AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. Damit setzt sich das Pendeln des Leitindex Dax um die Marke von 14 000 Zählern fort. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Rückenwind für den deutschen Markt kommt aber vor allem von der Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte. Der Broker IG indizierte den Dax zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher bei 14 022 Punkten. Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der Dax jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema".

USA: - LEICHT ERHOLT - Am US-Aktienmarkt haben am Montag Schnäppchenjäger für eine Erholung nach dem Kursrutsch am Freitag gesorgt. Insbesondere die schwankungsanfälligen Technologieaktien legten wieder zu. In einem sehr nervösen Handel hatten zunächst Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie für etwas Erleichterung gesorgt, bevor der deutliche Renditeanstieg am Anleihenmarkt zwischenzeitlich wieder die Zinsangst der Anleger geschürt und die wichtigsten Indizes deutlich ins Minus gedrückt hatte. Zehnjährige US-Anleihen rentierten im Handelsverlauf erstmals seit Dezember 2018 wieder mit drei Prozent. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 33 061,50 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Februar abgesackt war.

ASIEN: - KAUM HANDEL WEGEN FEIERTAGEN - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag kaum neue Akzente geliefert. Sowohl in China als auch in Japan und Singapur ruhte der Handel wegen Feiertagen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong trat der Hang Seng zuletzt praktisch auf der Stelle.

DAX 13939,07 -1,13 XDAX 13975,48 0,49 EuroSTOXX 50 3732,44 -1,85 Stoxx50 3673,19 -1,42 DJIA 33061,50 0,26 S&P 500 4155,38 0,57 NASDAQ 100 13075,85 1,72

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,49 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0501 -0,07 USD/Yen 130,1325 -0,02 Euro/Yen 136,6715 -0,10

ROHÖL:

Brent 107,37 -0,21 USD WTI 105,95 -0,22 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr: - Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne): "Komplettabhängigkeiten" sind ein Sicherheitsrisiko, General-Anzeiger und Rheinische Post - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP): Öl-Embargo nicht überstürzen, Rheinische Post - Notfallkoordinatorin der Organisation Ärzte ohne Grenzen für die Ukraine, Anja Wolz, zu Mariupol: "Es ist die totale Katastrophe", Zeitungen der Funke Mediengruppe - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert: Sanktionen gegen Gerhard Schröder (SPD) prüfen, T-Online - Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban: Merz (CDU) übernimmt mit Kiew-Reise Aufgabe des Bundeskanzlers, Rheinische Post - Der Automobilclub ADAC erhofft sich von dem geplanten 9-Euro-Ticket, dass Autofahrer den öffentlichen Personennahverkehr stärker als bisher nutzen, Gespräch mit dem ADAC-Präsidenten Christian Reinicke, Zeitungen der Funke Mediengruppe - ZEW-Studie: Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre nicht radikal genug, HB

bis 23.45 Uhr: - Der scheidende Freenet-Aufsichtsratschef Helmut Thoma zieht vor der Hauptversammlung des Telekommunikationsanbieters am Donnerstag eine bittere Bilanz und rechnet mit dem seit 2010 amtierenden Vorstandschef Christoph Vilanek scharf ab, Gespräch, HB - "Wir haben die Entscheidung getroffen, das Ruhrgebiet jetzt auch mit einem regionalen Lieferdienst zu bedienen", Gespräch mit Rewe-Digitalchef Christoph Eltze, HB - Das Anlagen im privaten Kapitalmarkt vermittelnde Fintech Portagon will mit einer Beratungsstrecke für Bank- und Anlageberater seine Sichtbarkeit in der Kreditwirtschaft erhöhen, Gespräch mit Mitgründer Johannes Laub, Böz - "Wir sind weiterhin eine Friedenspartei", Gespräch mit dem designierten Heinrich-Böll-Stiftungs-Chef Jan Philipp Albrecht (Grüne), HB - Wenn Gas in Deutschland rationiert werden muss, sollte der Staat Auktionsmechanismen nutzen, Gastbeitrag von Ökonomen Achim Wambach, Axel Ockenfels und Peter Cramton, HB - Versicherer sind attraktiv, Gespräch mit Gane-Fondsmanager Henrik Muhle, Böz - China dürfte kaum zum Sprung ansetzen, Gastbeitrag von FSSA Investment Managers-Portfoliomanager Martin Lau, Böz - Ampelkoalition diskutiert über Notvorrat für den Krisenfall, HB

bis 21.00 Uhr: - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, hat davor gewarnt, die Isolation von Corona-Infizierten auf fünf Tage zu verkürzen, ohne danach das Freitesten für medizinisches Personal vorzuschreiben, Gespräch, Rheinische Post - Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat mit Blick auf das nächste G20-Treffen einen harten Kurs gegenüber Moskau angekündigt, sieht derzeit allerdings kaum Chancen für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der weltweit 20 grössten Industrie- und Schwellenländer, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts steigender Energiepreise hält der nordrhein-westfälische SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty weitere Entlastungen für Geringverdiener und Rentner für nötig, Gespräch, HB - Die Bundesregierung will steigende CO2-Kosten bei der Herstellung von Lebensmitteln oder höhere Kosten bei nachhaltiger Produktion über Änderungen bei der Mehrwertsteuer abfedern, Bild - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich mit Kritikern der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine solidarisiert, Bild

