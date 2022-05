Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax setzt seine jüngste Erholung zu Wochenbeginn wohl fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Montag ein halbes Prozent höher auf 14 536 Punkte. Nachdem der Dax in der Vorwoche seinen Abwärtstrend seit Januar überwunden hatte, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 14 728 Punkten näher. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer. Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprechen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben trieb.

USA: - KRÄFTIGE ERHOLUNG - Die US-Börsen haben am Freitag ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Nach dem Kursrutsch insbesondere von Ende April bis Mitte Mai hätten Schnäppchenjäger erneut zugegriffen und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt, sagten Börsianer. Zudem hatten Anleger im Laufe der Woche das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Zinssitzung als Beleg für eine nur graduelle Straffung der Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation gewertet. Damit schaffte der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 6,24 Prozent den grössten prozentualen Wochengewinn seit November 2020. Am Freitag ging der Dow mit einem Anstieg von 1,76 Prozent auf 33 212,96 Punkte in das verlängerte Wochenende. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt wegen des Feiertages "Memorial Day" geschlossen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienbörsen in Asien haben am Montag mit Rückenwind von der Wall Street freundlich tendiert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,6 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng 2,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 2,2 Prozent zu.

DAX 1,62 14462,19 XDAX 1,49 14471,76 EuroSTOXX 50 1,83 3808,86 Stoxx50 1,29 3674,51 DJIA 1,76 33212,96 S&P 500 2,47 4158,24 NASDAQ 100 3,30 12681,42

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,23 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 0,2100 1,08 USD/Yen -0,08 127,00 Euro/Yen 0,13 136,64

ROHÖL:

Brent 120,23 0,80 USD WTI 116,15 1,08 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Ex-Bundespräsident Joachim Gauck setzt sich für Unterstützung der Ukraine mit Waffen ein, Interview, Bild

- Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, warnt angesichts der hohen Inflation vor neuen unerlaubten Preisabsprachen und Kartellen, Interview, Bild

- Das Bundeskartellamt warnt die Mineralölkonzerne davor, nach der für 1. Juni vorgesehenen Senkung der Energiesteuer bei der Preisgestaltung zu tricksen, Interview mit Behördenpräsident Andreas Mundt, Bild

- Drei Monate nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine sind aus Vermögen russischer Oligarchen auf deutschen Konten inzwischen fast 143 Millionen Euro eingefroren, Bild

- Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeworfen, mit seiner zögerlichen Haltung in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine Deutschland international zu schwächen und Zweifel an der Zuverlässigkeit zu schüren, Bild

- SPD-Fraktionsvize Achim Post hat sich vor dem EU-Gipfel für eine Reform der europäischen Schuldenregeln ausgesprochen, Gastbeitrag, t-online

- Mehreren Insidern zufolge beschäftigt die Deutsche Telekom nach wie vor eine erhebliche Anzahl an IT-Experten an ihren russischen Standorten, HB

- In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Neugeborenen einen Tiefststand erreicht, Mitteldeutsche Zeitung

- Im Streit um die Anhebung der Erwerbsminderungsrenten drängen die Linksfraktion im Bundestag und der Sozialverband VdK Deutschland auf deutliche Korrekturen des Gesetzentwurfs, Interview mit der VdK-Präsidentin Verena Bentele, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Debatte hat einen gefährlichen Kern", der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnt im Gespräch davor, die Kämpfe gegen Judenhass und Rassismus gegeneinander auszuspielen, Welt

- "Sonst trägt Putin einen Sieg davon", Sicherheitsexperte Christoph Heusgen warnt vor den Folgen, wenn die Türkei weiter den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland blockiert, Interview, Welt

- Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), rechnet mit steigenden Preisen nach 9-Euro-Ticket, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz warnt vor Atomausstieg, Bild

- Rolls-Royce muss eine "profitable Ikone" werden, Interview mit der neuen Verwaltungsratschefin Anita Frew, FT

bis 20.30 Uhr:

- "Können nicht nur mit Demokratien arbeiten", Gespräch mit VW-Chef Herbert Diess, HB

- "Jedes Geschäftsmodell muss sich selbst tragen", Gespräch mit Allianz Versicherungs-AG-Chef Frank Sommerfeld, HB

- "Was wird aus Uber?", Gespräch mit Firmenchef Dara Khosrowshahi über die folgen der Pandemie, den Plan für Deutschland und darüber, warum das Zulieferergeschäft wichtig ist - und worin er Amazon schlagen möchte, FAZ

- Angesichts einer drohenden Gaskrise im Konflikt mit Russland soll der grösste deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden schneller befüllt werden, Gespräch mit Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller, Deutschlandfunk

- Das Bundeskartellamt will die bevorstehende Senkung der Steuer auf Benzin und Diesel kontrollieren, Gespräch mit Behördenchef Andreas Mundt, RTL/NTV

- Autofahrer können trotz Steuersenkung am 1. Juni noch nicht überall mit sinkenden Spritpreisen rechnen, Gespräch mit dem Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes Jürgen Ziegner, Rheinische Post

- Die Union fordert die Ampel-Koalition auf, zügig neue Entlastungen für die Bürger auf den Weg zu bringen, Gespräch mit Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn, Rheinische Post

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, die Umsetzung der Spritpreissenkungen am 1. Juni kontrollieren zu lassen, Gespräch, Rheinische Post

- Tschechien will der Ukraine in Kürze weitere Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet 24 bis 28 Millionen Euro zukommen lassen, Gespräch mit Verteidigungsministerin Jana Cernochova, CT

- Die Zahl der Bürger, die auf Gas- und Schreckschusswaffen setzen, ist weiter angewachsen, Rheinische Post

- Angesichts deutlich geringerer Corona-Zahlen ruft der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber dazu auf, die Corona-Warn-App verstärkt zu nutzen, Gespräch, Rheinische Post

- "Niemand will ein russisches Nordkorea in Europa", Gespräch mit Konfliktforscher Andreas Hasenclever, HB

- "Es gibt eine Drohkulisse", Gespräch mit Rödl & Partner-Mehrheitseigner Christian Rödl über das Russlandgeschäft und den Fachkräftemangel, HB

- Der Vorschlag von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), die Miete ans Einkommen zu koppeln, ist bei Bundestagsfraktionen und Wohlfahrtsverbänden auf breite Kritik gestossen, Welt

- Digitale Bildung braucht langen Atem, Gastbeitrag von Stefanie Kreusel, Konzernbeauftragte für Digitale Bildung und Schule bei der Deutschen Telekom und Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit den ersten Impfdosen gegen Affenpocken noch in den ersten beiden Juniwochen, Gespräch, ARD

- Von Portugal aus für die Welt, Gastbeitrag von Premierminister Antonio Costa, FAZ

