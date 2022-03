----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Die Stabilisierung an den Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Dax, der am Vortag knapp über der Marke von 14 000 Punkten geschlossen hatte, wird noch ein wenig höher erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 14 052 Zählern leicht im Plus. Am Vortag war der Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen, hatte sich dann aber stabilisiert. US-Aussenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich. "Wir halten die Tür für einen diplomatischen Weg offen", sagte Blinken. Ohne eine militärische Deeskalation werde das aber sehr schwer sein, schränkte er ein. Blinken plant angesichts des Ukraine-Krieges eine Reise nach Osteuropa.

USA: - ERHOLUNG - Die zuletzt kräftig unter Druck stehenden US-Aktienmärkte haben am Mittwoch Boden gutgemacht. Die Lage an den Märkten ist aber weiterhin von der Unsicherheit um den Krieg in der Ukraine geprägt. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen am Donnerstag signalisiert hatten. Zudem standen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus, der eine Zinserhöhung für März signalisiert hatte. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,79 Prozent bei 33 891,35 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,7 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,4 Prozent nachgab. Die Erholung an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Asien für etwas mehr Zuversicht. Der Krieg in der Ukraine und der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgt aber weiterhin für Verunsicherung.

DAX 14000,11 0,69 XDAX 14004,34 1,27 EuroSTOXX 50 3820,59 1,45 Stoxx50 3619,58 1,45 DJIA 33891,35 1,79 S&P 500 4386,54 1,86 NASDAQ 100 14243,69 1,70

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,47 0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1103 -0,22 USD/Yen 115,6555 0,12 Euro/Yen 128,4070 -0,11

ROHÖL:

Brent 116,92 3,99 USD WTI 114,44 3,84 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Tesla erhält finale Genehmigung für Werk in Grünheide, HB

- Der Gründer und frühere Chef des Fitnessgeräteherstellers Peloton, John Foley, hat Peloton-Aktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar an die Investmentfirma MSD Partners des PC-Entrepreneurs Michael Dell verkauft, WSJ/FT

- Angesichts steigender Verlustzahlen soll Russland seine verwundeten Soldaten nach Belarus bringen, WSJ

- "Warum begreift Wladimir Putin nicht, dass er mit der Invasion die ukrainische Identität stärkt?", Kerstin S. Jobst, Professorin für Osteuropäische Geschichte, Interview, Welt

- Der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Matthias Machnig, hat Altkanzler Gerhard Schröder dazu aufgerufen, seine geschäftlichen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beenden, HB

bis 23.45 Uhr:

-Der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, rechnet damit, dass die neu von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Finanzmittel schon in wenigen Wochen erste spürbare Auswirkungen haben werden, Gespräch, Wiwo

- AWS wittert bei 5G Milliardenchance-Gespräch mit Sameer Vuyyuru, Global Head of Business Development für Telekom-Anbieter, BöZ

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Kommunen in Deutschland Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zugesagt, Gespräch, ARD-"Brennpunkt"

- "Auch grüne Politik ist nicht frei von Irrtum", Gespräch mit Grünen-Politiker Jürgen Trittin über die Schuldenbremse und eine mögliche Renaissance von Atom- und Kohlekraftwerken, HB

- Europa braucht eine Verteidigungsunion, Gastbeitrag von Politologe Josef Braml, HB

- "Da brennt es", Gespräch mit Marktstratege Andreas Lipkow, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Internes Lagebild des Kanzleramts zur Ukraine-Krise sieht keine unmittelbare Kriegsgefahr für Nato-Länder, Experten des Kanzleramts rechnen mit steigenden Gaspreisen, Welt

- DIW: Spritpreise werden weiter steigen, Rheinische Post

- CDU-Chef Friedrich Merz fordert eine eindeutige Bindung des geplanten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr - nicht in die Energieversorgung und die Entwicklungsarbeit, T-Online

- Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), will an der legalen Abgabe von Cannabis an Erwachsene in den nächsten vier Jahren festhalten, Gespräch, Rheinische Post

- Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, will das Thema Alkoholmissbrauch stärker in den Fokus nehmen und bekräftigt seinen Vorstoss zum so genannten begleiteten Trinken, Gespräch, Rheinische Post

- Zahl der privaten Vermieter ist seit 2011 laut neuer IW-Studie um eine Million oder 24 Prozent stark gestiegen, Rheinische Post

- Chemieindustrie will der Ukraine Medikamente und Hilfsgüter spenden, Rheinische Post

- EU will als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg Klimaschutzziele nachschärfen, Rheinische Post

