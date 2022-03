Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Freitag nach einem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk durch russische Truppen die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zweieinhalb Stunden vor Handelsstart auf 13 428 Punkte und damit knapp zwei Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex am späten Nachmittag unter Druck geraten. Er hatte mit einem Minus von mehr als zwei Prozent geschlossen. In der Nacht auf Freitag sorgte ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja für Alarmstimmung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. Die Ukraine forderte die Schliessung des Luftraums. Bei den Kämpfen nahe des Atomkraftwerks ist nach Erkenntnissen der Atomenergiebehörde (IAEA) zunächst keine erhöhte Strahlung gemessen worden.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Die anhaltende Verunsicherung um den Krieg in der Ukraine sowie enttäuschende Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor machten anfängliche Kursgewinne zunichte. Trotz erneuter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften sich russische Luftangriffe auf das Nachbarland. Dies sowie westliche Sanktionen gegen Russland trieben die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2008 und verursachten neue Rezessionssorgen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 33 794,66 Punkten.

ASIEN: - SCHWACH - Nach Berichten über Kämpfe nahe Europas grösstem Atomkraftwerk in der Ukraine haben die asiatischen Börsen am Freitag deutlich nachgegeben. Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine soll auch die Anlage von Europas grösstem Atomkraftwerk in der Nähe der Grossstadt Saporischschja beschossen worden sein. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 2,2 Prozent tiefer. Der Hang Seng Index in Hongkong büsste zuletzt 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 1,2 Prozent. Bei den Kämpfen nahe des Atomkraftwerks ist nach Erkenntnissen der Atomenergiebehörde (IAEA) zunächst keine erhöhte Strahlung gemessen worden.

DAX 13'698,40 -2,16 XDAX 13'671,03 -2,38 EuroSTOXX 50 3'741,78 -2,06 Stoxx50 3'549,02 -1,95 DJIA 33'794,66 -0,29 S&P 500 4'363,49 -0,53 NASDAQ 100 14'035,21 -1,46

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,67 0,31

DEVISEN:

Euro/USD 1,1025 -0,34 USD/Yen 115,4980 0,05 Euro/Yen 127,3440 -0,29

ROHÖL:

Brent 111,40 0,96 USD WTI 108,96 1,32 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja stellt Bedingungen für 100-Milliarden-Paket für Bundeswehr, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- EU will im kommenden Winter Bestand in Gaslager mehr als verdoppeln, um Abhängigkeit von Russland zu verringern, FT

- Deutsche Bank führt seit der Eskalation der Ukraine-Krise Stresstests und Notfallübungen durch, um einen möglichen Verlust wichtiger Software-Technologiezentren der Bank in Moskau und St. Petersburg zu ersetzen, FT

- Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will zur Sicherung der Energieversorgung stärker auf Kohle setzen, Augsburger Zeitung

- Flüchtlinge aus der Ukraine sollen nach Ansicht der Grünen-Migrationspolitikerin Filiz Polat schnell und unbürokratisch in Deutschland arbeiten können, Rheinische Post

- Die deutsche Holzwirtschaft erwartet als Folge des Ukraine-Krieges eine Knappheit bei Holzprodukten und steigende Preise, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- PIK-Chef fordert, Gasnachfrage zu reduzieren und auf Kohle zu setzen, Gespräch mit Ottmar Edenhofer, HB

- "Im neuen Kalten Krieg spielt China die Hauptrolle", Gespräch mit Historiker Niall Ferguson, HB

- "Viele kleine Betriebe sind

mit Herzblut dabei", Gespräch mit DIHK-Präsident Peter Adrian über die Initiative #WirtschaftHilft, HB

- Wie KI und menschliche Intelligenz gemeinsam Entscheidungen auf der Führungsebene optimieren können, Gastbeitrag von Ada Learning-Chefin Miriam Meckel und Fabian Kienbaum, Co-Chief Empowerment Officer von Kienbaum Consultants International, HB

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat noch einmal klargestellt, dass die Nato sich nicht an dem Krieg um die Ukraine beteiligen wird, Gespräch, ZDF-Sendung "Maybrit Illner"

