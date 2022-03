----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSRUTSCH SETZT SICH FORT - Der Dax setzt die Talfahrt am Dienstag wegen des Ukraine-Krieges und dessen wirtschaftlichen Folgen fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart auf 12 603 Punkte und damit 1,8 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Im Börsenjahr 2022 hat er bislang mehr als ein Fünftel eingebüsst, den grössten Teil davon seit der russischen Invasion in der Ukraine. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld", betonte Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. Anleger sollten noch nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Angesichts des fortdauernden Krieges in der Ukraine und weiter steigender Energiepreise sind die Aktienkurse in den USA zu Wochenbeginn erneut unter starken Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag um 2,37 Prozent auf 32 817,38 Punkte. Damit nahm der Dow wieder Kurs auf das Tief von Ende Februar, als der Index auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr eingeknickt war.

ASIEN: - ERNEUT SCHWACH - Die Talfahrt an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Krieg in der Ukraine, kräftig steigende Rohstoff- und Ölpreise sowie die damit verbundene Unsicherheit sorgten weiter für schlechte Stimmung an den Märkten. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der Hang Seng Index in Hongkong büsste zuletzt 0,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 0,5 Prozent. Bereits zum Wochenstart hatten die Märkte deutlich nachgegeben.

DAX 12834,65 -1,98 XDAX 12653,86 -3,48 EuroSTOXX 50 3512,22 -1,23 Stoxx50 3396,77 -0,83 DJIA 32817,38 -2,37 S&P 500 4201,09 -2,95 NASDAQ 100 13319,38 -3,75

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,83 0,04

DEVISEN:

Euro/USD 1,0865 -0,05 USD/Yen 115,5125 0,21 Euro/Yen 125,5070 0,16

ROHÖL:

Brent 127,46 4,25 USD WTI 122,61 3,21 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Adidas hat Chef des China-Geschäfts nach Verlust von Marktanteilen ausgetauscht, FT

- Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD): Kommunen bei Flüchtlingsversorgung helfen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Patientenschützer Eugen Brysch: Nicht alle Corona-Schutzmassnahmen jetzt beenden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Patrick Sensburg, Vorsitzender des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr: Keine Hinweise auf deutsche Reservisten, die in der Ukraine kämpfen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Kernkraft ist eine gute Option für Deutschland", Gespräch mit Foratom-Chef Yves Desbazeille über die Atomgefahr in der Ukraine und die mögliche Laufzeitverlängerung in Deutschland, FAZ

- "Je länger wir warten, desto mehr Zeit bleibt Putin", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Veronika Grimm über ein Energieembargo gegen Russland und eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse, HB

- Die Bundesregierung sollte sich auch im Interesse der deutschen Industrie für einen Klimabeitrag einsetzen, Gastbeitrag von DIW-Wissenschaftlern Roland Ismer und Karsten Neuhoff, HB

- "Russland wird wie Nazideutschland", Gespräch mit russischem Manager Lev Gershenzon über die Techbranche im Ukraine-Krieg, FAZ

- Problembanken stärker unter Aufsicht, Gespräch mit Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention, BöZ

- Thüringer Verfassungsschutz fordert Registrierung aller Ukraine-Flüchtlinge, HB

- Angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise fordert Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) weitergehende Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr:

- Moderna verzichtet in 92 Ländern unbegrenzt auf Patentschutz seines Coronaimpfstoffs, Wiwo

- Zum Weltfrauentag: Jusos, Grüne Jugend, Linksjugend und DGB-Jugend fordern 30-Stunden-Woche und Abschaffung von Minijobs, Watson

- AfD-Bundestagsfraktion für Sanktionen gegen Putins Umfeld, Welt

- Bundesamt für Strahlenschutz fürchtet zusätzliche Gefahr für Ukrainer durch Kriegsschäden an Atomkraftwerken, Welt

- Union sichert Bundesregierung unter Vorbehalt weitere Unterstützung zu, Rheinische Post

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine im medizinischen und schulischen Bereich grosse Herausforderungen auf Deutschland zukommen, Gespräch, Rheinische Post

- Atomkonzerne sehen hohe Hürden für Laufzeit-Verlängerung, Rheinische Post

- CDU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) soll die Überwachung russischer Spione in der Bundesrepublik zur Chefsache erklären, Bild

- Experten erwarten: Ein Liter Benzin kostet bald 2,50 Euro, Bild

- Angesichts vieler Kinder und Jugendlicher unter den flüchtenden Ukrainern fordert Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Bundesländer auf, zeitnah Schulbesuche zu ermöglichen, Gespräch, Bild

