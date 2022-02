Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Im Dax winken auch am Mittwoch Gewinne: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15 705 Punkte, nachdem er schon am Montag und Dienstag um insgesamt fast zwei Prozent zulegen konnte. An der Wall Street war die dynamische Erholung am Vorabend weiter gegangen. "Die Euphorie ist zurück auf dem Parkett", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt aktuell schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt. Unternehmensgewinne sind der klassische Treibstoff der Börse." Die Zinswende könne die Stimmung aktuell nicht vermiesen, auch wenn die Zinsen still und heimlich weiter stiegen.

USA: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Angesichts erfreulicher Unternehmensnachrichten von UPS und ExxonMobil legten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter zu. Frische US-Konjunkturdaten trübten die Stimmung kaum. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent höher bei 35 405,24 Punkten.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut freundlich tendiert. Die weiterhin sehr positive Stimmung in den USA stützte auch in Asien den Handel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent fester. In China und Hongkong ruht der Handel weiterhin.

DAX 15'619,39 0,96 XDAX 15'669,02 0,83 EuroSTOXX 50 4'224,45 1,19 Stoxx50 3'798,87 1,37 DJIA 35'405,24 0,78 S&P 500 4'546,54 0,69 NASDAQ 100 15'019,68 0,60

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,92 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1273 0,04 USD/Yen 114,7555 0,05 Euro/Yen 129,3620 0,09

ROHÖL:

Brent 89,50 0,34 USD WTI 88,52 0,32 USD

PRESSESCHAU

bis 6.35 Uhr:

- Haushaltsverhandlungen: Ampel-Minister wollen fast 400 Milliarden Euro mehr ausgeben, HB

- Bundeshaushalt: Finanzminister Christian Lindner (FDP) ermahnt die Ministerien "nachdrücklich" zur Ausgabendisziplin, Interview, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Marco Buschmann hofft auf Rücknahme vieler Corona-Auflagen im März, Interview Rheinische Post

- Virologe Christian Drosten zu möglichen Lockerungen: Wegen Impflücke keine Entwarnung, NDR

- Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands: Corona-Impfungen mit Versichertendaten verbinden, Ärzte-Zeitung

- Linken-Fraktionsvize Susanne Ferschl warnt vor gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen ungeklärter Fragen bei der geplanten Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Augsburger Allgemeine

- Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetags, fordert Bund und Länder auf, rechtliche Unklarheiten bei Teil-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen rasch auszuräumen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Elke Bruns-Philipps, die Vizechefin des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, fordert, die Frist für die Einführung der Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen bis in den Sommer zu verlängern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- EEG-Umlage: Ingrid Nestle, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, gegen vorgezogene Abschaffung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Christoph Heusgen, künftiger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz: Sollten Ukraine mit Waffen zur Verteidigung unterstützen, Zeitungen der Funke Mediengruppe und französische Zeitung Ouest-France

- Die US-amerikanische Handelskommission prüft die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, WSJ

- Bundesnetzagentur: Keine Chance für bessere Internet-Grundversorgung Interview mit dem scheidenden Bundesnetzagentur-Präsidenten Jochen Homann, FAZ

- KfW-Förderung: Handwerk fordert zügig langfristiges Förderprogramm für energieeffizientes Bauen, Interview mit dem Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, Rheinische Post

- Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, hält eine Änderung des Grundgesetzes für zusätzliche Kompetenzen seiner Behörde im Kampf gegen Krisen aktuell nicht für notwendig, Rheinische Post

- Verfassungsschutz registriert auf Telegram vermehrt "konkrete Umsturzfantasien", Interview mit dem Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer, HB

- Corona-Proteste: Justiz geht gegen Holocaust-Relativierung vor, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- BVB will Zusammenarbeit mit Berater Sammer verlängern, Sport Bild

bis 23.45 Uhr:

- Nach Siltronic-Scheitern: Adva macht Ministerium für Übernahme Zugeständnisse, HB

