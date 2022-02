----------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,73 Prozent höher auf 15 354 Punkte. "Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der Dax zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schliesslich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten. Der Leitindex Dow baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35 462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4521,54 Punkte. Der Nasdaq 100 , der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14747,03 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Mittwoch im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um gut 2 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann fast ein Prozent hinzu. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von rund einem Prozent.

DAX 15242,38 0,24% XDAX 15291,91 0,65% EuroSTOXX 50 4129,25 0,21% Stoxx50 3728,96 0,00% DJIA 35462,78 1,06% S&P 500 4521,54 0,84% NASDAQ 100 14747,03 1,21%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,51 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1425 0,06% USD/Yen 115,44 -0,09% Euro/Yen 131,89 -0,03%

ROHÖL:

Brent 91,02 +0,24 USD WTI 89,61 +0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 6.55 Uhr

- Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire spricht sich für eine stärkere Unabhängigkeit Europas bei der Finanzierung junger Firmen im Bereich der Zukunftstechnologien aus, HB

- Stefan Bergmann, Sprecher des Maskenverbands Deutschland: Deutsche Maskenhersteller in dramatischer Lage, Augsburger Allgemeine

- Ulrich Weigeldt, Chef des Hausärzteverbands, fordert Plan für Ausstieg aus Corona-Massnahmen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- BVB-Trainer Marco Rose über Haaland-Poker: 'Alle sind ehrlich zueinander', Sport-Bild

bis 23.45 Uhr:

- Berenberg initiiert erstmals Immobilien-Kreditfonds, Gespräch mit Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, BöZ

- Die Bundesregierung stellt sich hinter das Vorhaben der EU-Kommission, die europäische Chip-Industrie mit hohen Subventionen zu fördern, Gespräch mit Franziska Brantner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, HB

- "Die Industrie muss der Akteur sein", Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager über Energiepreise in Europa, eine sinnvolle Industriepolitik und die Rolle der Union im Spannungsfeld zwischen China und den USA, HB

- Mehr Tierwohl und gesunde Ernährung: Neue Verbrauchsteuern auf Fleisch oder Zucker wären der falsche Weg, Gastbeitrag von NGG-Chef (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) Guido Zeitler, HB

- "Eine Aktienrente ist keine Zockerrente", Gespräch mit FDP-Politiker Johannes Vogel, FAZ

- Provisionsberatung sichert Wohlstand, Gastbeitrag von Michael Heinz, Präsi­dent des Bundes­verbandes Deut­scher Versi­che­rungs­kauf­leu­te, FAZ

- Basisinfrastruktur bietet starke Inflationsabsicherung, Gespräch mit Michel Degosciu, Geschäftsführer von LPX, BöZ

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht weiter davon aus, dass auch Bayern die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal umsetzen wird, Gespräch, Heute-Journal

bis 21.00 Uhr:

- Süle-Transfer laut BVB-Chef Hans-Joachim Watzke keine Kampfansage an die Bayern, Frankfurter Rundschau

- VW-Softwaretochter Cariad: Konzernchef Herbert Diess übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat, HB

- Hamburg fordert Anpassung bei Härtefällen, FDP unterstützt Verlängerung der Coronahilfen, HB

- CDU in ostdeutschen Landesparlamenten gegen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, Welt

- SPD plädiert für zielgerichtete Anhebung der Pendlerpauschale, Rheinische Post

- Ex-Chefin der Kohle-Kommission lehnt höhere Pendlerpauschale strikt ab, Rheinische Post

- Drogerieunternehmer Rossmann würdigt verstorbenen dm-Gründer Götz Werner als "Mann voller Energie, Kraft und Lebensfreude", Gespräch, HB

- Patientenschützer Eugen Brysch fordert neues Gesetz zu einrichtungsbezogener Impfpflicht, Gespräch, Rheinische Post

- DIW-Präsident für Verschiebung von geplanten staatlichen Investitionsprämien, Gespräch mit Marcel Fratzscher, Rheinische Post

- DKG-Chef erwartet keine Überlastung der Kliniken durch Omikron-Welle mehr, Gespräch mit Gerald Gass, Bild

- Ampel-Politiker fordern: Lockerungen zuerst für Kinder!, Bild

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert MPK-Beschlüsse zu Lockerungsperspektiven, Gespräch, Bild

- Von Deichmann über Douglas bis s.Oliver: Handels-Bosse fordern sofortiges Ende von 2G im Handel, Bild

- Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, kritisiert die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der den Erhalt der Corona-Massnahmen u.a. mit der Zahl der täglichen Todesfälle begründet hatte, Gespräch, Bild

- Bund deutscher Baumschulen beklagt massiven Baum-Mangel, Bild

- Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mehr Tempo in der Flüchtlingspolitik und mahnt die rasche Ernennung eines Sonderbeauftragten an, Gespräch, Bild

- Russland-Konflikt: Litauen fordert von Deutschland auch Unterstützung bei Luftabwehr, Welt

