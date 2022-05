Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der Erholung bis an die Marke von 14 200 Punkten gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Der Dax hält aber Kontakt zu seinem Vortagshoch, der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent höher auf 14 208 Punkte. Charttechnisch wird es spannend: Der seit Januar bestehende Abwärtstrend wurde am Vortag vorerst nach oben durchbrochen. Die Experten der Commerzbank sprachen am Morgen von einem wieder zurückkehrenden Risikoappetit der Anleger angesichts der am Vorabend auch festen New Yorker Börsen. Treiber seien gute Wirtschaftsdaten. In Asien war das Bild am Morgen aber schon wieder gemischt mit einer schwächeren Tendenz in China, die der dort wieder aufgeflammten Corona-Pandemie angelastet wird.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Nach erfreulichen US-Konjunkturdaten und positiven Signalen aus Asien hat am Dienstag die Risikofreude am New Yorker Aktienmarkt spürbar zugenommen. Hatten sich die Indizes zum Wochenbeginn angesichts hartnäckiger Wachstumssorgen noch schwergetan, rückten sie nun vor. Der Dow Jones Industrial gewann 1,34 Prozent auf 32 654,59 Punkte. Seit dem in der vergangenen Woche erreichten tiefsten Stand seit März 2021 hat der Leitindex nun um 4,6 Prozent zugelegt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor Handelsende 0,6 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Leitindex Hang Seng hingegen zuletzt 0,6 Prozent nach ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland verzeichnete ebenfalls Verluste und gab um rund 0,6 Prozent nach. Die hohe Inflation, strikte Corona-Beschränkungen in China und der Ukraine-Krieg dämpfen die Stimmung weiterhin.

DAX 14185,94 1,59 XDAX 14237,15 1,54 EuroSTOXX 50 3741,51 1,52 Stoxx50 3642,77 1,10 DJIA 32654,59 1,34 S&P 500 4088,85 2,02 NASDAQ 100 12564,10 2,62

RENTEN:

Bund-Future 152,56 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0534 -0,15 USD/Yen 129,0940 -0,23 Euro/Yen 135,9845 -0,36

ROHÖL:

Brent 112,18 0,25 USD WTI 113,17 0,77 USD

bis 7.00 Uhr:

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert angesichts der Preissteigerungen weitere staatliche Entlastungspakete für Menschen mit relativ geringen Einkommen, Interview, Zeit

- Die EU-Kommission will zusätzliche Anreize für gemeinsame Rüstungsinvestitionen schaffen und schlägt dafür einen "Solidaritätsmechanismus" vor, FAZ

- Die deutschen Brauereien befürchten in der warmen Jahreszeit einen Mangel an Bierflaschen, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, Bild

- Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) soll Städtetag in Nordrhein-Westfalen führen, WAZ

- Unicredit erwog Hypo-Commerzbank-Deal, dann kam Ukrainekrieg, FT

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) schmiedet auf G7-Treffen "Bündnis für Ernährungssicherheit", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Angesichts der Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation mahnt der Deutsche Gewerkschaftsbund, Zukunftsaufgaben dürften nicht in Vergessenheit geraten, Interview mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert Partei-Ausschluss für Gerhard Schröder, Zeit

bis 22.30 Uhr:

- "Meine letzte grosse unternehmerische Herausforderung", Gespräch mit United-Internet-Chef Ralph Dommermuth über die Finanzierung seines neuen Hochgeschwindigkeitsnetzes und warum er sich die nötigen Mobilfunkfrequenzen notfalls juristisch erkämpfen will, HB

- Schröder-Bank reüssiert in der Nische, Gespräch mit Vorstandschef Helmuth Spincke und Vorstandsmitglied Thomas Welling, BöZ

- "Wir wollen als Unternehmen möglichst unabhängig sein", Gespräch mit Christian Müller, IT-Chef der Schwarz-Gruppe, über Stackit und warum die Schwarz-Gruppe nun auch als IT-Dienstleister auftritt, BöZ

- Ökonomen wollen mit späteren Renteneintritt Inflation bremsen, Bild

- Die Erneuerung der Bundeswehr gelingt nur, wenn sie die nötigen Reformen bei Beschaffung, Bürokratie und Ressourcen-Management umsetzt, Gastbeitrag von Kerkhoff-Geschäftsführer Gerd Kerkhoff und Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD), HB

- Schwellenländeranleihen bieten attraktive Chancen, Gastbeitrag von Luc D?hooge, Head of Emerging Markets Fixed Income bei Vontobel, BöZ

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Druck auf China erhöhen, armen Ländern die Schulden zu erlassen, Bild

- "Putin drückt einen ostdeutschen PHANTOMSCHMERZ aus", Interview mit dem früheren DDR-Bürgerrechtler und Grünen-Politiker Werner Schulz, Welt

- "Unter Putin kann es keinen Frieden geben", Interview mit Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky, Welt

- EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnt vor übertriebener Hoffnung beim Wiederaufbau der Ukraine, Interview, Welt

- Nach Berechnung des Bundesfinanzministeriums reichen die vom Bund zugesagten 2,5 Milliarden Euro um allen Deutschen ab Juni drei Monate lang Bus- und Bahnfahren für neun Euro pro Monat zu ermöglichen, Bild

- Altkanzler Gerhard Schröder sollen Räume und Stellen im Bundestag gestrichen werden, Bild

- Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer plant einen eigenen Energiegipfel, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Uniper und RWE finden Lösung für russische Gas-Rechnungen, Rheinische Post

- Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat ein Festhalten an grundlegenden Corona-Schutzmassnahmen angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- Nach dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Ostdeutschland hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich zuversichtlich gezeigt, dass die Loslösung von russischen Energieimporten keine Nachteile für Ostdeutschland bringen wird, Gespräch, Rheinische Post

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spart zuhause Strom, hätte gerne eine Solaranlage - und kritisiert die Groko für den verschlafenen Ausstieg aus den fossilen Energien, Gespräch, Welt Fernsehen

- Deutschlands Brauer warnen davor, dass in der warmen Jahreszeit nicht genug Bierflaschen zu Verfügung stehen, Gespräch mit Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutscher Brauer-Bunds, Bild

- Das Bundesfinanzministerium geht auf Arbeitsebene davon aus, dass der vom Bund vorgesehene Pauschalbetrag von 2,5 Milliarden Euro zur Kompensation von Einnahmeausfällen für das 9-Euro-Ticket mehr als ausreichend ist, Bild

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plant einen eigenen Energiegipfel für die neuen Länder, Bild

- Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk: Politologe Thomas Jäger hält Zustandekommen eines Gefangenenaustauschs für möglich, Gespräch, Bild

