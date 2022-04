----------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM MINUS - Der Dax dürfte zum Wochenstart unter Druck bleiben. Die Furcht vor einem deutlichen Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. So wird am Montag der deutsche Leitindex wohl wieder unter die runde Marke von 14 000 Punkten rutschen, der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,6 Prozent auf 13 910 Punkte. Dass Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahl nach vorläufigem amtlichen Endergebnis klar vor der rechten Herausforderin Marine Le Pen gewonnen hat, sorgt am Finanzmarkt zwar für Erleichterung, hilft den Kursen gegenwärtig aber kaum. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland, das sich laut Ökonomen angesichts des Kriegs in der Ukraine erneut eingetrübt haben dürfte.

USA: - VERLUSTE - Der US-Aktienmarkt hat vor dem Wochenende unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden grösseren Zinsanstiegs seine bereits kräftigen Vortagesverluste nochmals deutlich ausgeweitet. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag über einen grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen und damit die gute Marktstimmung kippen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Freitag um 2,82 Prozent auf 33 811,40 Punkte, womit er auf Wochensicht ein Minus von rund 1,9 Prozent verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor zum Wochenschluss 2,77 Prozent auf 4271,78 Zähler. Um 2,65 Prozent bergab auf 13 356,87 Punkte ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 , dessen Wochenbilanz mit einem Verlust von rund 3,9 Prozent ebenfalls tiefrot ausfällt. Die Verluste zum Wochenende werfen die Indizes zurück auf das Kursniveau von Mitte März.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktursorgen im Sog des Ringens der Notenbanken gegen die hohe Inflation haben die Aktienmärkte in Asien am Montag belastet. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang Seng 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel um 2,2 Prozent zu.

DAX 14142,09 -2,48% XDAX 14052,45 -1,94% EuroSTOXX 50 3840,01 -2,24% Stoxx50 3719,52 -1,63% DJIA 33811,40 -2,82% S&P 500 4271,78 -2,77% NASDAQ 100 13356,87 -2,65%

RENTEN:

Bund-Future 153,50 +0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0773 -0,23% USD/Yen 128,57 0,03% Euro/Yen 138,51 -0,22%

ROHÖL:

Brent 103,59 -3,06 USD WTI 99,07 -3,00 USD

bis 7.00 Uhr:

- Twitter ist in Gesprächen, um sich an Elon Musk zu verkaufen und könnte bereits diese Woche ein Geschäft abschliessen, WSJ

- Twitter erwärmt sich jetzt doch für Musks Übernahmeangebot, WSJ

- Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner eine Senkung des Einkommensteuer-Tarifs zum Ausgleich für die hohe Inflation, Bild

- Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hält die europäischen Geldhäuser mit Blick auf die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Russland-Sanktionen für gut gerüstet, Gespräch mit dem für Wirtschafts- und Risikoanalyse zuständigen Eba-Direktor Jacob Gyntelberg, HB

- Grüne wollen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume nutzen, Tagesspiegel

- Beate Müller-Gemmeke, Arbeitsmarktexpertin der Grünen, und Jan Korte, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag,fordern Feiertage an einem Sonntag nachzuholen, Rheinische Post

- Der Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus, Werner Graf, spricht sich gegen eine von SPD und Linke geforderte Rekommunalisierung des Berliner Gasnetzes aus, Tagesspiegel

- Ukrainischer Bürgermeister Iwan Fedorow fordert in Köln schnelle Waffenlieferung aus Deutschland, Kölner Stadt-Anzeiger

- Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf befürwortet Enteignung von Immobilienkonzernen, Tagesspiegel

- Am 28. April soll die sogenannte Coronavirus-Einreiseverordnung ausser Kraft treten, so steht es in der Verordnung, doch die Bundesregierung arbeitet an einer Verlängerung, Welt

- Deutschland müsse mit der Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine erreichen, dass Putin der Appetit auf weitere Attacken vergeht, Interview mit der Anton Hofreiter (Grüne), Welt

- "Wir wissen, dass die Russen die Innenstadt säubern", Petro Andriushchenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, spricht in einem Interview über die Hinweise auf Massengräber - und die gefährliche Suche nach Beweisen, Welt

- Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert von der SPD-Führung die Einleitung eines Parteiausschluss-Verfahrens gegen Alt-Kanzler Gerhard Schröder wegen dessen Interview in der New York Times, Bild TV

- Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält ein Scheitern der Ampel-Koalition an der Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine für möglich, Bild TV

bis 05.00 Uhr:

- EU-Aussenbeauftragter Josep Borrell sieht vorerst keine Möglichkeit für ein Öl- und Gas-Embargo, Interview, Welt

- Kurz vor dem Kabinettsbeschluss zum geplanten Entlastungspaket hat die SPD spürbare Erleichterungen insbesondere für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen versprochen, Interview mit dem finanzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Michael Schrodi, Rheinischen Post

- Trotz aktuell leicht sinkender Spritpreise halten die Grünen an der geplanten temporären Senkung der Mineralölsteuer fest, Interview mit der parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, Rheinische Post

- Kurz vor der Kabinettsberatung über den Ergänzungshaushalt hat die SPD neue Mehrkosten für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nicht ausgeschlossen, Interview mit der Vizevorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Verena Hubertz, Rheinische Post

- Der frühere Linke-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi hat seine Partei zu einem Umdenken bei Entscheidungen über Militäreinsätze aufgerufen, Interview, Rheinische Post

- Die SPD greift die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine scharf an und fordert mehr Zurückhaltung, Interview mit Fraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- Kurz vor dem Kabinettsbeschluss zum geplanten Entlastungspaket hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr insbesondere die Erleichterungen im Bereich Mobilität gegen Kritik verteidigt, Interview, Rheinische Post

- Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fordert Sanktionen gegen Altkanzler Schröder (SPD) und legt ihm Umzug nach Moskau nahe, Interview, Bild

bis 20.30 Uhr:

- Trotz der anhaltenden Debatte in der Ampel-Regierung über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sieht SPD-Chef Lars Klingbeil keine Koalitionskrise, Interview, ARD-Sendung Bericht aus Berlin

- Hohe Spritkosten und Lieferengpässe besonders bei Elektroautos machen Mitarbeiterfahrzeuge für viele Firmen zu einem teuren Ärgernis, HB

- Fresenius-Chef Stephan Sturm: Fresenius wird weiterhin in Russland bleiben, Gastbeitrag, FAZ

- Der hohe Gaspreis macht dem Textilhersteller Trigema zu schaffen: "Ich muss kurzfristig erst einmal zahlen", Interview mit Firmenchef Wolfgang Grupp, HB

- Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhalten, ist ein grosser gesellschaftlicher Zusammenhalt notwendig, mahnen die Grünen-Politiker Ingrid Nestle und Dieter Janecek, Gastbeitrag, HB

- Die Mitgründerin der Online-Therapieplattform HelloBetter spricht über Belastungen durch Corona und Krieg: "Kontrolle ist für Menschen ganz wichtig", Interview, HB

- Nach dem Ärger des BVB über einen nicht gegebenen Strafstoss beim Bundesliga-Gipfel in München gegen Bayern hat Schiedsrichter Daniel Siebert einen Fehler eingeräumt, Interview, Kicker

