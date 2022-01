Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger bei 16 100 Punkten. Damit hält sich der Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16 290 Punkten. In den Blick der Anleger rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Seit dem jüngsten Tief des Dax am 20. Dezember bei 15 060 Zählern war der Index um gut 1100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. "Der Jahresauftakt ist geglückt", stellt Börsenexperte Christoph Geyer fest. "Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen". Der Dax habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

USA: - DOW STEIGT, TECHS UNTER DRUCK - Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am zweiten Handelstag des neuen Jahres nur in Teilen fortgesetzt: Gleich zum Auftakt am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an. Die Nasdaq-Indizes sackten folglich ab. Letztlich beendete der Dow den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 36 799,65 Punkte. Der S&P 500 sank nach einem Anstieg bis auf knapp 4819 Punkte um 0,06 Prozent auf 4793,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,35 Prozent auf 16279,73 Punkte ein.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt hingegen um mehr als ein Prozent, ebenso wie der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong.

DAX 16152,61 0,82% XDAX 16149,34 0,57% EuroSTOXX 50 4367,62 0,83% Stoxx50 3864,35 0,77% DJIA 36799,65 0,59% S&P 500 4793,54 -0,06% NASDAQ 100 16279,73 -1,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,89 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1293 0,07 USD/Yen 116,01 -0,08 Euro/Yen 131,00 -0,01

ROHÖL:

Brent 79,99 -0,01 USD WTI 76,94 -0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber begrüsst Brüsseler Pläne zur Atomkraft, Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

- Omikron-Welle: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will schärfere Kontaktbeschränkungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Omikron-Welle erfordert keinen Lockdown, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft

- Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ): Hohe Nachfrage nach Impfungen für Fünf- bis Elfjährige, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Bonus nur für begrenzten Kreis von Pflegekräften, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): Für Corona-Proteste gelten klare Regeln, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Die Deutsche Bank strebt Kreisen zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Vermögensverwalter PSBC Wealth Management an, einer Einheit der Postal Savings Bank of China, Caixin

bis 23.45 Uhr:

- Energiepreise bleiben in Deutschland auch in den nächsten Jahren hoch, Gespräch mit Umwelt­öko­nom An­dreas Löschel, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- "E-Fuels sind eine sinnvolle Ergänzung", Gespräch mit Porsches Einkaufschefin Barbara Frenkel, HB

- Im Jahr 2021 hat die Generalbundesanwaltschaft bis zum Stichtag 11. Dezember deutlich mehr Verfahren wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit eingeleitet als im Vorjahr, Welt

- Kurz vor der nächsten Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen in der Pandemie-Politik fordert die Linke von der Bundesregierung einen neuen Schub für die Corona-Impfkampagne, Welt

- Bundesliga im Visier: Bremer Justizsenatorin will das Geldwäschegesetz für den Profisport verschärfen, Gespräch mit Claudia Schilling (SPD), Business Insider

- KMK-Vorsitzende sieht kein Ende der Maskenpflicht an Schulen im ersten Halbjahr - aber keine Schulschliessungen, Gespräch mit Karin Prien (CDU), Welt

- Atompolitik-Berater Mycle Schneider über EU-Pläne zur Taxonomie: "Atomkraft ist nicht nur die teuerste Variante, sondern vor allen Dingen die langsamste", Watson

- Der Jugendmediziner Jörg Dötsch hat vor Schulschliessungen in der jetzigen Lage abgeraten, Gespräch, HB

- Grüne im EU-Parlament rufen zu Ablehnung der Pläne zu Atom- und Gaskraft auf, Rheinische Post

- EU-Pläne zu Atom und Gas: Grüne Jugend sieht Glaubwürdigkeit der Ampel in Gefahr, Rheinische Post

- Lehrerverband fordert von Politik Antworten auf Omikronwelle, Gespräch mit Präsident Heinz-Peter Meidinger, Rheinische Post

- Forderung vor MPK: Intensivbettenbelegung wieder stärker zur Grundlage von Massnahmen machen, Welt

- Vor der Sitzung der Kultusministerkonferenz an diesem Mittwoch hat die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Katharina Swinka, mehr Corona-Tests an Schulen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Maike Finnern, hat vor der Sitzung der Kultusministerkonferenz und der nächsten Bund-Länder-Schalte die Einführung klarer und einheitlicher Quarantäne-Regeln gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Grüne und Liberale setzen in Debatte um Atomkraft auf Nachverhandlungen mit EU-Kommission, Welt

- EZB-Statistik: Deutschland hat zwar mehr Banken als jedes andere Land in der Europäischen Union - aber bezogen auf die Einwohnerzahl überraschend wenige Filialen, HB

- "Höchste Zeit für eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen", Gespräch mit Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), HB

- Keine Freiheit ohne Verantwortung, Gastbeitrag von Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP), HB

