DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich wegen des Ukraine-Kriegs ein weiterer Tag mit Kursverlusten an. Allerdings halten sich die Einbussen weiterhin in Grenzen. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor Handelsstart auf 14 368 Punkte und damit 0,64 Prozent tiefer als zum Ende des Xetra-Handels vom Montag. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex vor allem wegen der verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland um bis zu rund drei Prozent gefallen, konnte das Minus im Handelsverlauf allerdings auf weniger als ein Prozent eindämmen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am Donnerstag büsste der Dax damit bis zum Montagabend etwas mehr als ein Prozent ein.

USA: - DOW GRENZT VERLUSTE EIN - Vor dem Hintergrund der verschärften Sanktionen gegen Russland haben sich die US-Aktienmärkte am Montag konträr entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street ihre deutlichen Anfangsverluste grösstenteils eindämmten und moderat im Minus endeten, drehten die Technologiewerte an der Nasdaq letztlich ins Plus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent tiefer bei 33 892,60 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Ukraine-Krieg bleibt im Fokus und sorgt weiter für Unsicherheit. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 0,3 Prozent höher, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 Prozent einbüsste. Robuste Wirtschaftsdaten aus China blieben angesichts der Lage in der Ukraine eher im Hintergrund. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 unterdessen 1,2 Prozent höher.

DAX 14461,02 -0,73 XDAX 14283,19 -2,53 EuroSTOXX 50 3924,23 -1,17 Stoxx50 3642,44 -0,51 DJIA 33892,60 -0,49 S&P 500 4373,94 -0,24 NASDAQ 100 14237,81 0,34

Bund-Future 167,50 -0,23%

Euro/USD 1,1199 -0,10 USD/Yen 115,0385 0,07 Euro/Yen 128,8270 -0,03

Brent 99,40 1,42 USD WTI 96,91 1,19 USD

- Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hält vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs eine weitere Nutzung der Atomkraft in Deutschland für sinnvoll, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), die den BER betreibt, ist rund 550 Millionen Euro wert, rbb24

- Sachsen-Anhalt wirbt 34 Lehrer über Headhunter-Agenturen an, Mitteldeutsche Zeitung

- Die mehrheitlich Sachsen und Sachsen-Anhalt gehörenden Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden geraten durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich ins Trudeln, Mitteldeutsche Zeitung

- Die erst Mitte Februar eingeführte Corona-Testpflicht an Niedersachsens Kitas soll nach dem Willen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne schon bald wieder fallen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ukraine-Krieg: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, fordert Flüchtlingsgipfel, HB

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) warnt wegen Kämpfen vor Atomunfall in der Ukraine, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: Angst vor Atomkrieg ernst nehmen und Hilfe anbieten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP will Erdgas-Förderung in der Nordsee ausbauen, Welt

- Talanx erwartet höhere Cyberrisiken, Gespräch mit Firmenchef Torsten Leue, BöZ

- "Deutschland ist ein anderes Land geworden", Gespräch mit dem bulgarischen Osteuropa-Experten Ivan Krastev, HB

- "Wir müssen es uns leisten, vorbereitet zu sein", Gespräch mit THW-Ehrenpräsident Albrecht Broemme, HB

- Putins Krieg wird vor allem Russland schaden, Gastbeitrag von HQ Trust-Chefvolkswirt Michael Heise, HB

- Die Impfpflicht muss kommen, Gastbeitrag von Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, FAZ

- "Wie ein grosses Nordkorea", Gespräch mit Wirtschaftshistoriker Adam Tooze zur Frage, wie die Sanktionen Russland besonders gefährlich werden und was dem Land langfristig droht, FAZ

- Umfrage: 78 Prozent für Waffenlieferungen in Ukraine und Aufrüstung, RTL/NTV

- Die Beteiligung von Frauen in Führungsgremien spiegelt sich nicht automatisch im unternehmerischen Erfolg wider, solange die Frauen nur eine Statistenrolle einnehmen, Gespräch mit Forscherinnen Desiree-Jessica Pely und Mennatallah Balbaa, BöZ

- Kommunen rechnen mit mehr als 100 000 Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland, HB

- Vizekanzler Robert Habeck und Aussenministerin Annalena Baerbock (jeweils Grüne) waren über die Details des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr nicht informiert, Zeit

- Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung von Generalinspekteur Eberhard Zorn die Verteidigungsbereitschaft von Soldaten und Zivilisten in der Ukraine unterschätzt, Gespräch, ZDF-"heute journal"

- Der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat seine Bereitschaft erklärt, der Bundeswehr schnell zu neuer Schlagkraft zu verhelfen, Gespräch mit Firmenchef Armin Papperger, Focus

- Nach dem Swift-Ausschluss Russlands sieht der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken und Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, nur wenig Risiken für die Branche, Gespräch, Bild

- Ukrainischer Botschaft Andrij Melnyk wirft Manuela Schwesig Lügen (SPD) vor, Gespräch, T-Online

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, bittet die Bundesregierung um Unterstützung für eine rasche Aufnahme seines Landes in die Europäische Union und in die Nato, Gespräch, T-Online

- Sozialverbände: Etat für die Bundeswehr darf nicht zulasten der Sozialpolitik gehen, Gespräch mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Rheinische Post

- Debatte um Energiesicherheit: DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert gegen den Bau von LNG-Terminals in Deutschland, Gespräch, Rheinische Post

- Städtetags-Präsident Markus Lewe (CDU) fordert vom Bund effektive Koordinierung der Flüchtlingsaufnahme, Gespräch, Rheinische Post

- SPD offen für Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, Gespräch mit dem Sicherheitsexperten der Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, Rheinische Post

- FDP-Energiepolitiker fordern weitere Massnahmen für krisensichere Gasversorgung, Welt

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, SPD glaubt nicht, dass Putin mit seinen atomaren Drohungen Ernst macht, Welt Fernsehen

- Angesichts des Ukraine-Krieges befürchtet der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und Präsident des Deutschen Bankenverbands, Christian Sewing, einen zusätzlichen Preisschub und noch höhere Inflationsraten, Gespräch, Bild

- Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), fordert den "Ausbau des Bundesfreiwilligendiensts zu einem allgemeinen Dienst in der Bundeswehr und anderen Blaulichtorganisationen", Gespräch, Welt

- Stärkung der Bundeswehr: Union diskutiert über Rückkehr zur Wehrpflicht, Bild

- Zustimmung aus den Reihen von CDU und FDP zur Forderung nach längeren AKW-Laufzeiten, Bild

- Insa-Meinungstrend: Grüne und Linke gewinnen / FDP und AfD verlieren, Bild

- Ukrainischer Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk: "Was nicht verhandelbar ist, ist unsere territoriale Integrität. Das heisst, einschliesslich der Krim und auch mit dem Donbass", Welt Fernsehen

