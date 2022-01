----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich am Dienstag im Dax zunächst eine kräftige Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,8 Prozent höher auf 15 886 Punkte. Damit scheint der Dax die 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien doch noch zu halten, die er tags zuvor angerissen hatte. Sie gelten als Barometer für den kurz- und mittelfristigen Trend. Bereits die zuletzt schwache Wall Street zeugte am Vorabend eine deutliche Reaktion, die die Indizes der Technologiebörse Nasdaq sogar ins Plus trieb. Der Dow Industrial konnte nach bis zu 3,5 Prozent Verlust seit dem Rekord der Vorwoche immerhin die 50-Tage-Linie halten. Die Anleger nutzten laut den Experten der Credit Suisse den klaren Rückschlag wieder zum Einstieg. Die Märkte fahren aktuell Achterbahn, hiess es. Verantwortlich für den Rutsch waren zuletzt vor allem Zinssorgen wegen der hohen Inflation.

USA: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Dank einer Aufholjagd im späten Handel sind am Montag die US-Indizes an der Technologiebörse Nasdaq noch ins Plus gedreht. Der Nasdaq 100 , den zuvor die Furcht vor Leitzinserhöhungen auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gedrückt hatte, ging mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent auf 15 614,43 Punkten ins Ziel. Schnäppchenjäger hätten den erneuten Schwächeanfall zum Einstieg genutzt, hiess es aus dem Handel. Auch die Standardwerte reduzierten ihre Abschläge merklich. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsende nur noch 0,45 Prozent tiefer auf 36 068,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verringerte das Minus auf 0,14 Prozent bei 4670,29 Punkten. Auftrieb gaben auch Signale, dass die Infektionszahlen mit der Coronavirus-Variante Omikron in New York nun womöglich den Höhepunkt erreicht und somit das Schlimmste vielleicht überstanden sein könnte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Dienstag überwiegend unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um 0,9 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 Prozent im Plus notierte. In Südkorea und Australien gab es Verluste.

DAX 15768,27 -1,13% XDAX 15874,30 -0,58% EuroSTOXX 50 4239,52 -1,54% Stoxx50 3767,87 -1,28% DJIA 36068,87 -0,45% S&P 500 4670,29 -0,14% NASDAQ 100 15614,43 0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,97 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1342 0,14% USD/Ye 115,21 -0,04% Euro/Yen 130,67 0,10%

ROHÖL:

Brent 81,31 +0,53 USD WTI 78,76 +0,51 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Neue Unsicherheit über Rentenanpassung: Ministerium will Vorhersage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht bestätigen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Michael Weber, Präsident des Verbands leitender Krankenhausärzte (VLK) fordert die rasche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Susanne Johna, Vorsitzende der Ärzteorganisation Marburger Bund, wirbt für "zeitlich begrenzte Impfpflicht", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Corona-Ausbruch nach Party auf Sylt: Gäste mit falschen Impfpässen?, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Rapper Smudo verteigt Luca-App. "Wer im Steilhang hängt, wirft doch kein Seil weg", Bild

- Corona-Leugner unter Medizinern: Hunderte Beschwerden bei Ärztekammern eingegangen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- HUK-Coburg will mit einem neuen Autoversicherer weitere Marktsegmente erschliessen und startet eine Online-Plattform für Mobilität, Gespräch mit Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann, BöZ

- Fehlende Nachhaltigkeitsstandards und die Greenwashing-Debatte haben den Bundesverband Alternative Investments auf den Plan gerufen, Gespräch mit Geschäftsführer Frank Dornseifer, BöZ

- Bundesregierung will 135 Euro Heizkosten-Zuschuss zahlen, Bild

- Bund: Ampel legt in Umfrage leicht zu, Bild

- Angesichts steigender Energiepreise hat der Wirtschaftsweise Volker Wieland die Europäische Zentralbank zum Handeln aufgefordert, Gespräch, Bild

- "Bei China gibt es immer Geschrei", Gespräch mit Comgest-Portfoliomanager Emil Wolter, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Wirtschaftsweise Achim Truger sieht die deutsche Wirtschaft trotz der Omikron-Welle in diesem Jahr vor einem Aufschwung, Interview, HB

- Die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereiten ab jetzt die vierte Auffrischungsimpfung offiziell vor, Business Insider

- Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer spricht sich dafür aus, dass Frührentner höhere Abschläge auf ihre Rentenbezüge in Kauf nehmen sollten, Gespräch, T-Online

- Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): "Einen Teil der Bevölkerung wird man nicht mehr erreichen", Interview, FAZ

- - Energie-Experte von der HTW Berlin, Volker Quaschning, mahnt: Explodierende Kosten könnten soziale Unruhen in der EU auslösen, Gespräch, Watson

- Der von der Ampel-Koalition geplante einmalig erhöhte Heizkostenzuschuss stösst auf Kritik. Der Zuschuss sei "deutlich zu niedrig angesetzt", sagt Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller im Interview, HB

- Union fordert wegen steigender Energiepreise Steuerentlastungen, HB

- Vorbild Kohlekommission: Niedersachsen regt Bund-Länder-Gremium zur Energiewende an, Wiwo

- Der Leiter des NewClimate Instituts, Niklas Höhne, hat Klimaschutzminister Robert Habeck aufgefordert, sofort Massnahmen zur Erfüllung der Klimaschutzziele zu ergreifen, Rheinische Post

- Neue Impfverordnung: Apotheker dürfen jetzt impfen, Rheinische Post

- Die angespannte Lage auf dem Gasmarkt wird für grosse Verbraucher aus der Industrie immer bedrohlicher, Gespräch mit Timm Kehler, Chef des Branchenverbands "Zukunft Gas", HB

- Eine Initiative um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann plant einen Antrag, der eine gestaffelte Impfpflicht vorsieht, Welt

- Weniger Kronzeugen bei Kartellen, Gespräch mit Kartellamtschef Andreas Mundt, HB

- Plädoyer für solide Staatsfinanzen, Gastbeitrag von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, HB

