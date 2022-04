----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Bei einem schwachen Start wackelt im Dax am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt bei 1,4 Prozent Minus knapp darunter. Damit fällt er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück. Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Vorabend in den USA wieder unter 14 000 Punkte. Am Morgen zeigten sich Asiens Börsen entsprechend schwach. "Die Anleger scheuen weiter das Risiko", sagte ein Börsianer. Am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate gegenüber Februar zeigen. Die Experten der Commerzbank halten es zwar für gut möglich, dass die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittelpreise) ihren Höchststand erreicht hat. Sie dürfte aber bis zum Ende des Jahres über fünf Prozent bleiben und damit "fernab von Preisstabilität".

USA: - VERLUSTE - Konjunktursorgen und steigende Renditen an den Anleihemärkten haben den US-Aktienmarkt zum Wochenstart belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag zu Handelsschluss um 1,19 Prozent auf 34 308,08 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,69 Prozent auf 4412,53 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,35 Prozent auf 13 990,21 Punkte ab. Tech-Werte leiden gerade besonders unter anziehenden Anleiherenditen

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Konjunktur- und Inflationssorgen haben auch am Dienstag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,9 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,5 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland schaffte hingegen den sprung ins Plus und stieg zuletzt um 0,4 Prozent.

DAX 14192,78 -0,64% XDAX 14067,40 -1,18% EuroSTOXX 50 3839,62 -0,49% Stoxx50 3776,55 -0,32% DJIA 34308,08 -1,19% S&P 500 4412,53 -1,69% NASDAQ 100 13990,21 -2,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,82 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0881 -0,02% USD/Yen 125,22 -0,12% Euro/Yen 136,25 -0,15%

ROHÖL:

Brent 100,23 +1,75 USD WTI 96,11 +1,82 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Otmar Issing, sieht Gefahr einer Stagflation, wenn die Politik der Zentralbank die preistreibenden Faktoren weiterhin falsch einschätzt, Interview, FT

- In der Stiftungsaffäre um Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert CDU-Generalsekretär Mario Czaja eine Aufklärung der Vorgänge durch die Bundesregierung, Welt

- Ex-Leiter der Böll-Stiftung in Kiew, Sergej Sumlenny, wirft Grünen im Ukraine-Krieg Versagen vor, Interview, Welt

- Der Co-Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD, Sebastian Roloff, erwartet schnelle Entscheidung über die Nachbesetzung von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne), HB

- Die in Baden-Württemberg zuständigen Minister für Migration und Inneres, Marion Gentges und Thomas Strobl (beide CDU), fordern Registrierung von Ukraine-Flüchtlingen, HB

bis 23.45 Uhr:

- Bosch übernimmt britischen Software-Entwickler Five, HB

- "Ich bin Parkbetreiber, kein Politiker", Gespräch mit Roland Mack, Chef des Europa-Parks Rust, FAZ

- "Für Unabhängigkeit müssen wir mehr tun", Gespräch mit BCG-Experte Stefan Schönberger über den Ersatz für russisches Gas, HB

- Umfrage: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine trifft den deutschen Mittelstand hart, HB

- "Wir investieren nur in Aktien, von denen wir wirklich überzeugt sind", Gespräch mit Fondsmanager Ulrich Reitz, BöZ

- Insa-Meinungstrend: Union vergrössert Abstand zur SPD, Bild

- Der SPD-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Jens Zimmermann, kritisiert die Bundesregierung für ihre Verhalten im Wirecard-Komplex, Bild

- Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den ukrainischen Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk schon am 10. März darüber unterrichtet, dass Berlin künftig Informationen zu Waffenlieferungen nicht mehr preisgeben wolle, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisiert das geplante Hilfsprogramm der Bundesregierung für Unternehmen, Gespräch, Welt

- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, hat die zurückgetretene Familienministerin Anne Spiegel, Grüne, in Schutz genommen und für mehr Vereinbarkeit von Politik und Familie geworben, Gespräch, Welt Fernsehen

- Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) beklagt wegen vieler Corona-Fälle einen Personalnotstand in den Kliniken und pocht auf eine Verlängerung des staatlichen Rettungsschirms, der an Ostern auslaufen wird, Gespräch mit Verbandschef Gerald Gass, Rheinische Post

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat Bürger und Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts auf härtere Zeiten und schwierige wirtschaftliche Jahre eingestimmt, Gespräch, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine aufgerufen, Gespräch, Welt

- Der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Thomas Erndl (CSU), hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bewusste Verzögerung bei der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen, Gespräch, Welt

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) eine Debatte über den oft zu grossen Druck gefordert, unter dem Politikerinnen und Politiker stünden, Gespräch, Rheinische Post

/mis

(AWP)