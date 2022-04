----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MÜHSAME ERHOLUNG - Nach seinem bisher schwachen Wochenverlauf mit Kursen von zuletzt deutlich unter 14 000 Punkten dürfte sich der Dax am Donnerstag zunächst nur mit kleinen Schritten nach vorne wagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,26 Prozent höher auf 13 830 Punkte. Im Fokus steht die Berichtssaison mit Quartalszahlen von Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe sowie Delivery Hero und Linde aus dem Dax, bevor am Nachmittag neue Inflationsdaten aus Deutschland das Interesse auf sich ziehen. Bei einer Inflation von deutlich über sieben Prozent steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit erheblich unter Druck, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben. Dies zusammen mit Rezessionssorgen hatte die Aktienmärkte zuletzt belastet.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Nach der steilen Talfahrt vom Dienstag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 33 301,93 Punkten, nachdem er zwischendurch mehr als ein Prozent fester notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,21 Prozent auf 4183,96 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte im späten Geschäft gar ins Minus und verlor am Ende 0,05 Prozent auf 13 003,36 Punkte. Tags zuvor hatte der Dow den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht und der Nasdaq 100 sogar das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr. Bestimmende Faktoren an den Börsen bleiben der Ukraine-Krieg, Lockdown-Massnahmen in China und der inflationsbedingte Handlungsbedarf, der die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck setzt.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS, CSI LEICHT IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag grösstenteils zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund eineinhalb Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang Seng rund ein Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab dagegen nach den kräftigen Gewinnen am Mittwoch zuletzt leicht nach.

DAX 13793,94 0,27% XDAX 13747,94 0,76% EuroSTOXX 50 3734,64 0,36% Stoxx50 3668,35 0,99% DJIA 33301,93 0,19% S&P 500 4183,96 0,21% NASDAQ 100 13003,36 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,35 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0505 -0,49% USD/Yen 129,87 1,12% Euro/Yen 136,44 0,64%

ROHÖL:

Brent 103,71 -1,61 USD WTI 100,60 -1,42 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Offene Fragen um Munition und Ausbildung: Unionsfraktionsvize Johann Wadepful (CDU) geht davon aus, dass der Einsatz der 30 von der Bundesregierung an die Ukraine gehenden Gepard-Panzer erst in rund einem halben Jahr möglich sein wird, Welt

- Berliner Polizei rechnet mit Krawallen bei linksradikaler Mai-Demonstration am kommenden Wochenende, Welt

- Kliniken und Pflegedienste fordern von der Regierung eine Aussetzung oder Überprüfung des Gesetzes zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, Welt

- Neuregelung der Privilegien von früheren Kanzlern könnte Mitte Mai beschlossen werden, Welt

- "Wenn das Gas abgedreht werden muss, dann nur pauschal", NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff warnt mit Blick auf Energie-Engpässe vor Benachteiligung der Industrie, Welt

- Uniper, OMV und andere europäische Konzerne bereiten Rubel-Konten in der Schweiz vor, um die Forderungen Moskaus für die Bezahlung von Gaslieferungen in der russischen Landeswährung zu erfüllen, FT

- Umfrage: Mehrheit der Deutschen ist für Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder, Bild

- Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordern grundlegend neues Weiterbildungssystem, HB

- Verdi-Chef Frank Werneke kritisiert Bundeswehr-Milliardenpaket, Augsburger Allgemeine

- Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, fordert einheitliche Isolationsregeln, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Das von der Bundesregierung geplante Entlastungspaket wird zu Bürokratiekosten von mehr als 800 Millionen Euro führen, HB

- Steuer-App Taxfix steigt zum Einhorn auf, HB

- Bertelsmann investiert 100 Millionen Euro in Applike, HB

- "Wir gehen davon aus, dass die Firma auch mit Blick auf ihre Profitabilität bald interessant genug sein wird, dass wir Eigenkapital und Fremdkapital kombinieren können", Gespräch mit Infarm-Chef Carmine Visconti, Böz

- Qualitätsaktien gegen Inflationsängste, Gastbeitrag von Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ Bank, Böz

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat versichert, dass das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr ausschliesslich für deren Ausrüstung verwendet werden soll, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr:

- Der Versorger Uniper will seine Zahlungen für russisches Gas umstellen, um Russlands Forderungen zu erfüllen, ohne die westlichen Sanktionen zu unterlaufen, Rheinische Post

- Grünen-Chefin Ricarda Lang fordert parteiübergreifende Aufarbeitung deutscher Russland-Politik, Gespräch, Welt

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bundesregierung und die EU nach dem Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien aufgefordert, den Forderungen Russlands nach einer Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel weiterhin nicht nachzugeben, Gespräch, Rheinische Post

- Städte- und Gemeindebund: 44 Prozent der NRW-Kommunen haben bis 2025 Rücklagen aufgezehrt, Rheinische Post

- Unionspolitiker kritisieren, dass die für energetisches Bauen und Sanieren vorgesehenen Förderprogramme der staatlichen KfW Bank zu einem zu grossen Teil von Firmen abgegriffen werden, die nicht in der Baubranche tätig sind, Bild

- Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat von der EU ähnliche Hilfen eingefordert, wie sie in der Flüchtlingskrise 2015 für die Türkei beschlossen wurden, Gespräch, Bild

- Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zeigt sich empört über die jüngsten Äusserungen von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Gespräch, Bild

- Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) pocht in den Verhandlungen mit der Ampel-Koalition über eine Zustimmung zum 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr auf ein Entgegenkommen der Regierung, Gespräch, ZDF

(AWP)