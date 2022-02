Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,40 Prozent höher auf 15 430 Punkte. Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in Europa bestimmt aktuell die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen - und dabei vor allem die grossen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google-Mutter Alphabet und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta in den vergangenen Tagen für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich. Am Donnerstag sorgte nun der weltweit grösste Online-Händler Amazon nach US-Börsenschluss mit seinen Resultaten für eine positive Überraschung. Die Unternehmensgewinne sind und bleiben das Kernthema der Stunde an den Börsen, sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom QC Partners. Mit Blick auf die Zinswende vertrauten Investoren offenbar aktuell noch darauf, dass die Notenbanken die Leitzinsen nur in einem Umfang und Tempo erhöhten, das Wirtschaft und Unternehmen nicht zu stark ausbremse. Dennoch richten sich die Augen zum Wochenschluss vor allem auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. So achtet die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik auch stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA.

USA: - VERLUSTE - Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta hat die technologielastige Nasdaq-Börse ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Der Index Nasdaq 100 erlitt am Donnerstag den grössten prozentualen Tagesverlust seit September 2020. Die Standardwerte an der Wall Street gerieten weniger stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 1,45 Prozent auf 35 111,16 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 fiel um 2,44 Prozent auf 4477,44 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte um 4,22 Prozent auf 14 501,11 Punkte ab.

ASIEN: - GEWINNE - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung des Internetkonzerns Amazon hat den Börsen Asiens am Freitag Rückenwind geliefert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte nach einer längeren Feiertagspause zuletzt um mehr als 3 Prozent zu.

DAX 15368,47 -1,57% XDAX 15338,29 -1,85% EuroSTOXX 50 4141,02 -1,92% Stoxx50 3737,04 -1,76% DJIA 35111,16 -1,45% S&P 500 4477,44 -2,44% NASDAQ 100 14501,11 -4,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,56 -0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1462 0,28% USD/Yen 114,92 -0,02% Euro/Yen 131,72 0,26%

ROHÖL:

Brent 91,45 +0,34 USD WTI 90,82 +0,55 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- SPD-Chefin Saskia Esken: Müssen über zusätzliche Corona-Hilfen für Schüler nachdenken, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- NRW-Innenministerium rechnet mit zunehmender Radikalisierungstendenz bei "Spaziergängen gegen Corona-Massnahmen", Rheinische Post

- Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt vorsichtige Lockerungen für Niedersachsen in Aussicht, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- Helaba vereinfacht die Abläufe, Gespräch mit Vorstandsmitglied Christian Rhino, BöZ

- Lakestar warnt vor Wagniskapitallücke, Gespräch mit Gründer Klaus Hommels, BöZ

- "Wir denken nicht so strategisch wie China", Gespräch mit DGAP-Direktorin Cathryn Clüver Ashbrook über Chinas Rolle im Ukrainekonflikt, die beste

Antwort des Westens und die US-Erwartungen an den Kanzler, HB

- "Russland nutzt Gaslieferungen als Druckmittel", Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, HB

- Das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft sollte uns trotz aller Veränderungen weiter als Kompass dienen, Gastbeitrag von VDA-Präsidentin Hildegard Müller und Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU)

- "Die EZB sollte Anleihekäufe und Negativzinsen beenden", Gespräch mit Ökonom Volker Wieland, FAZ

- Impact-Strategie mit Gesundheitswerten, Gespräch mit American-Century-Investments-Anlagechef Victor Zhang, BöZ

- Deka-Bank-Chefsvolkswirt Ulrich Kater kritisiert EZB-Kurs als "Realitätsverweigerung", Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Finanzminister Christian Lindner (FDP) legt im Ringen um ein möglichst frühes Ende der EEG-Umlage mit einer konkreten Zahl nach: "Pro Monat könnten private Haushalte und Betriebe so immerhin um gut 1,1 Milliarden Euro entlastet werden". Interview, FAZ

- Bislang 74 Verfassungsbeschwerden gegen die "einrichtungsbezogene Impfpflicht", Focus

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Führungsschwäche, Gespräch, Rheinische Post

- Osteuropa-Experte Alexander Libman über Ukraine-Konflikt: "Es gibt keine Lösung", Gespräch, Watson

- DZ Bank warnt vor Gefahren durch neue Nachhaltigkeitsvorgaben, Gespräch mit Co-Chef Cornelius Riese, HB

- Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) warnt China vor handelspolitischer Eskalation, Gespräch, Wiwo

- Einzelhandel plädiert für FFP2-Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter, Gespräch mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Rheinische Post

- Scharfe Kritik des Städtetags an Wegfall der 2G-Regel in Schleswig-Holstein und Hessen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert bundesweite Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat der Plattform Telegram mit der Vollstreckung von Vermögen und strafrechtlicher Verfolgung auch ausserhalb der EU gedroht, wenn es Hass und Hetze in seinem Netzwerk nicht ächten und die Inhalte nicht entfernen lasse, Gespräch, Rheinische Post

- Sorge vor Lieferengpässen: Union und SPD wollen heimische Unternehmen bevorzugen, HB

- Stiko-Chef Thomas Mertens hält vierte Impfung unter bestimmten Umständen auch nach drei Monaten für möglich, Gespräch, Welt

- Nur wenige Abteilungsleiter aus der Zeit von Peter Altmaier (CDU) dürfen im Wirtschaftsministerium bleiben, FAZ

- Bundesregierung will Hauptversammlungen dauerhaft online möglich machen, FAZ

- SPD-Fraktion hält sich Ende der Corona-Massnahmen ab Mitte März offen, Welt

- Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr dringt auf eine Lockerung der Corona-Massnahmen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben, Gespräch, T-Online

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen kritisiert Apotheken-Impfungen als Marketing-Gag, Rheinische Post

- Nach Stiko-Empfehlung für zweiten Booster sieht KBV-Chef Andreas Gassen Impfpflicht kritisch, Gespräch, Bild

- Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, hält nichts von einer allgemeinen Impfpflicht, Gespräch, Focus

- Studie: CO2-Emissionen der deutschen Industrie können per Vertrag bis 2030 um 20 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden, Focus

- Carla Prinzessin von Hessen plant, den Fastfood-Riesen McDonald?s in dessen Heimatland USA zu verklagen, Focus

- Hausärzte begrüssen Stiko-Empfehlung für Viertimpfung, Gespräch mit Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, Rheinische Post

