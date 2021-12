----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach seinem am Ende doch noch positiven Start in die Nachweihnachtswoche dürfte der Dax am Dienstag zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,27 Prozent höher auf 15 878 Punkte. Damit könnte sich der Dax nun über der Marke von 15 800 Punkten etablieren, die in den vergangenen Wochen noch mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen war. Am Montag war der Dax schwächer gestartet, bevor eine positive Stimmung an der Wall Street ihm Rückenwind verliehen hatte. Dort erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein Rekordhoch. Laut dem Experten Thomas Altmann vom Vernögensverwalter QC Partners muss sich aber erst noch zeigen, ob diese Rally auch nachhaltig ist. Denn im eher dünnen Handel zwischen den Jahren reichten schon wenige Käufer, um den Markt zu bewegen.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben ihren Erholungskurs aus der Vorweihnachtswoche am Montag nahtlos fortgesetzt und deutlich fester geschlossen. Dabei erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein weiteres Rekordhoch und gewann letztlich 1,38 Prozent auf 4791,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Mitte November. Am Ende stand ein Plus von 0,98 Prozent bei 36 302,38 Zähler zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,59 Prozent auf 16 567,50 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um fast eineinhalb Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann zuletzt 0,28 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte der Hang-Seng-Index nahezu unverändert.

DAX 15835,25 +0,50% XDAX 15896,05 +0,94% EuroSTOXX 50 4287,98 +0,77% Stoxx50 3806,38 +0,63% DJIA 36302,38 +0,98% S&P 500 4791,19 +1,38% NASDAQ 100 16567,50 +1,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,41 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13263 -0,01% USD/Yen 114,875 -0,01% Euro/Yen 130,111 -0,02%

ROHÖL:

Brent 78,34 +0,12 USD WTI 75,85 +0,28 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die Energiewirtschaft ist gegen ein starres Ziel beim Ausbau des Ladesäulennetzes für Elektroautos, Interview mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der hohe Einsatzaufwand durch zahlreiche Demonstration und sogenannte Spaziergänge erfordere unter Umständen, "andere polizeiliche Aufgaben zu vernachlässigen, zum Beispiel bei der Verkehrsüberwachung, Interview mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, Funke-Mediengruppe

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnt eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus ab, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Angesichts der Zunahme an schweren Corona-Erkrankungen unter Kindern in den USA fordert der Deutsche Lehrerverband die Politik auf, Schulschliessungen vorzubereiten, Interview mit dem Verbandspräsidenten Heinz-Peter Meidinger, Tagesspiegel

- Verband warnt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne): Schnell handeln, bevor Deutschland die Schweinehalter ausgehen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die UNO-Flüchtlingshilfe prangert zum Jahreswechsel an, dass weltweit Millionen Menschen schon jetzt durch die fatalen Folgen der Erderhitzung zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen werden, Interview mit dem Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Wir können nicht nur reine Corona-Medizin machen", Interview mit dem Präsidenten der Intensivmediziner Gernot Marx, Welt

- "Wir fordern von der Bundesregierung, unsere Souveränität zu respektieren", Interview mit der ungarischen Justizministerin Judit Varga, Welt

- Wegen Kostenexplosion haben 38 Energieversorger in den vergangenen Monaten ihr Geschäft eingestellt, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Airline-Caterer Do & Co vor Dividendenzahlung, Gespräch mit Co-Chef Gottfried Neumeister, BöZ

- Bis 2025 soll sich der Nettogewinn verdrei- bis vervierfachen, Gespräch mit Illimity-Chef Corrado Passera, BöZ

- Trivago hofft aufs Sommergeschäft, Gespräch mit Vorstandschef Axel Hefer, BöZ

- Bundesbank warnt Banken vor Folgen der Inflation, Gespräch mit Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling, BöZ

- Ökoworld setzt auf Klima-Investments, Gespräch mit Portfoliomanager Alexander Funk, BöZ

- Das Jahr des Controllers steht bevor, Gastbeitrag von Ima-Chef Jeff Thomson, BöZ

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält an seinem umstrittenen Vorstoss fest, Ungeimpfte mit höheren Krankenkassenbeiträgen an den Kosten zu beteiligen, Gespräch, Bild

- In der Debatte um billige Lebensmittel hat sich der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, für eine gerechtere Verteilung der Gewinne ausgesprochen, Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Rufe nach einer schnellen allgemeinen Impfpflicht werden lauter, HB

- Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) unterstützt den Vorschlag des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU), über höhere Krankenkassenbeiträge für Nicht-Corona-Geimpfte nachzudenken, Gespräch, FAZ

- Politiker der Ampel-Parteien sowie der AfD haben die Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einem Gesetz zur Abschaltung der Kommunikationsplattform Telegram als "totalitär" kritisiert, Welt

- Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, hat sich für eine allgemeine Impflicht ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post

- Deutsches Rotes Kreuz: Rund 100 Millionen Euro mehr an Spendengeldern in 2021, Gespräch mit Präsidentin Gerda Hasselfeldt, Rheinische Post

- DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt plädiert für stärkeren Einsatz des Bundes bei Katastrophenhilfe, Gespräch, Rheinische Post

- Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied fordert Verbraucher in Deutschland auf, im neuen Jahr bewusster einzukaufen und so die regionale Landwirtschaft zu stärken, Interview, Rheinische Post

- NRW setzt Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz nicht um/Geboosterte brauchen in bestimmten Einrichtungen weiterhin einen negativen Test , Rheinische Post

- DGB-Chef erwartet Lohnsteigerungen auf breiter Front durch Mindestlohn-Anhebung, Gespräch mit Reiner Hoffmann, Rheinische Post

- DGB-Chef nennt Kritik an geplanten Hartz-IV-Lockerungen "menschenverachtend", Gespräch mit Reiner Hoffmann, Rheinische Post

- DGB-Chef fordert Aussetzung der Schuldenbremse auch 2023, Gespräch mit Reiner Hoffmann, Rheinische Post

- Der Vorschlag von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), höhere Krankenkassenbeiträge als Sanktion beim Verstoss gegen eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, stösst auf scharfe Kritik von Juristen, Ärzte- und Klinikverbänden sowie mehreren Bundestagsfraktionen, Welt

- US-Konzerne haben ihre Position unter den weltweit wertvollsten Unternehmen ausgebaut, HB

- KMK-Präsidentin für Impfungen in Schulen, Gespräch mit Karin Prien (CDU), HB

- Klimaschutz braucht starke Banken, Gastbeitrag von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Nicolas Théry, Präsident des französischen Bankenverbandes, HB

- "Die Impfpflicht können wir nur stichprobenartig überwachen", Gespräch mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)

- Willkommen, Bitcoin, Gastbeitrag von coinIX-Gründer Moritz Schildt, FAZ

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/21 00:50 JPN: Industrieproduktion 11/21 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/21 15:00 USA: FHFA-Index 10/21 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + Verschärfte Corona-Massnahmen treten in den meisten Bundesländern in Kraft + Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie HINWEIS GBR/AUS: Feiertag, Börse geschlossen

