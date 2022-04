Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt scheint am Freitag anzudauern. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Zuwachs von 1,12 Prozent auf 14 136 Punkte. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste wettgemacht. Für den Monat April zeichnet sich allerdings noch eine negative Bilanz ab. "Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Einige werden mutiger. Der bisher ordentliche Verlauf der Berichtssaison lockt einige zurück in Aktien". Stützend wirkt der am Vortag deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort gab es nachbörslich noch Unternehmenszahlen vom Online-Händler Amazon und dem iPhone-Hersteller Apple . "Mit Amazon hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz grosse Enttäuschung", schrieb dazu Experte Altmann. Die Anleger steckten dies aber erstaunlich gut weg und erfreuten sich stattdessen am Gewinn von Apple. In Deutschland geht es am Freitag in der Berichtssaison weiter mit Quartalszahlen des Chemiekonzerns BASF und des Triebwerkherstellers MTU aus dem Dax.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer weiteren Achterbahnfahrt von der jüngsten Verlustserie teilweise erholt und deutlich zugelegt. Die Börsen stiegen im Verlauf so stark wie seit sieben Wochen nicht mehr, nachdem gute Quartalszahlen einiger Tech-Schwergewichte den Optimismus nährten, dass die Unternehmensgewinne einer restriktiven US-Geldpolitik standhalten können. Zudem sahen Anleger trotz eines überraschenden Rückgangs des Wirtschaftswachstums Anzeichen für eine solide Verbrauchernachfrage. Der anfangs festere Dow Jones Industrial drehte im frühen Handel kurzzeitig ins Minus, erholte sich jedoch davon deutlich und schloss mit einem Plus von 1,85 Prozent bei 33 916,39 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,47 Prozent auf 4287,50 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg am Donnerstag um 3,48 Prozent auf 13 456,06 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang Seng dreieinhalb Prozent hinzu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zog um fast zwei Prozent an.

DAX 13979,84 +1,35% XDAX 14073,19 +2,37% EuroSTOXX 50 3777,02 +1,13% Stoxx50 3694,34 +0,71% DJIA 33916,39 +1,85% S&P 500 4287,50 +2,47% NASDAQ 100 13456,06 +3,48%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,41 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0531 +0,30% USD/Yen 130,41 -0,33% Euro/Yen 137,34 +0,02%

ROHÖL:

Brent 108,50 +0,91 USD WTI 105,96 +0,60 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Deutschland und Griechenland könnten mehr Gas an Bulgarien und Polen liefern, FT

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kündigt Einschränkungen für Biosprit-Produktion an, Augsburger Allgemeine

- HSBC steht vor einer Verwarnung der britischen Aufsicht wegen irreführender Angaben über den Klimaschutz-Beitrag der Bank in Werbeanzeigen, FT

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands: Zu wenige Lehrkräfte für Flüchtlingskinder, Augsbuger Allgemeine

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger maht zu Lohnzurückhaltung angesichts Krieg und Krisen, Augsburger Allgemeine

bis 23.45 Uhr:

- "Wenn sie gewinnen, gewinnen auch wir", Gespräch mit SAP-Vorstand Scott Russell, Böz

- Tui will bald weitere Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket zurückgeben, Gespräch mit Firmenchef Friedrich Joussen, HB

- Die Schwarz-Gruppe, Mutterkonzern von Lidl und Kaufland, will ihre neue Cloud-Plattform Stackit vermarkten, Gespräch mit Digitalchef Rolf Schumann, HB

- Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Wir sind mittendrin in der Stagflation", Gespräch, T-Online

- "Die Moral der Russen ist am Boden", Gespräch mit US-Militärexperte Jeffrey Edmonds, HB

- "?Putin setzt Hunger gezielt als Waffe ein", Gespräch mit Entwicklungsministerin Svenja Schulte (SPD), HB

- Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert Anpassung der Sozialleistungen an hohe Inflation, Gespräch, T-Online

- Jetzt kommt es auf die Wirtschaft an, Gastbeitrag von BDA-Präsident Rainer Dulger, HB

- Das Verbot von Payment for Orderflow ist verfrüht, Gastbeitrag von Rechtsexperten Peter Mülbert und Alexander Sajnovits, Böz

- "Wir kaufen Banken", Gespräch mit Loys-Fondsmanager Christoph Bruns, Böz

- Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert, angesichts der hohen Energiepreise das Abstellen von Strom oder Gas wegen unbezahlter Rechnungen auszusetzen, Gespräch mit Teamleiter Energie und Bauen Thomas Engelke, HB

- Angesichts der hohen Inflation will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Beschäftigten in Deutschland im nächsten Jahr spürbar entlasten, Gespräch, Bild

- Umfrage vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU weiter Favorit, ARD

bis 21.00 Uhr:

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, lehnt Forderungen nach einer Bevorzugung der Industrie im Fall eines Gas-Lieferstopps ab, Interview, Rheinische Post

- CSU-Generalsekretär Stephan Mayer fordert vor dem Hintergrund eines drohenden Gasembargos von der Bundesregierung entschlossenes Handeln, das auch Enteignungen einschliessen könnte, Gespräch, Welt

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht im Falle eines russischen Gas-Lieferstopps auf Deutschland eine längere Industrie-Krise zukommen, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, nicht nur die Ukraine, sondern das demokratische Prinzip als solches zerstören zu wollen, Gastbeitrag, Welt

- Bundesregierung: Noch 2,7 Millionen über 60-Jährige sind nicht geimpft , Rheinische Post

- CSU-Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende Februar angekündigte "Zeitenwende" in der Verteidigungspolitik aufzuweichen, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeskanzler Olaf Scholz hält humanistische Werte wie Freiheit und Menschenwürde auch jenseits des Westens für gültig, Gastbeitrag, Welt

- Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Europa besser gerüstet für die globalen Herausforderungen der Zukunft als autokratische Regime, Gastbeitrag, Welt

- In der Debatte um einen möglichen Lieferstopp für russisches Gas geht Ifo-Präsident Clemens Fuest davon aus, dass Russland weiter Energie liefern wird, Gespräch, T-Online

- Deutschland muss aus Sicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wegen des Kriegs in der Ukraine den finanziellen Druck auf Russland erhöhen, Interview, Thüringer Allgemeine

- Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hält die eklatanten pandemiebedingten Lernrückstände von Grundschülern in Mint-Fächern für "alarmierend", Interview, Bild

- Politiker von Union und SPD bestehen auf Schonung von Privathaushalten im Falle eines Gas-Stopps aus Russland, Bild

- Streik an NRW-Unikliniken: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht auf Beschäftigte zu, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts der steigenden Inflation fordert Gitta Connemann, CDU-Abgeordnete und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Verbraucher bei der Einkommensteuer stärker zu entlasten, Gespräch, Focus

- Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, warnt davor, die privaten Haushalte im Fall eines Gas-Lieferstopps vor der Industrie abzuschalten, Gespräch, Rheinische Post

- Private Krankenversicherungen zahlen im Kriegsfall nicht, Gespräch mit DKV-Chef Clemens Muth, Rheinische Post

- Bund und Länder können sich nicht auf kürzere Quarantänezeit für Corona-Erkrankte einigen, Business Insider

----------

