Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Mittwoch an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,8 Prozent höher auf 16 062 Punkte. Damit dürfte er über die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten zurückkehren. Eine Hilfe sind gute internationale Vorgaben: Der Dow Jones Industrial war in New York am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen und in Asien legten die Börsen zu. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens dürften nun am Mittwoch die Inflationszahlen aus den USA werden. Laut dem Experten Thomas Altmann von QC Partners ist ein weiterer Anstieg der Inflationsrate Konsens auf dem Parkett "Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Anstieg der Teuerung bereits eingepreist ist. Möglicherweise steht bei der Jahresrate zum ersten Mal seit 1982 eine 7 vor dem Komma", schrieb der Experte am Morgen. Abzuwarten bleibt aber die Reaktion der Anleger, sollte die Teuerung deutlich über den Erwartungen liegen. So hatten Bedenken hinsichtlich einer schneller als gedachten geldpolitischen Straffung in den USA die Aktienmärkte in der vergangenen Woche deutlich nach unten gezogen.

USA: - GEWINNE - Nach der Aufholjagd am Vortag haben die Kurse am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Anleger konzentrierten sich nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf die Wirtschaftsstärke der Vereinigten Staaten und etwas weniger auf die Risiken für Aktien durch steigende Zinsen. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag nach seinem Rutsch auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober bereits zum Handelsschluss wieder im Plus gelegen hatte, gewann nun 1,47 Prozent auf 15 844,12 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,51 Prozent auf 36 252,02 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,92 Prozent auf 4713,07 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind von der Wall Street haben sich die Börsen Asiens zur Wochenmitte teils kräftig erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um rund ein Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 2,7 Prozent zu.

DAX 15941,81 1,10% XDAX 16002,75 0,81% EuroSTOXX 50 4281,54 0,99% Stoxx50 3801,67 0,90% DJIA 36252,02 0,51% S&P 500 4713,07 0,92% NASDAQ 100 15844,12 1,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,96 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1375 0,08% USD/Yen 115,33 0,03% Euro/Yen 131,18 0,11%

ROHÖL:

Brent 83,79 +0,07 USD WTI 81,42 +0,19 USD

PRESSESCHAU

----------

bis 6.15 Uhr:

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert Scholz bei Impfpflicht zur Umkehr auf, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: Corona-Regeln bei verschärfter Lage rasch umsteuern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Staatsekretärin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann (Grüne): Bundesregierung setzt trotz Atomkraft-Debatte bei Klimapolitik auf Frankreich, Neue Osnabrücker Zeitung

- Carsten Schneider (SPD), Ostbeauftragter der Bundesregierung: Eigentümer der MV Werften handelt verantwortungslos, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Chinesischer Fahrdienst-Vermittler Didi startet Gespräche mit der Börse in Hongkong über dortiges Listing, FT

bis 23.45 Uhr:

- Umfrage: Hohe Ökostromquote in Banken-Rechenzentren, BöZ

- "Die Klimapolitik ist nicht auf Kurs", Gespräch mit Simon Müller, Direktor Deutschland von Agora Energiewende, BöZ

- "Wir haben noch viel mehr Potenzial, das zu holen ist", Gespräch mit Go-Student-Chef Felix Ohswald, BöZ

- Steuerzahlerbund geht von jährlich 50 Milliarden Euro Mehrkosten für Klimaschutz aus, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Der Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Reinhard Lüken, mahnt angesichts der Insolvenz der MV Werften mehr Unterstützung der Politik für den deutschen Schiffbau an, T-online

- Die Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink hat in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht dafür plädiert, aus den Erfahrungen in Österreich zu lernen, Interview, HB

- Lehrerverband: Bildungsminister spielen Infektionsgefahr in Schulen herunter, HB

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat in der Debatte über eine allgemeine Corona-Impfpflicht eine Befristung auf ein Jahr ins Gespräch gebracht, Interview, Rheinische Post

- Der Sozialverband VdK mahnt eine grössere Barrierefreiheit bei der Impfkampagne an, um die Zahl der Impfungen weiter zu steigern, Interview, Rheinische Post

- Werften-Pleite könnte KfW Ipex-Bank Millionen kosten, FAZ

- Fridays for Future kritisiert Habecks Klimaschutz-Sofortprogramm, Watson

- Die Pläne des Grünen Klimaschutzministers Robert Habeck sind auf scharfe Kritik der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der Union (MIT) gestossen, Gespräch mit Vorsitzender Gitta Connemann (CDU), Welt

- Bürokratieabbau unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr Chefsache, FAZ

- IW-Studie: Jede dritte Gastronomie-Fachkraft, jeder vierte Lkw-Fahrer ist Ausländer, Rheinische Post

- Zukünftige KMK-Präsidentin und CDU-Bildungspolitikerin Karin Prien: "Die Aufbruchstimmung an den Schulen nutzen", Interview, Zeit

- GTAI-Studie: Spitzentechnologiewaren kommen immer seltener aus Deutschland, HB

- "Von Preisobergrenzen halte ich gar nichts", Gespräch mit EEX-Chef Peter Reitz, HB

- Die Energiewende in der EU kann mit dem Grünwaschen von Atomkraft und Erdgas nicht gelingen, Gastbeitrag von Michael Bloss, klimapolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen-Europaabgeordneten, HB

- Ein neuer Kompromissvorschlag aus dem Europaparlament soll den Widerstand zahlreicher Staaten und EU-Abgeordneter gegen die geplante Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr brechen, FAZ

- "Der Kanzler ist inkonsequent", Gespräch mit Landkreistag-Präsident Reinhard Sager (CDU) über die Omikron-Welle, die Impfpflicht und die Personalnot im Gesundheitsdienst, FAZ

- Die CDU trübt das Bild, Gespräch mit Serviceplan-Chef Florian Haller über moralische Bedenken, Werbeverbote und einen Hackerangriff, FAZ

- EU-Taxonomie: Handicap statt Starthilfe, Gastbeitrag von Kris­ti­na Jero­min, Geschäfts­füh­re­rin des Green and Sustai­n­a­ble Finan­ce Clus­ter ­Germany und Caro­lin Sche­nuit, Geschäfts­füh­ren­der Vorstand bei Green Budget Germany, FAZ

