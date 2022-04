----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,63 Prozent tiefer auf 14 333 Punkte. Am Vortag war der Dax zunächst bis auf 14 603 Punkte geklettert, letztlich schaffte er es aber nicht über seine 50-Tage-Linie zurück. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Auch an der Wall Street ging es bergab - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 scheiterte erneut an der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend anzeigt.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation hat am Dienstag die konjunktursensiblen US-Technologiewerte auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial geriet weniger stark unter Druck. Die Erwartung weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland sorgte ebenfalls für Verunsicherung. Der Dow schloss 0,80 Prozent tiefer bei 34 641,18 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel um 1,26 Prozent auf 4525,12 Punkte. Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn sackte der technologielastige Nasdaq 100 nun um 2,24 Prozent auf 14 820,64 Punkte ab.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng nach der jüngsten Feiertagsruhe um 1,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büsste 0,5 Prozent ein. Asiens Börsen folgten den schwachen Vorgaben aus den USA.

DAX 14424,36 -0,65 XDAX 14382,81 -1,17 EuroSTOXX 50 3917,85 -0,84 Stoxx50 3782,59 0,21 DJIA 34641,18 -0,80 S&P 500 4525,12 -1,26 NASDAQ 100 14820,64 -2,24

Bund-Future 157,27 -0,37%

Euro/USD 1,0899 -0,05 USD/Yen 123,8405 0,19 Euro/Yen 134,9740 0,14

Brent 106,94 0,30 USD WTI 101,97 0,01 USD

- VW-Konzern will sich stärker auf teure und profitablere Modelle konzentrieren. Wachstum ist nicht mehr Hauptaugenmerk. Autohersteller fokussiert sich mehr auf Marge und Qualität als auf Absatz und Marktanteile, FT

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ändert Isolationsregel: Aufforderung durch Gesundheitsamt, ZDF-Sendung Markus Lanz

- Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling kritisiert Übererfüllung von Sanktionen durch Banken, HB

- Hendrik Wüst (CDU), nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz: Kommunen brauchen unbefristete Hilfen für Flüchtlingsaufnahme, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Aussenpolitiker Adis Ahmetovic warnt vor Destabilisierung des Westbalkans durch Russland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) sieht in Ampel-Koalition keine Mehrheit für Sondervermögen der Bundeswehr. Aussage des Bundeskanzlers zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato "nicht belastbar", Neue Osnabrücker Zeitung

- Fahrtenvermittler Uber will in Grossbritannien noch in diesem Jahr Angebot auf längere Distanzen ausweiten, FT

- Video von tödlichen Schüssen auf Radfahrer in Butscha, New York Times

- "Profitabilität steht für uns an erster Stelle", Gespräch mit Generali-Deutschland-Chef Giovanni Liverani, BöZ

- Die Bundesbank hat die Entscheidung der Finanzaufsicht verteidigt, künftig mehr Eigenkapital für private Baufinanzierungen zu verlangen, Gespräch mit Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling, HB

- Die richtigen Lehren ziehen, Gastbeitrag von VDA-Chefin Hildegard Müller, HB

- "Russische Immobilienkäufer zieht es jetzt in die Türkei", Gespräch mit Makler George Kachmazov, FAZ

- Union will gegen Impfpflicht-Kompromiss der Ampel stimmen, Gespräch mit Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bild

- Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr weist Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zurück, ohne eine Impfpflicht auf mögliche Lockdowns im Herbst zuzulaufen, Gespräch, Bild

-Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung angesichts der geplanten Änderungen bei den Isolationsregeln für Corona-Infizierte aufgefordert, einen Notfallplan zu erarbeiten und die Kontaktnachverfolgung zu beenden, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Angesichts einer sinkenden Bereitschaft zur Blutspende in Deutschland prüft das Bundesfinanzministerium die steuerliche Absetzbarkeit, Rheinische Post

- Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller plant eine umfassende Erhebung des industriellen Gasverbrauchs, um im Fall eines Gasmangels über Abschaltungen entscheiden zu können, Gespräch, HB

- Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, bereitet die Bevölkerung auf rigorose Massnahmen im Falle eines akuten Gasmangels vor, Gespräch, HB

- Gazprom Germania ist nach Überzeugung von Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, wieder zu einem "verlässlichen Partner" auf dem Gasmarkt geworden, Gespräch, HB

- Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Reem Alabali-Radovan (SPD), hält den Zugang in das deutsche Schulsystem für ukrainische Flüchtlinge für einen wichtigen Schritt, Gespräch, Welt

- Höhere Steuer auf Fleisch, weniger Abgaben bei Gemüse: Regierungsberater machen erste Vorschläge gegen hohe Lebensmittelpreise, Business Insider

- Ukraine-Krieg: Vier von fünf Industrieunternehmen leiden unter hohen Energiepreisen, HB

- Historiker Joseph de Weck: "Macron schadet der frühere Kuschelkurs mit Putin wenig", Gespräch, T-Online

- Der Apothekerverband Nordrhein warnt wegen der Isolations-Lockerung vor einer sinkenden Impfbereitschaft, Gespräch mit Verbandschef Thomas Preis, Rheinische Post

- Als Reaktion auf die Jugendstudie der Vodafone-Stiftung fordert SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert politische Massnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit., Gespräch, Rheinische Post

- Die deutschen Stadtwerke rechnen mit höheren Energiepreisen für ihre Kunden, Gespräch mit Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, FAZ

- NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat Kritik zurückgewiesen, dass die Landesregierung die versprochene Lösung des Altschuldenproblems bislang schuldig geblieben ist, Gespräch, Rheinische Post

- Ergänzungshaushalt soll maximal 30 Milliarden Euro umfassen, HB

- Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann hat den Kompromissvorschlag für eine allgemeine Impfpflicht ab 60 Jahren gelobt, Gespräch, HB

- Russlands Präsident Wladimir Putin sollte sich aus Sicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, vor einem internationalen Gerichtshof verantworten müssen, Gespräch, ZDF

- Laut SPD-Chef Lars Klingbeil will die Bundesregierung weitere Waffenlieferungen an die Ukraine prüfen, Gespräch, RTL

