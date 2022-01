Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENSTART ERWARTET - Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche dürfte der Dax am Montag stabilisiert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 912 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax vergeblich versucht, die 16 000-Punkte-Hürde zurückzuerobern. Anschliessend war er fast an die 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien zurückgerutscht. Sie gelten als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend und tendieren aktuell seitwärts. Anhaltende Inflations- und Zinssorgen sowie die Geschäftsberichte der Unternehmen dürften zunächst den weiteren Kurs an den Aktienmärkten bestimmen.

USA: - TECHWERTE ERHOLEN SICH - Zum Start der US-Berichtssaison haben am Freitag Quartalszahlen und Ausblicke einiger US-Finanzkonzerne überwiegend für Enttäuschung gesorgt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ging daraufhin mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf 35 911,81 Punkten ins verlängerte Wochenende - am Montag ist in den USA Feiertag und die Börse geschlossen. Technologiewerte erholten sich im späten Handel von ihrem Ausverkauf am Vortag und halfen somit auch dem Gesamtmarkt, seine Einbussen zu verringern. Auf Wochensicht verbuchte der Dow ein Minus von 0,9 Prozent.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte zuletzt um 0,9 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

DAX 15883,24 -0,93 XDAX 15947,05 0,18 EuroSTOXX 50 4272,19 -1,01 Stoxx50 3798,52 -0,75 DJIA 35911,81 -0,56 S&P 500 4662,85 0,08 NASDAQ 100 15611,59 0,75

Bund-Future 169,68 -0,13%

Euro/USD 1,1420 0,04 USD/Yen 114,4770 0,25 Euro/Yen 130,7265 0,29

Brent 86,14 0,08 USD WTI 84,10 0,28 USD

- Politiker und Experten fordern wegen hoher Inflation Kurswechsel bei der Einkommensteuer/CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke: Grundfreibetrag dringend anpassen, Bild

- Bayerischer Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU): Wir kommen aus Pandemie ohne Impfpflicht nicht heraus, Bild

- Virologe Klaus Stör rechnet in den nächsten Wochen mit einer "sehr starken Durchseuchung" der Bevölkerung mit Corona/Aber: "Im Frühjahr, Sommer wird es sehr entspannt", Bild

- Sparkassen-Bundesobmann fordert weitere Zusammenschlüsse, HB

- Ex-Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff hält allgemeine Impfpflicht für rechtlich haltbar und betont Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bauernpräsident Joachim Rukwied sieht in dem Trend zur veganen Ernährung mehr Chancen als Bedrohung für deutsche Landwirte/Branche Rohstofflieferant für Fleischersatz/Hanfanbau "hippes Thema" unter Bauern, Neue Osnabrücker Zeitung

- Impfpflicht: Ungeimpften Beschäftigten in Arztpraxen droht Kündigung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Die nordrhein-westfälische Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur kritisiert Verzicht auf FFP2-Maskenpflicht in NRW, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)

- Impfpflicht in Österreich: "Wir wollen uns nicht mehr von Lockdown zu Lockdown hangeln", Interview mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Welt

- Covestro bezieht künftig jährlich 100 000 Tonnen grünen Wasserstoff vom australischen Hersteller Fortescue Future Industries, HB

- "Wir wollen, dass Hornbach eigenständig bleibt", Gespräch mit Holdingchef Albrecht Hornbach, FAZ

-"Die Teuerung war noch nie so extrem", Gespräch mit Frosta-Chef Felix Ahlers, HB

- Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), plädiert für eine Beschaffung des amerikanischen Kampfjets F-35 als Nachfolger der veralteten Tornados der Bundeswehr, Gespräch, Welt

- BKA will Kooperation mit Telegram erreichen, Welt

- Wirtschaftsweiser Volker Wieland fordert Zinserhöhung der EZB schon 2022, Gespräch, Wiwo

- Krankenhäuser appellieren an Politik: In Notsituation von Bürokratie entlasten, Gespräch mit DKG-Präsident Gerald Gass, Rheinische Post

- Krankenhausgesellschaft: Müssen erneut Patienten auf die Warteliste setzen, Gespräch mit DKG-Präsident Gerald Gass, Rheinische Post

- Windkraft: Schleswig-Holstein wirft Bayern "Sabotage" der Energiewende vor, Gespräch mit Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), Rheinische Post

- Sachsen zieht Zwei-Prozent-Flächenziel beim Windkraftausbau in Zweifel, Gespräch mit Thomas Schmidt (CDU), sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung, Rheinische Post

- In der Debatte um den grossflächigen Ausbau der Windkraft in Deutschland hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Krischer (Grüne), an die Kooperationsbereitschaft der Länder appelliert, Rheinische Post

- Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will zügig mit einer Wahlrechtsreform den auf Rekordgrösse angewachsenen Bundestag verkleinern, Gespräch mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr, Rheinische Post

- Österreich verteidigt rasche Einführung der Impfpflicht, Gespräch mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Welt

- Grosse Energieverbraucher kämpfen dafür, Strompreise auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken, HB

- Beim autonomen Fahren werden wir ohne Kooperation mit dem Vorreiter China den Anschluss verlieren, Gastbeitrag von Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des Center Automotive Research, HB

- Zahl der beruflich bedingten Krankheitsfälle steigt wegen Corona stark an, Bild

- Wegen Migrations-Vorstoss: Unions-Politiker werfen Faeser Spaltung und Zerstörung vor, Bild

- Vereiste Lieferketten durch Omikron, Gastbeitrag von DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein, FAZ

- Wie entschlossen CO2 reduziert werden soll, kann die Wissenschaft nicht allein beantworten, Gastbeitrag von Jörg Peters, Abtei­lungsleiter Klima­wan­del und Entwick­lung am Leib­niz-Insti­tut für Wirt­schafts­for­schung, FAZ

- "Wir hoffen auf Deutschland", Gespräch mit Österreichs Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) über seine Ablehnung für eine Schuldenunion in Europa, FAZ

- Warum veraltete Regulierungskonzepte Versorgungslücken bei schnellen Breitbandanschlüssen nicht sinnvoll schliessen, Gastbeitrag von Torsten Gerpott, Leiter des Lehr­stuhls für Unter­neh­mens- und Tech­no­lo­gie­pla­nung an der Merca­tor School of Manage­ment Duis­burg der Univer­si­tät Duis­burg-Essen, FAZ

- "Eine Woche um 1000 KIsten zu bedrucken", Gespräch mit Bässler-Chef Marcus Bässler, FAZ

