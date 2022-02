----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor Inflationsdaten aus den USA dürften sich die Investoren am Donnerstag zunächst nicht mehr allzu weit vorwagen. Der Dax, der seit Wochenbeginn um zweieinhalb Prozent zugelegt hat, wird gut behauptet erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,15 Prozent höher auf 15 506 Punkte. Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Ausserdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

USA: - ERHOLUNGSRALLY - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsrally fortgesetzt. Die kräftigen Verluste seit Mitte Januar, als US-Notenbankpräsident Jerome Powell angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflation eine erste Erhöhung des Leitzinses für März signalisiert hatte, wurden inzwischen wieder spürbar eingedämmt. Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hätten sich mutige Anleger wieder aus der Deckung gewagt und setzten auf eine "positive Überraschung", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger die Gewinne an den Börsen. Der Leitindex Dow schloss 0,86 Prozent fester auf 35 768,06 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank hingegen zuletzt um 0,2 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste 0,7 Prozent ein. In China konnte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte die Kurse nicht antreiben.

DAX 15482,01 1,57 XDAX 15537,63 1,61 EuroSTOXX 50 4204,09 1,81 Stoxx50 3785,45 1,51 DJIA 35768,06 0,86 S&P 500 4587,18 1,45 NASDAQ 100 15056,96 2,10

RENTEN:

Bund-Future 165,80 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1427 0,01 USD/Yen 115,6420 0,10 Euro/Yen 132,1470 0,11

ROHÖL:

Brent 91,20 -0,35 USD WTI 89,42 -0,24 USD

bis 07.00 Uhr:

- Arbeitsrechtler: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) kann Impfpflicht in Einrichtungen nicht aussetzen, FAZ

- Wenig Transparenz beim EU-Milliardenfonds - Finanzministerium und EU-Kommission halten Unterlagen darüber zurück, wie über die Verteilung grosser Summen entschieden wurde, Welt

- Vom mRNA-Hersteller Biontech geförderte Stiftung intervenierte-gegen Impfstoff-Initiative in Afrika, die lokalen Herstellern per kostenfreier-Lizenz Nachbau des Moderna-Vakzins ermöglichen sollte, Welt

- Halbleiterkonzern TSMC erwägt Bau einer Fabrik in Tschechien statt Deutschland, Economic Daily News

- Gesetzliche Krankenkassen verweigern Kontrolle einer Impfpflicht, Funke Mediengruppe

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert Nachbesserung bei Teil-Impfpflicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Linkedin-Chef Ryan Roslansky stellt in einem Video die neuen Funktionen der professionellen Networking-Plattform vor, darunter ein "No-Politics"-Button und Live-Video- und Audio-Events, Interview, WSJ

- US-Präsident Joe Biden genehmigt Plan, wonach US-Truppen in Polen tausende Amerikaner beim Verlassen der Ukraine unterstützen sollen, sollte diese von Russland attackiert werden, WSJ

- "Der moralische Zeigefinger funktioniert nicht", Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, sieht bei den Deutschen wachsende Anzahl derer, die genervt seien, dass ihnen richtiger Lebensstil vorgeschrieben werde, Funke Mediengruppe

- Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, wirft der Landesregierung massive Versäumnisse in der Schulpolitik vor und fordert mehr Studienplätze und bessere Personalausstattung an allen NRW-Schulen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Mitarbeiter-Prämien für neue T-Systems-Kollegen, Gespräch mit Perso­nal-Geschäfts­füh­rer Georg Pepping, FAZ

- BMW will 6000 Menschen neu einstellen, Gespräch mit Personalchefin Ilka Horstmeier, HB

- Amazon startet Frachtdienst, HB

- Bayern-Chef Oliver Kahn findet Gedanken über Bundesliga-Playoffs "spannend", Gespräch, Kicker

- 2022 soll für die Prüfer von Warth & Klein das nächste Rekordjahr werden, Gespräch mit Firmenchef Michael Häger, HB

- 1,5 Milliarden Euro an Coronahilfen hat der Bund von Unternehmen zurückerstattet bekommen, HB

- China hat trotz einiger Stärken das Potenzial, die nächste Weltfinanzkrise auszulösen, Gastbeitrag von DIW-Präsident Marcel Fratzscher, HB

- EU-Sozialtaxonomie nimmt Gestalt an, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Schwierigkeiten in China alarmieren VW-Betriebsrat, Gespräch mit Gremiumschefin Daniela Cavallo, FAZ

- Faurecia schliesst Übernahme der Hella-Aktien von Elliott nicht aus, Gespräch mit Firmenchef Patrick Koller, Wiwo

- Flixtrain will 65 Züge in Russland kaufen, Wiwo

- Barry Dillers Mediengruppe stoppt Druckversion von sechs im letzten Jahr gekauften Magazinen, WSJ

- BASF-Chef Martin Brudermüller will Energienetze europäisch denken, Gespräch, Zeit

- BASF-Chef Martin Brudermüller warnt vor europäischer "Arroganz" im Wettbewerb um Umwelttechnologien, Gespräch, Zeit

- Dräger-Chef Stefan Dräger fordert Behandlungsverzicht von Impfgegnern, Gespräch, Welt

- Özlem Türeci von Biontech über ihre Strategie bei Krebs-Therapien: "Tumorzellen im Kampf Mann gegen Mann zerstören", Gespräch, Business Insider

- Ampelparteien wollen Wiederholung von Genehmigungsverfahren bei Bauplanänderungen verhindern, HB

- Der Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, will verhindern, dass künftig europäische Mittel für die Renovierung französischer Kernkraftwerke genutzt werden, Gespräch, Zeit

- Intensivpfleger Ricardo Lange kritisiert Impfpflicht-Debakel um Pflegeberufe als "unverschämte Doppelmoral", Gespräch, Watson

- Breite Kritik am Sanktionskurs der US-Regierung in der Ukraine-Krise: Washington dränge zu Verzicht auf Nord Stream 2, stelle russische Öl-Importe in USA aber nicht zur Disposition, Welt

- SPD fordert Rückkehr zur Vernunft bei Impfpflicht, Rheinische Post

- Die Berufung von Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan ins Auswärtige Amt wird nach den Worten von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) das Standing Deutschlands in der internationalen Klimapolitik weiter verbessern, Gespräch, Rheinische Post

- Neuer Lauterbach-Plan: So soll die Berufs-Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen gerettet werden, Business Insider

- Verweis auf Corona-Tote: Staatsrechtler und Opposition kritisieren Lauterbach-Äusserung, Welt

- Der Virologe Hendrik Streeck hat mit Blick auf bevorstehende Lockerungen die Fokussierung auf wissenschaftlich begründete Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus gefordert, Gespräch, Mediengruppe Münchner Merkur TZ

- Mehrere Bundesländer verzichteten auf schriftliche Impf-Aufrufe an Über-60-Jährige, Bild

- Bundestags-Vize Wolfgang Kubicki (FDP) kritisiert Corona-Kursschwenk von Lauterbach, Gespräch, Bild

- FDP fordert Ende von 2G, 2G+ und 3G für Handel und Hotels, Gespräch mit Bundestagsfraktionschef Christian Dürr, Bild

- SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil kritisiert Söder scharf für Impfpflicht-Blockade, Gespräch, Focus

- Geplante Bundestags-Debatte über Impfpflicht vor Verschiebung, Bild

- Südafrikanische Entdeckerin der Omikron-Variante erhebt schwere Vorwürfe, Gespräch mit Angelique Coetzee, Welt

