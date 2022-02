Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Vor den geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag erst einmal Zurückhaltung. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,26 Prozent schwächer auf 15 573 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Leitindex den Schwung der ersten beiden Wochentage nicht mehr mitnehmen können. In New York liess der Schwung ebenfalls nach. Zudem enttäuschte der Facebook-Konzern Meta mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal und seinem Ausblick schwer. Hierzulande dreht sich am Nachmittag mit der Zinssitzung der EZB alles um die Geldpolitik. Die Notenbank gerät zunehmend unter Druck, auf die hohe Inflation zu reagieren. Entgegen vieler Erwartungen hatte sich die Teuerung im Währungsraum zu Jahresanfang nicht abgeschwächt, sondern weiter beschleunigt. Zwar dürfte sich an den rekordniedrigen Leitzinsen nichts ändern. Analysten sehen es allerdings als denkbar an, dass die EZB angesichts der Inflationsentwicklung ihre Kommunikation ändert. Einige Marktbeobachter halten es inzwischen für möglich, dass die EZB sogar schon früher als 2023 mit Zinserhöhungen beginnt. Hinweise darauf könnten die Aktienmärkte unter Druck setzen, so wie die von der US-Notenbank Fed eingeleitete Zinswende die Kurse im Januar schon teils erheblich belastet hatte.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street ist am Mittwoch auf Erholungskurs geblieben. Wie schon am Dienstag legten allerdings die wichtigsten Aktienindizes auch zur Wochenmitte nicht mehr so dynamisch zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,63 Prozent auf 35 629,33 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 gewann 0,94 Prozent auf 4589,38 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,80 Prozent auf 15 139,74 Punkte nach oben. Die US-Börsen hatten im Januar unter der Aussicht auf eine unerwartet straffe Geldpolitik der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation gelitten. Allerdings hatten sich Vertreter der Fed jüngst für ein besonnenes Vorgehen beim Tempo für Zinserhöhungen ausgesprochen, was die Anleger beruhigte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Nach der jüngsten Erholungsrally sind die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens am Donnerstag erst einmal vorsichtige geworden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent. Moderate Verluste gab es in Australien und Indien. In Südkorea ging es deutlich nach oben, allerdings vollzog die Börse nach einer mehrtägigen Handelspause hier lediglich die jüngste Erholung der internationalen Märkte nach. In China und Hongkong ruht der Handel weiterhin.

DAX 15613,77 -0,04% XDAX 15627,17 -0,27% EuroSTOXX 50 4222,05 -0,06% Stoxx50 3804,16 0,14% DJIA 35629,33 0,63% S&P 500 4589,38 0,94% NASDAQ 100 15139,74 0,80%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,70 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1300 -0,05% USD/Yen 114,51 0,05% Euro/Yen 129,40 0,00%

ROHÖL:

Brent 89,22 -0,25 USD WTI 87,88 -0,38 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr: - Vorsitzender Thomas Mertens: Impfkommission arbeitet an Empfehlung für vierte Impfung, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel: "Es wäre dumm, Nord Stream 2 jetzt vom Tisch zu nehmen", Wiwo - Donata Hopfen, neue Geschäftsführerin der Deutschen Fussball Liga (DFL): Bundesliga hat Milliardenschaden durch Corona-Politik, HB - Bundeshaushalt: DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert Vorrang für Abbau ökologisch schädlicher Subventionen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - "Wir müssen uns in den Konzern­funk­tio­nen verschlan­ken und auf die grossen, stra­te­gi­schen Linien konzen­trie­ren", Gespräch mit VW-Finanzvorstand Arno Antlitz, FAZ - Haaland und Hummels fallen gegen Leverkusen aus, Bild - HQ Asset Management vor dem Aus, Gespräch mit HQ-Holding-Chef Stefan Keitel, FAZ - "Gut gerüstet, um weiter zu wachsen", Gespräch mit Simon Klein, Leiter Passive Sales von DWS Xtrackers, BöZ - Um die Produktion von grünem Strom und Wasserstoff massiv ausbauen zu können, sollte die EU enger mit ihrem Nachbarkontinent kooperieren, Gastbeitrag von EIB-Präsident Werner Hoyer, HB - "Wir sollten länger arbeiten", Gespräch mit OECD-Chefökonomin Laurence Boone, FAZ - Fintech-Bewertungen bröckeln, Gespräch mit Linklaters-Kapitalmarktspezialisten Christian Storck und Florian Reul, BöZ - Gerechte Klima-Transition wird zum Anlagethema, Gastbeitrag von Virginie Derue Head of ESG Research bei Axa Investment Managers, BöZ

bis 21.00 Uhr: - "Akquisitionen bleiben zentraler Bestandteil unserer Strategie", Gespräch mit Henkel-Chef Carsten Knobel, Börse Online - "Wir wären (...) durchaus dazu in der Lage, grössere Akquisitionen zu stemmen", Gespräch mit Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg, Börse Online - Die Beteiligungsfirmen CVC und Carlyle haben sich für eine gemeinsame Offerte für die Bahn-Tochter Schenker zusammengetan, HB - Opel stellt in Rüsselsheim hunderte Leiharbeitnehmer ein, Wiwo - Mercedes-Benz kämpft für Verlängerung der Förderung von Plug-In-Hybriden und E-Autos, Business Insider - Der Ausbau der für Baden-Württemberg äusserst wichtigen Stromautobahn Suedlink verzögert sich weiter, Gespräch mit Transnet-Sprecher, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten - Suedlink-Verzögerung "bedauerlich", Gespräch mit Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne), Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten - Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat nach dem Kabinettsbeschluss zur Einführung eines Heizkostenzuschusses weitere Massnahmen zur Entlastung der Bürger angekündigt, Interview, HB - FDP-Chef Christian Lindner verlangt von der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz Stufenplan für Öffnungen, Gespräch, Bild - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): Benzinpreise durch höhere Pendlerpauschale abfedern - auch Steuersenkungen beim Sprit denkbar, Gespräch, Welt - Osteuropa-Experte Alexander Libman sieht Generationenkonflikt in deutscher Russland-Politik, Gespräch, Welt - Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die von Manuela Schwesig (SPD) geführte Landesregierung scharf für die sogenannte "Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, Gespräch mit Sebastian Ehlers, Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, T-Online - Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, zeigt Verständnis für Schülervertretungen, die gegen eine "Durchseuchung" an Schulen protestieren, Gespräch, Watson - Das Bundesgesundheitsministerium will trotz knapper Testkapazitäten offenbar weiterhin auf PCR-Tests als Genesenennachweis setzen, Business Insider - Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius: "Energie wird bald noch teurer werden", Gespräch, FAZ - Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) hält die Ausweisung der Hospitalisierungsrate für ungeeignet, um die Belastung der Gesundheitssysteme zu beurteilen, Gespräch mit Vorstandsmitglied Peter Walger, Welt - Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft wird erneut verschoben, HB -Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, hat die angekündigte Entsendung von weiteren US-Truppen nach Deutschland als politisches Signal gewertet, das nicht nur als Mahnung an Russland gerichtet ist, sondern auch als Hilfestellung für Europa gemeint ist, Welt - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für einen klaren Pfad zu mehr Öffnung in der Corona-Politik ausgesprochen, Gespräch, Bild - Der Wirtschaftsweise Volker Wieland erwartet für das laufende Jahr einen weiter wachsenden Inflationsdruck in Deutschland, Gespräch, Münchner Merkur - "Kaum eine Sache beschäftigt uns mehr", Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Ukraine-Krise, Heute Journal

/mis

(AWP)