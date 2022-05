Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Im Dax deutet am Freitagmorgen alles auf einen positiven Wochenabschluss hin. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn ein Prozent höher auf 13 883 Punkte. Nachdem der Dax im Wochenverlauf bis auf 13 380 Punkte abgesackt war, liegt er aktuell bereits leicht im Plus. An der Wall Street war am Vorabend im späten Handel eine deutliche Kehrtwende gelungen. Der Nasdaq-Composite schaffte nach seinem zwischenzeitlich weiteren Tief seit November 2020 sogar den Dreh ins Plus. IG signalisiert für die wichtigsten US-Indizes aktuelle eine Fortsetzung der Stabilisierung vom späten Donnerstag. Den Nasdaq 100 als Auswahlindex der zuletzt besonders schwachen Technologiewerte taxieren sie mit plus 1,3 Prozent besonders stark.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Der Ausverkauf an den US-Börsen hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Immerhin grenzten die Indizes die Verluste im späten Handel merklich ein. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,33 Prozent auf 31 730,30 Zähler. Er rutschte auf ein weiteres Tief seit Anfang März vergangenen Jahres. In diesem Börsenjahr hat sich der Rücksetzer auf fast 13 Prozent ausgeweitet. Sollte sich der Ausverkauf am Freitag fortsetzen, droht die schlechteste Börsenwoche des Dow seit Oktober 2020. Der von Tech-Unternehmen dominierte Nasdaq 100 hielt sich mit minus 0,18 Prozent auf 11 945,50 Punkte diesmal vergleichsweise gut. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Verlust des Index jedoch bereits auf knapp 27 Prozent. Vor allem die steigenden Kapitalmarktzinsen lassen die Investoren Tech-Aktien verkaufen. Der marktbreite S&P 500 schloss am Donnerstag 0,13 Prozent tiefer auf 3930,08 Punkten.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenausklang zugelegt - zum Teil deutlich. So stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um rund zweieinhalb Prozent und konnte damit einen Teil seiner Wochenverluste reduzieren. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng , zuletzt circa zwei Prozent. Auch der Hang Seng ist auf Wochensicht im Minus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland konnte dagegen nur leicht zulegen - der Index hatte sich die Tage zuvor aber besser entwickelt als der Nikkei 225 und der Hang Seng.

DAX 13739,64 -0,64% XDAX 13717,83 0,83% EuroSTOXX 50 3613,43 -0,94% Stoxx50 3530,59 -0,89% DJIA 31730,30 -0,33% S&P 500 3930,08 -0,13% NASDAQ 100 11945,50 -0,18%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 154,63 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0393 0,12% USD/Yen 128,89 0,45% Euro/Yen 133,96 0,58%

ROHÖL:

Brent 109,34 +1,89 USD WTI 107,71 +1,58 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellt zusätzliche Entlastungen für die Bürger bei anhaltend hoher Inflation in Aussicht, Interview, Rheinische Post

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert bei Öl-Embargo Milliardenhilfe vom Bund, Tagesspiegel

- Sanktionierte russische Reederei Sovcomflot hat rund ein Dutzend Schiffe in den Nahen Osten und nach Asien verkauft, WSJ

- Sozialverband VdK kritisiert die vom Bundestag beschlossenen sozialen Entlastungsmassnahmen als unzureichend, Interview mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- US-Billigfluggesellschaft Southwest war in fragwürdige Entscheidung zu Boeing 737 Max vor den Abstürzen involviert, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- "Unsere Erwartungen übertroffen", Gespräch mit Vanguard-Deutschlandchef Sebastian Külps über ETF-Absatz, Vertrieb über Berater und weiteres Wachstum, BöZ

- Das Frankfurter Gesundheits-Tech-Unternehmen Pharmalex will zur Finanzierung seiner Expansion neue Geldquellen erschliessen, HB

- Entscheidung über Marder-Lieferung hängt im Kanzleramt, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Union hat die Bundesregierung aufgerufen, Finnland und Schweden schnellstmöglich ausdrückliche Beistandsgarantien bereits vor ihrem möglichen Nato-Beitritt zu geben, Interview mit Unions-Vize Johann Wadephul, Rheinische Post

- Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen gegen Ende der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen, Gespräch, HB

- Der designierte Knorr-Bremse-Aufsichtsratschef Manfred Ploss sieht den Bahn- und Lkw-Bremsenhersteller vor "grossen Herausforderungen, etwa durch die geopolitischen Veränderungen und die Digitalisierung", Interview, Börse Online

-Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, hat vor einem Schock für die gesamte deutsche Wirtschaft im Fall eines Stopps der Gaslieferungen aus Russland gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Corona-Konzept für den Herbst, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält die Corona-Pandemie für überwunden, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor einer neuen Wirtschaftskrise und Stagflation in Deutschland durch ein mögliches Gasembargo gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat zusätzliche Entlastungen für die Bürger in Aussicht gestellt, sollte die derzeit hohe Inflation dauerhaft anhalten, Gespräch, Rheinische Post

- Der Strassenverkehr in Deutschland soll künftig auch für Fussgänger sicherer werden, Rheinische Post

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geht von einem längeren Aufenthalt der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Deutschland aus, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag einen knappen Ausgang, Gespräch, Rheinische Post

- Verbraucherschützer warnen vor verdeckten Preiserhöhungen, Bild

- Der Steuerzahlerbund NRW hat für den Fall einer Grunderwerbsteuer-Reform deutliche Entlastungen für Immobilienkäufer in Nordrhein-Westfalen verlangt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Rik Steinheuer, Rheinische Post

----------

jb/

(AWP)