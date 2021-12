Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH GEBREMST FORT - Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas weiter von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholen. Angesichts positiver US-Vorgaben taxierte das Handelshaus Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,31 Prozent höher bei 15 495 Punkten. Damit dürfte sich das Börsenbarometer auch weiter der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie nähern, die den langfristigen Trend beschreibt. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag kontinuierlich zugelegt und in der Nähe ihrer Tageshochs geschlossen.

USA: - DEUTLICH ERHOLT - Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie.

ASIEN: - ERHOLUNG SCHWÄCHT SICH AB - An den Aktienmärkten in Asien hat die Erholung am Mittwoch deutlich an Fahrt verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent fester. Am Vortag hatten Anleger noch deutlich beherzter zugegriffen. Zum Wochenstart hatte die Omikron-Angst um sich gegriffen und die Aktienmärkte kräftig belastet. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte zuletzt um 0,13 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

DAX 15'447,44 1,36 XDAX 15'508,51 1,16 EuroSTOXX 50 4'174,99 1,65 Stoxx50 3'725,10 1,46 DJIA 35'492,70 1,60 S&P 500 4'649,23 1,78 NASDAQ 100 15'986,28 2,29

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,44 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1274 -0,08 USD/Yen 114,1455 0,05 Euro/Yen 128,6895 -0,03

ROHÖL:

Brent 74,07 0,09 USD WTI 71,37 0,25 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr:

- EU-Kommissar Valdis Dombrovskis: EU-Staaten müssen trotz Klima-Investitionen Schuldenabbau vorantreiben, FT

- Oxford-Universität und Astrazeneca arbeiten an Omikron-Version ihres Corona-Impfstoffs, Interview mit Forschungsleiter Sandy Douglas, FT

- Reederei A.P. Moller-Maersk vor Übernahme von LF Logistics für rund drei Milliarden US-Dollar, WSJ

- EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) will Entscheidung über Atomkraft als nachhaltige Energiequelle spätestens im Januar, Bild

- Allianz will über Fonds 220 Milliarden Yen (1,7 Mrd Euro) in japanische Mietwohnungen investieren, Nikkei

- Softbank sichert sich Kredit von Apollo Global Management über vier Milliarden US-Dollar, WSJ

- Rund 300 Millionen Euro: Tausende Unternehmer und Selbstständige sollen Corona-Hilfen zurückzahlen, HB

- Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) hält Vorschriften der Corona-Schutzverordnung für Arbeitsstätten für möglicherweise nicht ausreichend, Welt

- Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kündigt baldige Bafög-Reform an, Funke Mediengruppe

- Nach Aufruf zu einer Demonstration vor dem Wohnhaus des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD): Ostbeauftragter der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), nennt Drohungen oder Einschüchterungsversuche "völlig inakzeptabel", Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Morphosys will 2026 profitabel sein, Gespräch mit Finanzvorstand Sung Lee, BöZ

- Mit dem rasanten Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs infolge der Pandemie sind Risiken entstanden, mit denen sich das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung im kommenden Jahr verstärkt befassen will, Gespräch mit Vorstandschef Gerold Grasshoff, BöZ

- In den nächsten drei bis sechs Monaten dürfte das Insolvenzgeschehen eingefroren bleiben, Gespräch mit Falkensteg-Berater Tillmann Peeters, BöZ

- Ukraine: Nato-Krisenkräfte in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt, Welt

- Beim Thema Nachhaltigkeit spielt die Governance eine wichtige Rolle, Gespräch mit M.M.Warburg-Anlageexperten Christian Aselmann und Robin Saerbeck, BöZ

- Kognitive Fehler in der Kapitalanlage, Gastbeitrag von Pascal Spano

Leiter Research von Metzler Capital Markets, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Carolin Strauss wird neue Daimler-Strategiechefin, HB

- Deutschlands Autoproduktion fällt auf Niveau von 1974, Welt

- "Bei Wirecard fällt mir nur ein: Gier frisst Hirn", Gespräch mit Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer über die Folgen aus dem Wirecard-Debakel, einen noch breiteren Dax und die Frage, wie viel Hausmannskost die Börse verträgt, FAZ

- Konzerne und Mittelständler bereiten sich auf eine fünfte Coronawelle

vor, HB

- Umfrage zeigt: Trotz Omikron kein kleineres Weihnachtsfest, aber Verständnis für Kontaktbeschränkungen danach, Welt

- Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Sebastian Hartmann erhofft sich von der Ministerpräsidentenkonferenz vor allem einen Schub für die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, Welt

- Logistikbranche schlägt Notfallmassnahmen für Lieferketten vor, Gespräch mit Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Tagesspiegel Background

- DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die rund 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland angesichts der massiven Omikron-Welle aufgerufen, sich rasch impfen zu lassen, Rheinische Post

- Immunologe Reinhold Förster zu Novavax: "Man darf da nicht zu viel Hoffnung reinsetzen, dass das jetzt ein Game Changer ist", Welt

- Omikron-Welle: Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnt vor Hundertschaften infizierter Polizisten, T-Online

- Staatsrechtler kritisieren Begründung des Verbots einer Berliner Corona-Demonstration, Gespräch mit Clemens Arzt, Professor für Staats- und Polizeirecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Welt

- Impfpflicht: DGB-Chef Hoffmann fordert breitere öffentliche Debatte vor Einführung, Rheinische Post

- Städte und Gemeinden begrüssen Kontaktbeschränkungen, fordern aber weniger "Auf Sicht fahren", Rheinische Post

- Arbeitgeber tadeln geplanten "Väterurlaub" als "Aktionismus" - Lob kommt vom DGB-Chef, HB

- HDI prüft Expansion nach Südostasien, Gespräch mit Vorstandschef Wilm Langenbach, HB

- CDU und CSU sollten bei der Weiterentwicklung der EU nicht auf Verweigerung setzen, sondern mit der neuen Regierung kooperieren, Gastbeitrag von Elmar Brok (CDU), Berater der Münchener Sicherheitskonferenz, HB

- IW-Studie sieht Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, HB

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene erst nach Weihnachten als nachvollziehbar bezeichnet, Rheinische Post

- Kartoffelsalat ist laut IW-Studie im Bodenseekreis am teuersten, Bild

- Im Streit um den künftigen Status der Kernenergie in Europa begrüsst der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber eine Einstufung als "nachhaltig" und stellt sich damit gegen die Position der Bundesregierung, Bild

----------

/jha/jb

(AWP)