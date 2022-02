---------- AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas nachlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 533 Punkte, nachdem er am Montag knapp ein Prozent zugelegt hatte. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der Dax im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Jagd nach vermeintlichen Schnäppchen hat zum Monatsende die Kurse an der Wall Street weiter angetrieben. Wie schon am Freitag zogen auch zu Wochenbeginn die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat. "Das Gesamtbild für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist immer noch günstig, aber der Sektor ist dennoch anfällig für Störungen durch die Omikron-Welle des Coronavirus", schrieb am Montag Ian Shepherdson, Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,17 Punkte auf 35 131,86 Punkte nach oben. Auf Monatssicht ergibt sich aber ein Minus von 3,32 Prozent.

ASIEN: - ETWAS FESTER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent fester. Die positive Stimmung aus den USA stützte auch in Asien. In China und Hongkong ruhte der Handel unterdessen wegen Feiertagen.

DAX 15471,20 0,99 XDAX 15539,52 0,70 EuroSTOXX 50 4174,60 0,91 Stoxx50 3747,52 0,44 DJIA 35131,86 1,17 S&P 500 4515,55 1,89 NASDAQ 100 14930,05 3,29

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,07 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1239 0,03 USD/Yen 114,9915 -0,08 Euro/Yen 129,2385 -0,04

ROHÖL:

Brent 89,56 0,30 USD WTI 88,46 0,31 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS HEBT SOFTWARE AG AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 34,20 (34,60) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 36 (47) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 27 (22) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 50 (53) EUR - 'SELL' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MISTER SPEX AUF 24,50 (27) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 115 (120) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11,90 (10,50) EUR - 'SELL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 108 (106) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 67,80 (69) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES STARTET SLM SOLUTIONS MIT 'BUY' - ZIEL 22 EUR - BAADER BANK HEBT BARRY CALLEBAUT AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 2250 CHF - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4800 (4770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT SSAB-A AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 63 (66) SEK - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 750 (790) DKK - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,60 (18,20) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 450 (425) PENCE - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (14) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 210 (200) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26 (21) EUR - 'HOLD' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 840 (775) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2350 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 54 (50) EUR - 'HOLD' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 190 (200) SEK - 'HOLD' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 23000 (20100) DKK - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 892 (860) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC HEBT FEVERTREE DRINKS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2500 (2700) PENCE - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (2,65) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES STARTET TECHNIP ENERGIES MIT 'BUY' - ZIEL 18 EUR - JPMORGAN NIMMT SMITHS GROUP MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1900 PENCE - ODDO BHF STARTET MAPFRE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 2,40 EUR

---------- PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Die ausgebliebene Genehmigung des Verkaufs der Münchener Mikrochip-Firma Siltronic durch das Bundeswirtschaftsministerium stösst in der Ampelkoalition wie auch in der Opposition auf Zuspruch, HB - Neukunden zahlen auch nach Ende der EEG-Umlage mehr, Welt - Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen dämpft Hoffnungen auf baldige Corona-Lockerungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Thailand gibt Pläne auf, eine Quellensteuer von 15 Prozent auf Krypto-Transaktionen zu erheben, FT