- Netzagentur-Chef will 1&1 Beine machen, Gespräch mit Jochen Homann, FAZ

- Rock Tech plant zwei Lithium-Fabriken in Deutschland, HB

- Umfrage: 49 Prozent konnten ihr Wunschprodukt im Dezember und Januar im Einzelhandel nicht finden, HB

- "Der Markt ist kein Luftballon", Gespräch mit JLL-Chef Christian Ulbrich über die Blasengefahr, die Aussichten für den deutschen Markt und die Folgen der Energiewende für Hausbesitzer, HB

- Die gesellschaftliche Spaltung muss mit einer neuen, grossen Aufbruchserzählung überwunden werden, Gastbeitrag von FDP-Bundesschatzmeister Harald Christ, HB

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) fordert, bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Mitte Februar, über Lockerungen in der Pandemie zu diskutieren, Gespräch, Heute Journal Update

- Geothermie-Forscher erwarten hohe Investitionen, FAZ

- "Inflationssorgen sind kein Unsinn", Gespräch mit Ökonom Rüdiger Bachmann über den heftigen Anstieg der Inflation, die alten Ängste der Deutschen - und Ideen für eine vernünftige Reaktion zwischen Panikmache und Kleinreden, FAZ

- Umfrage: Top-Ökonomen für raschere EZB-Zinswende, BöZ

- Banken stellen sich auf geldpolitische Wende ein, Gespräch mit Burkhard Eckes, Leader Banking & Capital Markets für Europa, den Nahen Osten und Afrika und Clemens Koch, Leiter Financial Services und Mitglied der Geschäftsführung von PwC Deutschland, BöZ

- Das grüne Risiko steuern, Gastbeitrag von Marcus Chromik, Chief Risk Officer der Commerzbank, BöZ

- "Superabschreibungen" - nichts geht ohne Brüssel, Gastbeitrag von Oliver von Schweinitz, Partner und Leiter der Praxisgruppe Tax bei Schalast, BöZ

- "Oft sehr vage und unkonkret", Gespräch mit ESG-AM-Managern Ingeborg­ Schumacher und Peter Jeggli über differenzierte ESG-Bonds-Strategien und Bedenken bei grünen Anleihen, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Siltronic-Chef trotzt gescheiterter Übernahme: 'Sind guter Dinge', Gespräch mit Christoph von Plotho, FAZ

- Früher Linde-Manager Bernd Eulitz soll Gaskonzern Messer führen, FAZ

- Krankenhausgesellschaft regt längere Fristen für Impfpflicht an und fordert arbeitsrechtliche Klarheit für Kündigung, Gespräch mit DKG-Chef Gerald Gass, Rheinische Post

- SPD-Arbeitnehmerflügel fordert Zuschüsse für Geringverdiener, Gespräch mit Chef, HB

- Umfrage: Fast der Hälfte der Deutschen fehlt finanzieller Spielraum für steigende Preise, Welt

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, SPD, glaubt nicht, dass eine Impfpflicht auf Vorrat eine künftige Corona-Welle schnell genug bekämpfen könnte, Gespräch, Welt

- DGB-Gewerkschaften verlieren unter dem Strich rund 130 000 Mitglieder, HB

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat ein "Impf-Vorsorge-Gesetz" der Union anstelle einer allgemeinen Impfpflicht angekündigt, Gespräch, Welt

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert Bund und Länder auf, im Februar Entscheidungen über Öffnungsperspektiven zu treffen, Gespräch, Welt

- Unveröffentlichte IW-Studie: Stadt Leipzig wird bis 2030 bundesweit die meisten Menschen im erwerbsfähigen Alter hinzugewinnen / Potsdam auf dem zweiten Platz / Verlierer sind ländliche Regionen, Rheinische Post

- DIHK fordert nach Aufhebung des KfW-Förderstopps weitere Anschlussregelung für Unternehmen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, Rheinische Post

- Als Reaktion auf die Pandemie: BBK-Präsident Armin Schuster will mit Katastrophenschutz auch in die Länder gehen, Gespräch, Rheinische Post

- Dehoga-Chefin kritisiert geplante Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, Gespräch mit In­grid Hartges, Business Insider

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will wieder selbst über die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus entscheiden, Business Insider

----------

