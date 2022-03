---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 480 Punkte. Tags zuvor war der Dax bereits bis auf 14553 Punkte gestiegen, bevor ihm nach 17 Prozent Erholung vom Vorwochentief etwas die Luft ausging - ging aber trotzdem mit einem Plus von 3,76 Prozent aus dem Handel. Insgesamt holte der Leitindex inzwischen mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten wieder auf.

USA: - DEUTLICHES PLUS - Die US-Börsen haben am Mittwoch bis zum Handelsende ihre Gewinne ausgebaut. Die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed sorgte nur für einen zwischenzeitlichen Stimmungsdämpfer. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Ende mit einem Plus von 1,55 Prozent auf 34 063,10 Punkte praktisch auf seinem Tageshoch. Gleiches galt für den marktbreiten S&P 500 mit einem Kursgewinn von 2,24 Prozent auf 4357,86 Punkte und für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 <US6311011026, der sich 3,70 Prozent fester bei 13 956,79 Zählern verabschiedete.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Tag nach der Zinswende in den USA ihre Vortageserholung fortgesetzt. Insbesondere chinesische Tech-Werte machten weiter Boden gut. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg um mehr als 2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schnellte um gut 5 Prozent nach oben. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 3,5 Prozent zu.

DAX 14440,74 3,76% XDAX 14486,36 3,58% EuroSTOXX 50 3889,69 4,05% Stoxx50 3611,11 2,65% DJIA 34063,10 1,55% S&P 500 4357,86 2,24% NASDAQ 100 13956,79 3,7%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 161,35 +0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1027 -0,08% USD/Yen 118,78 0,04% Euro/Yen 130,97 -0,06%

ROHÖL:

Brent 99,74 +1,72 USD WTI 96,59 +1,52 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 6.45 Uhr:

- Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky: Russland will Zeit kaufen und plant neue Offensive, ARD-Sendung maischberger. die woche

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei Tankrabatt-Vorstoss trotz Gegenwind zuversichtlich,

- Ifo-Energie-Expertin Karen Pittel: Spritpreis muss nicht Ölpreis folgen, Augsburger Allgemeine

- Journalistin Marina Owssjannikowa will Russland nach Protest im Live-TV nicht verlassen, Interview, Der Spiegel

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verteidigt Corona-Öffnungsplan: "Schritt Richtung Normalität", ARD-Sendung maischberger. die woche

-China zu Konzessionen bei Rechnungslegungsvorschriften bereit, um Delisting chinesischer Aktien in den USA zu vermeiden, FT

- 100 Tage Ampel-Koalition: DGB fordert Sondervermögen "Sozial-ökologische Transformation", Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Drogeriemarktkette Rossmann sieht die Grundversorgung in Deutschland trotz Ukraine-Krieg gesichert, Verbraucher müssen sich auf kräftig steigende Preise einstellen, Welt

bis 5.00 Uhr:

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet mit Milliardenkosten durch die neue Flüchtlingswelle, Bild

- Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) fordert vom Bund finanzielle Hilfe bei der Unterbringung Tausender Flüchtlinge aus der Ukraine, Rheinische Post

- Führende Ökonomen haben den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Tankrabatt zur Entlastung der Autofahrer von hohen Spritpreisen kritisiert, Interview mit Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts und der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verteidigt den Wegfall der meisten Corona-Massnahmen ab dem 20. März. Erteilt Forderungen nach einer erneuten Ausweitung der Maskenpflicht auf Innenräume eine Absage, Rheinische Post

- Wegen der schwachen Nachfrage gibt Nordrhein-Westfalen den Impfstoff von Novavax nun auch frei für Ärzte und Apotheken, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) warnt deutsche Staatsbürger vor einer eigenmächtigen Beteiligung am Ukraine-Krieg, Rheinische Post

- Hamsterkäufe: Onlinebestellungen von Speiseöl, Nudeln, Reis und Mehl ziehen stark an, Wiwo

- Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki fordert die NATO-Staaten zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf, Bild

- Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere Staats- und Regierungschefs aufgerufen, zur Unterstützung der Ukraine nach Kiew zu reisen, Bild

- Laut Ökonom Jens Südekum zahlen die Deutschen aktuell jeden Monat zwei Milliarden Euro zu viel für Benzin und Diesel, Interview, Bild

- Der Ökonom Jens Südekum hat angesichts steigender Kraftstoffpreise vor möglichen Preisabsprachen unter Öl-Konzernen gewarnt, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk fühlt sich von der SPD-Kritik an seiner Person verletzt, Welt Fernsehen

- Terminbörse CME will Privatanleger anlocken/Hohe Nachfrage nach Volatilitätsprodukten erwartet, BöZ

- Sparda Baden-Württemberg bescheinigt Fintech langen Atem: "Grundziel bei Banking-App Teo erreicht", Interview, BöZ

- Bundesländer drängen auf besseres Ukraine-Krisenmanagement, HB

- Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk regt eine Reise von Bundekanzler Olaf Scholz nach Kiew an, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Der neue Bundesbank-Präsident Joachim Nagel rechnet mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen, Interview, HB

- Ukraine und Russland machen signifikante Fortschritte bei möglichem Friedensplan, FT

- Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) steht den Plänen für eine allgemeine Impfpflicht ablehnend gegenüber, HB

- Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer warnt davor, dass hohe Energiepreise langfristig die Akzeptanz der Klimapolitik gefährden könnten, FAZ

- Jeder zweite Geringverdiener bereit, mehr für Benzin zu zahlen, um Druck auf Russland zu erhöhen, FAZ

- Volkswagen: Neue Preiserhöhung nicht ausgeschlossen, HB

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Flüchtlingssituation nicht im Griff zu haben, Interview, Welt Fernsehen

- Dax Konzerne sind derzeit doppelt so hoch verschuldet wie noch vor zehn Jahren, HB

- Russland ist nicht die Sowjetunion, Gastbeitrag von Jürgen Trittin (Grüne), HB

