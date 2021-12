Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2021 sieht es nach einem ruhigen Jahresausklang aus. Nach einer fünftägigen Erholungsrally und einem Rücksetzer am Vortag dürfte der Leitindex Dax am Donnerstag auf der Stelle treten. Das Handelshaus IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 850 Punkten quasi unverändert. Damit kann der Dax gute Vorgaben aus den USA voraussichtlich nicht in Gewinne ummünzen. Dort war der Leitindex Dow Jones Industrial kurz vor der Schlussglocke auf ein Rekordhoch gestiegen.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Die Wall Street hat am Mittwoch mit einem weiteren Rekordhoch aufgewartet und mit freundlicher Tendenz geschlossen. Börsianer verwiesen auf die nach wie vor gute Grundstimmung an den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantik, auch wenn die Jahresend-Rally zuletzt etwas an Schwung verloren habe. Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel auf einen Höchststand von 36 571,55 Punkten und gewann letztlich 0,25 Prozent auf 36 488,63 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Abschlag von 0,4 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte zuletzt hingegen um 0,8 Prozent zu. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent abwärts. Zurückhaltung prägt das Geschehen zum Jahresende.

DAX 15'852,25 -0,70 XDAX 15'862,22 -0,54 EuroSTOXX 50 4'284,83 -0,63 Stoxx50 3'814,42 -0,38 DJIA 36'488,63 0,25 S&P 500 4'793,06 0,14 NASDAQ 100 16'491,01 0,01

Bund-Future 171,45 0,02%

Euro/USD 1,1325 -0,21 USD/Yen 115,1160 0,12 Euro/Yen 130,3715 -0,10

Brent 79,23 0,00 USD WTI 76,58 0,02 USD

- Bankenpräsident Christian Sewing erwartet mehrere Jahre höhere Inflationsraten, Funke Mediengruppe

- Greenpeace für höhere Mehrwertsteuer bei Fleisch und Milch, Senkung bei Obst und Gemüse, Funke Mediengruppe

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) verteidigt den deutschen Atomausstieg und warnt vor einer Renaissance der Atomkraft in Europa, Funke Mediengruppe

- Hugo Boss baut als Reaktion auf Lieferkettenprobleme Werk im türkischen Izmir aus und erwägt, Produktion zurück in westliche Staaten zu holen, Interview mit Konzernchef Daniel Grieder, FT

- Die Entwicklung der Corona-Pandemie mit einer befürchteten fünften Welle wirft auch nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Frage nach der Quarantäne-Dauer auf, Tagesthemen

- Bildungsexperten fordern von der Politik Konzepte für einen Schulbetrieb in der drohenden nächsten Corona-Welle mit der Virusvariante Omikron, Tagesspiegel

- Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert mehr Rente für Alleinerziehende, Welt

- Die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) warnt vor einer möglichen Spaltung der Gesellschaft durch explodierende Energiekosten, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

- Grünen-Politiker Omid Nouripour hält die fertig gebaute Ostsee-Gasleitung Nordstream 2 für falsch, sieht nun aber politisch kaum noch Möglichkeiten zum Stopp des Projekts, Passauer Neue Presse

- Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) mahnt "zügige und sorgsame" Reaktion auf Triage-Urteil an, Neue Osnabrücker Zeitung

- Das Deutsche Studentenwerk fordert die Bundesregierung auf, die geplante Bafög-Reform im kommenden Jahr umzusetzen und dafür zwei Milliarden Euro zusätzlich bereitzustellen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Wer durch diese Krise kommt, hat Resilienz bewiesen", Gespräch mit Indus-Chef Johannes Schmidt

- Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt davor, dass die Euro-Währungsunion immer stärker zu einer Transferunion wird - und erhält dabei prominente Unterstützung, BöZ

- Dennis Shen, zuständiger Direktor der Ratingagentur Scope, beobachtet das jüngste Vorgehen der türkischen Regierung in der Lira-Krise mit grosser Skepsis, Gespräch, BöZ

- Nachhaltige Sparkassen oder Bill Gates, Larry Fink und der Deep Dive, Gastbeitrag von Annegret Saxe, Stellvertretendes Vorstandsmitglied Sparkasse Münsterland Ost, BöZ

- "Recycling bietet grosse Chancen", Gespräch mit DNB Asset Management-Portfoliomanagerin Isabelle Juillard Thompsen, BöZ

- ESG-Investments: Engagement statt Ausschluss, Gastbeitrag von Sean Hagerty, Managing Director Vanguard Europe, BöZ

- BMW beendet den Stellenabbau und will nächstes Jahr bis zu 6000 zusätzliche Stellen schaffen, Interview mit Vorstandschef Oliver Zipse, Münchner Merkur

- Samsung will Biogen kaufen, Korea Economic Daily

- "Wir haben genug Cash", Gespräch mit Blablacar-Chef Nicolas Brusson, FAZ

- "Keine Zentralbank der Welt will das Bargeld komplett abschaffen", Gespräch mit Giesecke+Devrient-Chef Ralf Wintergerst, FAZ

- Der Verband der Automobilindustrie legt bei seiner Forderung nach mehr Stromladesäulen nach und will das Thema nun bei einem branchenübergreifenden Gipfeltreffen besprechen, Interview mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Spiegel

- Die neue Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will 2022 die neue "Deutsche Agentur für Transfer und Innovation" (Dati) anschieben, Gespräch, HB

- Bitkom-Umfrage: Drei Viertel der Deutschen fürchten sich vor Cyber-Attacken , Welt

- Städtetag will Obergrenze für E-Tretroller, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Verkehrswacht will Alkoholverbot und Helmpflicht für E-Rollerfahrer, Gespräch mit Präsident Kurt Bodewig

- In der Debatte um neue Quarantäne-Regeln für positiv auf das Coronavirus getestete Personen bringt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Befreiung für dreifach Geimpfte ins Spiel, Gespräch, Watson

- Die im November gewählte Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Rebecca Peters, kritisiert die Pläne der Ampel-Regierung beim Thema Verkehrswende, Gespräch, Rheinische Post

- CSU legt Plan für Alleinerziehenden-Rente vor, Welt

- "Der Euro ist für Deutschland nicht alternativlos", Gespräch mit IfW-Co-Chef Stefan Kooths, HB

- "Sie haben gelernt, unser Gehirn zu hacken", Gespräch mit Historiker Yuval Noah Harari über Algorithmen, die intime Geheimnisse entschlüsseln können, die Gefahr des Daten-Kolonialismus - und neuartige Lebewesen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und synthetischer Biotechnologie geschaffen werden, HB

- Mit der Übernahme des G7-Vorsitzes kann Deutschland seine Rolle beim globalen Klimaschutz stärken - aber auch schwächen, Gastbeitrag von Center for American Progress-Chef John Podesta und European Climate

Foundation-Chefin Laurence Tubiana, HB

