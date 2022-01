----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHLINGERKURS - Der Dax bleibt seinem Schlingerkurs auch am letzten Tag der Woche treu. Nach dem kräftigen Dreh ins Plus am Vortag geht es am Freitag zunächst wieder abwärts: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 470 Punkte. Die Sorge vor einer nahen Zinswende in den USA mit raschem Tempo hatte den Dax tags zuvor zunächst bis knapp unter 15 200 Punkte zurückgeworfen, bis die Käufer wieder das Regiment übernahmen. Am Montag war er angesichts der zugespitzten Ukraine-Krise sogar zeitweise bis auf 14 952 Punkte abgesackt. Grosse Schwankungen dürften das Börsengeschehen laut dem Marktanalysten Edward Moya vom Broker Oanda noch einige Zeit prägen. Denn die Schnäppchenjäger hätten neben "buy the dip" - ein neues Motto, nämlich "sell the rally". Sie suchten also bei gefallenen Kursen immer wieder ihre Chance, aber eher nicht für längerfristige Anlagen.

USA: - TECHS UNTER DRUCK - Das Hin und Her der US-Börsen wegen der geldpolitischen Perspektiven ist am Donnerstag weiter gegangen. Wie schon die ganze Woche schwankten die Indizes deutlich zwischen Gewinnen und Verlusten. Nach einem Spitzenanstieg von 1,8 Prozent lag der Dow Jones Industrial zeitweise auch wieder im Minus. Aus dem Handel ging er 0,02 Prozent tiefer bei 34 160,78 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor sogar 1,20 Prozent auf 14 003,11 Punkte. Dabei waren Zahlenvorlagen von Tesla und Intel nicht gut angekommen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Damit setzte sich der jüngste Schlingerkurs infolge der Ungewissheit über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA fort. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 26 717 Punkten gut zwei Prozent im Plus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt leicht und in der Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent ein.

DAX 15524,27 0,42% XDAX 15417,86 0,37% EuroSTOXX 50 4184,97 0,49% Stoxx50 3772,55 1,04% DJIA 34160,78 -0,02% S&P 500 4326,51 -0,54% NASDAQ 100 14003,11 -1,20%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,18 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1153 0,09% USD/Yen 115,35 0,00% Euro/Yen 128,66 0,09%

ROHÖL:

Brent 90,03 +0,69 USD WTI 87,37 +87,37 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bekräftigt: Belassen Botschaftspersonal in Kiew, Zeitungen der Funke Mediengruppe, Quest-France

- Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD): Verdienstausfall für Kontaktpersonen nur noch mit Booster, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr zu Corona-Krise: Öffnungsperspektive bereits jetzt diskutieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Joachim Herrmann (CSU), neuer Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK), fordert einen differenzierten Blick auf die Teilnehmer von Protesten gegen die Corona-Politik, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- "Es ist keine Voodoo-Kunst nötig", Gespräch mit SAP-Finanzvorstand Luka Mucic über den Zukauf Taulia, die Aussichten für die Cloud-Marge und übertriebene Investorenreaktionen, BöZ

- Höhere Renditen und flachere Kurven zu erwarten, Gastbeitrag von Daniel Winkler, Multi Asset Strategist bei H&A Global Investment Management, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Die Strategie stimmt", Gespräch mit SAP-Chef Christian Klein, FAZ

- Wegen Chipmangel: 750 000 offene Bestellungen bei Volkswagen, Gespräch mit Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw, HB

- Der Chef des grössten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia, Rolf Buch, fordert eine rasche Wiederaufnahme des KfW-Förderprogramms für energieeffiziente Gebäude, Gespräch, Zeit

- BMW-Chef Oliver Zipse warnt vor zu frühem Aus für den Verbrennermotor, Gespräch, Focus

- "?Wir schliessen einen Börsengang nie aus", Gespräch mit Stepstone-Chef Sebastian Dettmers, HB

- Der verbraucherpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Träger, lehnt eine steuerliche Verteuerung von Fleisch und anderen Lebensmitteln aus Umweltschutzgründen ab, Gespräch, HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Pflegekräfte kritisiert, die sich der von Mitte März an geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht widersetzen wollen, Gespräch, FAZ

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat davor gewarnt, den Übergang der Corona-Krise in die sogenannte endemische Phase als Endpunkt zu begreifen, Gespräch, FAZ

- FDP-Politiker Wolfgang Kubicki rechnet im Falle einer Impfpflicht mit Klagen, Gespräch, Focus

- Corona-General Carsten Breuer zu radikalen Impfgegnern: "Ich werde vor einer solchen Minderheit nicht zurückweichen", Gespräch, Focus

- Vor seiner Wahl macht Omid Nouripour die ungebrochen grossen Ambitionen der Grünen aufs Kanzleramt deutlich, Gespräch, Focus

- ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger will Informationsprofil der Senderfamilie stärken, Gespräch, Focus

Der Bundesrechnungshof wirft Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Bericht für den Bundestags-Haushaltsausschuss vor, bei wichtigen Gesetzen nicht auf eine nachhaltige Finanzierung und Generationengerechtigkeit geachtet zu haben, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem vorläufigen KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude auf die begrenzten fiskalischen Spielräume verwiesen, Rheinische Post

- Intensivmediziner rechnen mit mehr Patienten durch Omikron-Welle, Rheinische Post

- Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa will Beratungspflicht für Ungeimpfte, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts des militärischen Aufmarschs Russlands an der Grenze zur Ukraine hat der Grünen-Aussenpolitiker Jürgen Trittin vor einer ungewollten Kettenreaktion gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin geht davon aus, dass Deutschland ab spätestens 2035 kein Gas mehr aus Russland beziehen wird, Gespräch, Rheinische Post

- Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat der künftigen Parteispitze davon abgeraten, den Kurs der bisherigen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck fortzuführen, Rheinische Post

- Omikron-Welle: Krankenhausgesellschaft erwartet keine Überfüllung der Normalstationen, Rheinische Post

- "Wir haben es mit ökonomischer Nötigung zu tun", Gespräch mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis über Chinas Erpressungstaktik und die notorische Langsamkeit der WTO, HB

- Wie Europa zum führenden Biotech- Standort wird, Gastbeitrag von Marianne de Backer, Executive Vice President bei Bayer, HB