bis 23.45 Uhr: - Um wettbewerbsfähig zu bleiben und Tausende Jobs zu sichern, fordert Michael Brecht, Betriebsratschef von Daimler Truck, einen massiven Kompetenzaufbau bei elektrischen Antrieben und Fahrzeugsoftware, Gespräch, HB - "Eine Mammutaufgabe für uns alle", Gespräch mit Schwäbisch-Hall-Chef Reinhard Klein über den positiven Ergebnistrend, Migration auf modernste Kernbankensysteme und das Erreichen der Klimaziele, BöZ - Erstmals seit zehn Jahren fährt die deutsche Wirtschaft Zukunftsinvestitionen zurück, HB - Erste Kliniken und Pflegeeinrichtungen klagen über Kündigungen, die mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen zusammenhängen, HB - Gesundheitsämter warnen: Können Impfpflicht für Kliniken und Heime nicht kontrollieren, Gespräch mit BVÖGD-Vize Elke Bruns-Philipps, Rheinische Post - Die Gasvorräte in Deutschland unterschreiten zum Stichtag 1. Februar die erforderlichen Soll-Werte, HB - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) verspricht den Kommunen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine Neuregelung bei Haus- und Grundstücksverkäufen, Gespräch, HB - Für EBRD läuft das Geschäft in der Ukraine "nach wie vor wie gewohnt", Gespräch mit Präsidentin Odile Renaud-Basso, HB - An diesem Dienstag tritt für deutsche Banken eine neue Regulierung in Kraft - künftige Finanzkrisen wird sie nicht verhindern, Gastbeitrag von Lukas Menkhoff, Leiter Abteilung Weltwirtschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, HB - Wo der Verkehrsminister kurzsichtig ist, Gastbeitrag von Ökonom Axel Ockenfels und Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann, FAZ - Unternehmensberater stellen ein wie nie, FAZ - Edtech-Sektor zieht lernbereites Kapital an, Gespräch mit Lepaya-Chef Rene Janssen, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Frühere ÖBB-Logistiksparte wird in die Niederlande verkauft, FAZ - Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht kritisiert die Pläne von Arbeitsagentur-Chef Detlef Scheele, bei Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ungeimpfte Arbeitslose mit Sperrzeiten zu belegen sowie Arbeitgebern zu ermöglichen, Bewerber aufgrund fehlender Impfungen abzulehnen, Gespräch, Bild - Der Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Helge Braun (CDU), fordert die Ampel-Regierung auf, mehr gegen steigende Energiepreise zu tun, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der steigenden Inflation fordert der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, deutliche Signale von der Europäischen Zentralbank EZB und der Bundesregierung, Gespräch, Rheinische Post - Bayerns Gesundheitsminister will den Genesenen-Status wieder auf sechs Monate verlängern, Business Insider - GMK: Keine Entschädigungszahlung in der Quarantäne für Nicht-Geboosterte ab 1. März, Business Insider - Die Union fordert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf, mehr für die steuerliche Entlastung der Bürger zu tun, Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bundestags-Wirtschaftsausschusses Michael Grosse-Brömer (CDU), Rheinische Post - Mieter und Verbraucher fordern konkrete Hilfe gegen steigende Energiekosten, FAZ - Die Linke-Fraktion im Bundestag kritisiert die Äusserungen von Detlef Scheele, Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, zu den Folgen einer allgemeinen Impfpflicht, Gespräch mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Susanne Ferschl, Welt - Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Neubauten werden ohne KfW55-Förderung um 10 Prozent teurer, Bild - ING-Chef-Ökonom warnt vor Jobverlust durch Inflationswelle, Gespräch mit Carsten Brzeski, Bild - Bundesgesundheitsministerium: Ungeimpfte können ab 16. März in Krankenhäusern und Pflegeheimen vorerst weiterarbeiten, Business Insider

----------

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h) 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen 08:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen 22:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:06 USA: Alphabet, Q4-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 01/22 DNK: Novozymes, Jahreszahlen USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen USA: Kfz-Absatz 01/22 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/21 08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin 10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin 10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW 10:30 DEU: Präsentation des ICE 3neo der Deutschen Bahn 10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online) EUR: S&P Health Care Ratings Outlook for the Health Care Industry in 2022 HINWEIS CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze Dezember Monatsvergleich -1,4 +0,8 Jahresvergleich +3,4 +0,5 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich -0,2 +0,2 Jahresvergleich +2,9 +3,4 09.15 Uhr Spanien Einkaufsmanagerindex Markit Industrie Januar (Punkte) 56,0 56,2 09.45 Uhr Italien Einkaufsmanagerindex Markit Industrie Januar (Punkte) 61,2 62,0 09.50 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex Markit Industrie Januar (Punkte) 55,5 55,5* 09.55 Uhr Deutschland Arbeitslosenzahl Änderung saisonbereinigt Januar (in Tausend) -10,0 -23,0 09.55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex Markit Industrie Januar (Punkte) 60,5 60,5* 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Markit Industrie Januar (Punkte) 59,0 59,0* 11.00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote Dezember 7,1 7,2 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 15.45 Uhr Markit-PMI Industrie, Jan 55,0 57,7 (in Pkt) 16.00 Uhr ISM-Index Industrie, Jan 57,5 58,8 (in Pkt) Bauausgaben, Dez +0,6 +0,4

(AWP)