AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - ach dem robusten Wochenstart dürfte sich beim Dax am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 14 522 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seinen jüngsten Rückschlag zunächst bis auf 14 334 Punkte ausgeweitet, drehte dann jedoch letztlich ein halbes Prozent ins Plus. Positive Vorgaben von der Wall Street gibt es vor allem für Technologiewerte, die bereits zuvor in Europa zum Wochenauftakt favorisiert worden waren. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 testete nach der Vorwoche erneut seine 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Mitte Januar war er unter das Trendbarometer gerutscht und hatte am Tiefpunkt Mitte März 14 Prozent darunter gelegen.

USA: - DOW MODERAT, NASDAQ DEUTLICH IM PLUS - Am US-Aktienmarkt sind die Technologiewerte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Für Auftrieb sorgten am Montag unter anderem Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter . Zudem profitierten in New York gelistete Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf Fortschritte in einem Regulierungsstreit. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,01 Prozent auf 15 159,58 Punkte an. Die Standardwerte-Indizes aber legten angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs nur vergleichsweise moderat zu. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,30 Prozent auf 34 921,88 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 4582,64 Punkte nach oben.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend zugelegt. In China wurde wegen eines Feiertags erneut nicht gehandelt; zudem ist am Dienstag auch in Hongkong die Börse geschlossen. In Japan legte der Leitindex leicht zu und knüpfte damit an die moderaten Gewinne des Vortags an. Auch an anderen Börsen wie zum Beispiel in Südkorea ging es etwas nach oben.

DAX 14518,16 0,5% XDAX 14552,73 0,62% EuroSTOXX 50 3951,12 0,83% Stoxx50 3774,50 1,05% DJIA 34921,88 0,3% S&P 500 4582,64 0,81% NASDAQ 100 15159,58 2,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,07 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0964 -0,08% USD/Yen 122,56 -0,18% Euro/Yen 134,38 -0,26%

ROHÖL:

Brent 108,74 +1,21 USD WTI 104,54 +1,26 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Eon-Deutschland-Chef Filip Thon kündigt drastische Preiserhöhungen an, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- DGB-Chef Reiner Hoffmann warnt vor Jobverlusten durch Energie-Embargo gegen Russland, Passauer Neue Presse

- Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj sichert schnelle unabhängige Überprüfung in Butscha zu, Tagesspiegel

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert weitere Waffen für die Ukraine, Augsburger Allgemeine

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages, fordern Übernahme von Kosten für Aufnahme von Flüchtlingen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) verurteilt prorussischen Autokorso, ist mit Verboten aber vorsichtig, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sieht in Ende

der Isolations- und Quarantänepflicht für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen

grosse Gefahren für besonders gefährdete Menschen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Epidemiologe Hajo Zeeb fordert eine Beibehaltung der Pflicht zur Isolation von Infizierten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), wirbt für Tempolimit, HB

- Chinesischer Elektroautohersteller Nio verhandelt mit heimischen und internationalen Konkurrenten über eine Lizenz des Batterie-Austauschsystems, FT

bis 23.45 Uhr:

- Euronext will Mailänder ATFund schliessen, BöZ

- Klimaschutz braucht mehr Tempo, Gastbeitrag von Klimaökonomin Sabine Fuss, HB

- Studie: Industrie-Immobilien sind wieder gefragt, BöZ

- Bei Ausschüttungen kommt es auf Zuverlässigkeit an, Gastbeitrag von Alexandra Morris, CIO von Skagen Funds, BöZ

- Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor überzogenen Erwartungen an ein sofortiges komplettes Energie-Embargo gegen Russland gewarnt, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr:

- SPD-Bundestagsfraktion will bei Ausbau der Alternativen Energien notfalls nachschärfen, Gespräch mit Vize Matthias Miersch, Rheinische Post

- Angesichts erster pro-russischer Demonstrationen in Deutschland fordert der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion und Innenexperte Stephan Thomae eine Prüfung strafrechtlich relevanter Tatbestände, Rheinische Post

- FDP uneinig über Embargo russischer Energieimporte, Rheinische Post

- In der Debatte um ein Embargo der Energieimporte aus Russland hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, den Kurs der Bundesregierung verteidigt, Gespräch, Rheinische Post

- Pro-russische Proteste oder Sympathiebekundungen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Deutschland sind nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) nicht nachvollziehbar, Gespräch, Rheinische Post

- IPCC-Leitautorin Julia Steinberger zum neuen Report: "Die sichere Existenz der Menschheit steht auf dem Spiel", Gespräch, Watson

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Flüchtlinge aus der Ukraine aufgerufen, Ermittlern in Deutschland Hinweise auf Kriegsverbrechen zu geben, Gespräch, Kölner Stadt-Anzeiger

----------

