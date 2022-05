----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET- Mit deutlichen Gewinnen dürfte der Dax am Mittwoch in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn gut ein Prozent höher auf 14 067 Punkte. Am Wochenhoch von 14 217 Punkten schien er den seit Janur laufenden Abwärtstrend kurzzeitig geknackt zu haben, und auch die 50-Tage-Linie war überwunden. Letztlich war es ihm aber wie bereits in der Vorwoche nicht gelungen, die Kursgewinne zu halten. An der Wall Street agieren die Anleger in Sichtweite jüngster Jahrestiefs weiter sehr vorsichtig. Nach dem europäischen Handelsende stabilisierten sich die Kurse an der zuvor noch schwächeren Nasdaq-Börse aber immerhin etwas. Der Leitindex Dow Jones schaffte sogar den Dreh leicht ins Plus.

USA: - DOW IM PLUS, NASDAQ VERLIERT - Vor dem Hintergrund schlechter Nachrichten aus der Social-Media-Branche haben die US-Börsen am Dienstag ihre Gewinne des Vortags teilweise wieder abgegeben. Während dem Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch der Sprung in die Gewinnzone gelang, liess der technologielastige Nasdaq 100 kräftig Federn. Schlechte Stimmung verbreitete hier die kassierte Prognose von Snap , die weite Teile der Branche mit nach unten zog. Die Nachrichten des Snapchat-Konzerns schürten erneut Sorgen über Risiken rund um das Wirtschaftswachstum.

ASIEN: - STABIL - Eine teilweise Erholung der Wall Street im späten Handel hat die Börsen Asiens am Mittwoch gestützt. So hatte der Dow Jones nahe seines Tageshochs geschlossen und die Tech-Indizes der Nasdaq hatten ihre Verluste zumindest ein Stück weit eingedämmt. Insgesamt blebt das Börsenumfeld angesichts der Konjunktursorgen wegen der hohen Inflation aber angespannt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,8 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng gut ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel leicht.

DAX 13919,75 -1,80% XDAX 14027,51 -1,06% EuroSTOXX 50 3647,56 -1,64% Stoxx50 3577,15 -0,97% DJIA 31928,62 +0,15% S&P 500 3941,48 -0,81% NASDAQ 100 11769,84 -2,20%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,56 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0709 -0,26% USD/Yen 126,968 +0,12% Euro/Yen 135,982 -0,14%

ROHÖL:

Brent 111,94 +1,25 USD WTI 111,07 +1,30 USD

PRESSESCHAU

bis 23.45 Uhr:

- "Wir waren nicht naiv, wir waren gierig", sagt EU-Kommissionsvizin Margrethe Vestager über die Abhängigkeit von China und Russland, Interview, HB

- Der Ex-SAP-Chef und heutige CEO von Service Now, Bill McDermott, will den Cloud-Spezialisten zum führenden Anbieter für digitale Geschäftsprozesse ausbauen, Interview, HB

- Für Europa ist der Krieg in der Ukraine ein historischer Moment, um zum ernst zu nehmenden geopolitischen Akteur zu werden, fordern der aussenpolitischer

Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Michael Gahler, und der verfassungspolitische Sprecher der EVP-Fraktion und Mitglied im Handelsausschuss, Sven Simon, Gastbeitrag, HB

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert von der Bundesregierung schnelle Aufklärung darüber, warum Zusagen an Polen über einen Ringtausch von Panzern offenbar nicht eingehalten wurden, Gespräch, Welt Fernsehen

- Verbraucherschützer machen Front gegen Regierungsplan zur Mieterentlastung beim CO2-Preis, HB

bis 21.00 Uhr:

- Die FDP hat die Initiative von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für neue Freihandelsabkommen der EU und Deutschlands mit anderen Weltregionen begrüsst, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel, Rheinische Post

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet im Falle eines Lieferstopps von russischem Gas weitere Preissteigerungen sowie Lieferengpässe bei einzelnen Lebensmitteln in Deutschland, Rheinische Post

- Nach dem Start schwarz-grüner Sondierungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wird aus der Union erstmals auch offensiv für ein Bündnis mit den Grünen im Bund geworben, Gespräch mit Vorstandsmitglied Serap Güler, Rheinische Post

- In der Debatte um einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union hat Österreich vor einem voreiligen Handeln gewarnt, Gespräch mit Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Welt

- Der Bundesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hält ein konsequentes Einschreiten der Bundespolizei für unabdingbar, wenn Züge und Bahnhöfe ab 1. Juniwegen der dann geltenden 9-Euro-Tickets mit Fahrgästen überfüllt sein werden, Gespräch mit Gewerkschaftschef Rainer Wendt, Bild

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seinen Parteifreund Gerhard Schröder scharf für sein Engagement beim russischen Gaskonzern Gazprom kritisiert, Gespräch, HB

- Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, regt an, eine präventive Impfung von Risikogruppen gegen Affenpocken zu prüfen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europa-Parlament, Norbert Lins, hat die Staats- und Regierungschefs der EU aufgerufen, bei ihrem Gipfel Anfang nächster Woche die Rahmenbedingungen für eine schnellere und bessere Abwicklung von Getreidelieferungen aus der Ukraine zu schaffen, Gespräch, Rheinische Post

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Prüfung des Kandidatenstatus für die Ukraine wird "mehr oder minder Mitte Juni" abgeschlossen sein, Gespräch, ZDF