- Die Ampel-Koalition wird ihre Reformversprechen nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trotz der zusätzlichen Milliardenausgaben für die Bundeswehr erfüllen, Gespräch, ZDF-Sendung "Maybrit Illner"

- "Auf massive Angriffe ist Deutschland nicht gut vorbereitet", Gespräch mit G+D-Chef Elf Wintergerst, FAZ

- Banken, vergesst nicht die ältere Kundschaft!, Gastbeitrag von Percy Heinricy,

Berg Lund Company, BöZ

- "Das ist kein von der Regierung verordneter Markt", Gespräch mit Peter Keavey, Global Head of Energy Products der CME Group über neue CO2-Futures, BöZ

- Deutsche Energiepolitik am Abgrund, Gastbeitrag von Wolfgang Arnold, Mitglied der BdB-Hauptge­schäftsführung von 1991 bis 2004 und Heinz-Jürgen Schürmann, langjähriger Herausgeber des Energie-Informationsdienstes, BöZ

- "Skandalisierung von Investments", Gespräch mit Regine Richter, Urgewald-Finanzexpertin über Inszenierung von Unternehmen und vorbildliche Anleger, BöZ

- Politiker dringen auf längere AKW-Laufzeiten, Bild

- Der Vorsitzende der Bundespolizei-Gewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, wegen der Massenflucht aus der Ukraine die deutschen Grenzen zu Polen und Tschechien kontrollieren zu lassen, Bild

bis 21.00 Uhr:

- BASF stoppt Neugeschäft in Russland - Produktion läuft aber weiter, Wiwo

- Flucht aus Ukraine: Grüne fordern schnellen Arbeitsmarktzugang für alle Flüchtlinge, Rheinische Post

- Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour hat seine Partei dazu aufgerufen, ihre Haltung bei Waffenlieferungen in Ausnahmesituationen zu überdenken und eine Neujustierung des Parteiprogramms in diesem Punkt nicht ausgeschlossen, Gespräch, Rheinische Post/General-Anzeiger

- Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour hat für den Fall weiter steigender Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges ein zweites Verbraucher-Entlastungspaket der Ampel-Koalition in Aussicht gestellt, Gespräch, Rheinische Post/General-Anzeiger

- Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour hat längere Laufzeiten für deutsche Kohlekraftwerke zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland abgelehnt, Gespräch, Rheinische Post/General-Anzeiger

- Deutschland will weitere Waffen an Ukraine liefern - auch fabrikneue, HB

- Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat das Verbot der russischen Staatsmedien RT (früher Russia Today) und Sputnik in Europa verteidigt, Gespräch, Welt

- Der neue Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des Westlichen Balkans, Manuel Sarrazin (Grüne), sieht angesichts des Krieges in der Ukraine die Notwendigkeit, auch die Balkanländer in die Europäische Union aufzunehmen, Gespräch, Welt

- Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat eine aktivere Rolle der Nato im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht, Gespräch, Welt

- Bundesregierung erleichtert Aufnahme von Juden aus der Ukraine, Welt

- Relative Mehrheit der Bundesbürger für Wiedereinführung der Wehrpflicht, Focus

- Ex-Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) prophezeit langanhaltende Krise für Europa, Gespräch, Focus

- Ex-Vizekanzler Gabriel sieht Milliarden-Versprechen für die Bundeswehr kritisch und mahnt "grundlegende Reform" der Truppe an, Gespräch, Focus

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt vor einem Versorgungsengpass, sollte Russland die Lieferungen von Gas einstellen, Gespräch, Focus

- Kampf gegen Inflation: Ökonom Peter Bofinger fordert Senkung der Mehrwertsteuer, Gespräch, Focus

- Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sieht im Angriffskrieg auf die Ukraine die Fratze des Bösen, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorwurf zurückgewiesen, Deutschland habe mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine zu lange gewartet, Gespräch, ZDF-Sendung "Maybrit Illner"

- Nach der SPD-Spitze hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den früheren Regierungschef und Parteivorsitzenden Gerhard Schröder dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen, Gespräch, ZDF-Sendung "Maybrit Illner"

----------

