-Zulassung von Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax noch am Montag; lässt prüfen, ob die Einrichtung eines nationalen Corona-Impfregisters zur zentralen Erfassung von Impfdaten sinnvoll ist, Bild

- Deutsche Industrie kritisiert Fracht-Sparte der Deutschen Bahn wegen Verzögerungen, FT

- Neuer Vorsitzender des Aussenausschusses Michael Roth (SPD) für neue Sanktionen gegen Russland, Welt

- CSU-Gesundheitspolitikers Stephan Pilsinger für sollte Corona-Impfpflicht nur für Menschen ab 50 Jahren, Augsburger Allgemeine

- Verkehrspolitiker kritisiert Versagen der EU-Kommission bei Lkw-Alpentransit, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält neuen Lockdown für "kaum zu vermeiden", Tagesspiegel

- Altbundespräsident Joachim Gauck fände eine Corona-Impfpflicht akzeptabel, Augsburger Allgemeine

bis 2.00 Uhr:

- Neuen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zufolge arbeiten die Bundesbürger immer länger bis zum Renteneintritt, Interview mit DRV-Präsidentin Gundula Rossbach, Bild

- Deutlicher Anstieg der Pflichtbeiträge in der Rentenkasse, Bild

- Die Einführung der umstrittenen Grundrente belastet die Deutsche Rentenversicherung mit Verwaltungskosten im dreistelligen Millionenbereich, Bild

- Bundesbürger und Unternehmen schulden den Bundesländern mindestens 2,2 Milliarden Euro, Bild

- Omikron-Ausbreitung: Krankenhausgesellschaft warnt vor Eskalation der Lage in neuem Ausmass, Rheinische Post

- Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) kündigt neue Leistung für Eltern direkt nach der Geburt eines Kindes an/Will sich dafür einsetzen, dass Kinder mehr Anerkennung für ihre Leistungen in der Corona-Krise bekommen, Interview, Rheinische Post

- Die Vizevorsitzende der Grünen-Fraktion, Agniezska Brugger, sieht derzeit keinen Weg zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland, Interview, Rheinische Post

- Vor dem Hintergrund des Besuches von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Nato-Gefechtsverband in Litauen hat die CDU den verteidigungspolitischen Kurs der neuen Ampel-Koalition scharf kritisiert, Rheinische Post

- Die Klassen und Kurse an Deutschlands Gymnasien und Schulen mit gymnasialer Oberstufe sind aus Sicht der Lehrkräfte viel zu voll, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Die Deutsche Telekom bereitet ihr Funkturm-Geschäft auf einen Verkauf vor, der bereits Ende des ersten Quartals 2022 starten könnte, HB

- Daimler-Chef Ola Källenius strebt mittelfristig an, die Marge des Autoherstellers bei guten Marktbedingungen auf 14 Prozent oder mehr zu steigern, HB

- Die Chipindustrie in Deutschland und Europa ist von Lieferanten aus Asien abhängig. Der Bundeswirtschaftsminister, Robert Habeck, (Grüne) will das mit Fördermitteln "in Milliardenhöhe" ändern, Interview, HB

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger geht mit den Ampelplänen zum Mindestlohn und zur sozialen Sicherung hart ins Gericht und fordert eine allgemeine Impfpflicht, Interview, HB

- Der Chef der Monopolkommission, Jürgen Kühling, fordert: "Staat soll Anteile an Post und Telekom verkaufen", Interview, HB

- Der Chef des Medizintechnikherstellers Drägerwerk, Stefan Dräger, wünscht sich mehr Freiraum bei den Coronamassnahmen, Interview, HB

- Angesichts politischer Konflikte und hoher Inflation sollten sich die Akteure auf grössere Schwankungen an den Kapitalmärkten einstellen, meint Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, Gastbeitrag, HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich gegen einen Lockdown vor Weihnachten in Deutschland wie in den Niederlanden ausgesprochen, Interview im Bericht aus Berlin, ARD

- Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigt Vorstellung einer Strategie der Bundesregierung gegen Omikron in den nächsten Tagen an, Bild-Talk

- Regierungskreise: Bund-Länder-Runde zur Corona-Lage möglicherweise am Dienstag, T-Online

- Grüner Stahl ist noch teure Mangelware, aber bei vielen Kunden des Stahlhändlers Klöckner & Co schon sehr begehrt: "Wir brauchen ein TÜV-Siegel für sauberen Stahl", fordert Vorstands­chef Guido Kerk­hoff, FAZ

- Nach der Stellungnahme des Corona-Expertenrats hat sich der FDP-Politiker und Bundesjustizminister Marco Buschmann grundsätzlich offen für neue Kontaktbeschränkungen gezeigt, Interview, Bericht aus Berlin der ARD

- Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage im Nachbarland Niederlande durch die hoch ansteckende Omikron-Variante fordern SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen ein härteres Vorgehen der schwarz-gelben Landesregierung, Rheinische Post

- Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen fordert angesichts der Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung zur Corona-Krise zügiges Handeln, T-Online

- Angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Europa drängen die Bundestagsfraktionen von Grünen und CDU Bund und Länder zur Ausweitung der Schutzmassnahmen auch in Deutschland, Welt

/jha/

(AWP)