Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax zeigt sich zur Wochenmitte nach den Verlusten am Vortag leicht erholt. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 14 460 Punkte. Orientierungsmarke nach oben ist das Wochenhoch bei 14 589 Punkten. Darüber wartet bei 14 723 Punkten die exponentielle 200-Tage-Linie als längerfristiges Trendbarometer. An der Wall Street tat sich nach dem europäischen Handelsende per saldo nicht viel, und auch aus Asien kommen keine starken Impulse. Gut sind die Vorgaben derweil für das Dax-Schwergewicht SAP nach dem satten Kurssprung der Papiere des Konkurrenten Salesforce von rund 9 Prozent im nachbörslichen US-Handel. Auslöser waren optimistischere Gewinnziele für das Gesamtjahr.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einer zwischenzeitlichen Erholung vom schwachen Handelsauftakt mit Verlusten geschlossen. Die Sorgen angesichts zeitweise kräftig gestiegener Ölpreise und der hohen Inflation in der Eurozone behielten letztlich die Oberhand. Diskussionen, wie schnell womöglich nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anheben könnte, flammten wieder auf. Auslöser war die auf den Rekordwert von 8,1 Prozent gestiegene Inflationsrate im Mai. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ging der Dow Jones Industrial mit minus 0,67 Prozent auf 32 990,12 Punkte aus dem Tag. Auf Monatssicht hat er sich damit stabil gehalten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands trat zuletzt auf der Stelle. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um rund 0,7 Prozent nach unten. Die Aktivitäten in Chinas herstellendem Gewerbe sind einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell. "Die Covid-Ausbrüche in verschiedenen Regionen belasten die Wirtschaft weiter", kommentierte der Caixin-Ökonom Wang Zhe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte dagegen kurz vor Handelsende um 0,6 Prozent zu.

DAX -1,29 14388,35 XDAX -1,04 14422,28 EuroSTOXX 50 -1,36 3789,21 Stoxx50 -0,41 3672,16 DJIA -0,67 32990,12 S&P 500 -0,63 4132,15 NASDAQ 100 -0,31 12642,10

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,60 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD -0,2000 1,07 USD/Yen 0,46 129,25 Euro/Yen 0,25 138,47

ROHÖL:

Brent 115,87 0,27 USD WTI 114,99 0,32 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Wegen der Lieferkettenprobleme verlagert Apple erstmals überhaupt einen Teil der iPad-Produktion von China nach Vietnam, Nikkei

- "Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen"/Vonovia zu Ausstieg bei Adler Group bereit, Interview mit Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch, HB

- Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will gegen Geldautomaten-Sprengungen verschärft vorgehen, NOZ

- Kartellamt bezweifelt Effekt des Tankrabatts/Ölkonzerne sind nicht verpflichtet, die Steuersenkung in voller Höhe weiterzugeben, Welt

- Ein Grossteil des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr geht an die Luftwaffe, Welt und Bild

- "Es droht eine grosse Hungersnot", Interview mit Gerald Haug, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Welt

- Polens Vizeaussenminister Szymon Szynkowski: Scholz' Telefonate mit Putin "sinnlos", ARD-Sendung Maischberger

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann fordert zusätzliche Kostenentlastung für Arbeitnehmer, Augsburger Allgemeine

- Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied fordert höhere Lebensmittelpreise, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hält Senkung der Spritsteuer für falsches Instrument, Neue Osnabrücker Zeitung

- Jörg Dötsch, Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: Dramatische Engpässe in Kinderkliniken wegen Personalmangel, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, verlangt Corona-Vorsorge für neues Schuljahr, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Mathematik und Technik: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger kündigt 45-Millionen-Plan an, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fordert der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Enteignung russischer Oligarchen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, Gespräch, T-Online

- Ifo-Chef Clemens Fuest hält den Tankrabatt der Ampel-Regierung für eine "falsche Massnahme", Gespräch, ZDF

- Jetzt ist der Moment für einen einheitlichen Energie-Binnenmarkt und gemeinsame Verteidigungsprojekte gekommen, Gastbeitrag von Christian Ehler, industriepolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Markus Ferber, wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und Andreas Schwab, binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, HB

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert, die Unterstützung der Ukraine an die neue Kriegsstrategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin anzupassen, Gespräch, ARD

- Unsicherheit sorgt für gemischtes Bild, Gespräch mit Tanja Bender, Leiterin der Frankfurter Niederlassung von Candriam, BöZ

- "Wasserstoff im Auto wird es bei uns nicht geben", Gespräch mit Frithjof Staiss, Leiter des Wasserstoff-Instituts ZSW, FAZ

- In der Debatte um die geplanten Milliardensummen für die Bundeswehr haben Vertreter der SPD-Linken scharfe Kritik an FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki geübt, HB

- Angesichts des Fachkräftemangels im Handwerk sprechen sich Politiker und Verbände für ein freiwilliges Jahr im Handwerk aus, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Energiekonzerne RWE und Uniper haben ihre im Mai fälligen Rechnungen für russisches Gas in Euro bezahlt, Rheinische Post

- Bundesbank: Bankfusionen in Europa werden einfacher, Gespräch mit Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, HB

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk ist grundsätzlich mit der Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 zufrieden und hofft auf einen schnellen Einsatz der Waffen in der Ukraine innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Ausbildungsende, Gespräch, Welt Fernsehen

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hat das abgeschwächte Ölembargo der EU als unzureichend kritisiert, Gespräch, Welt Fernsehen

- Im Gegenzug für griechische Panzer an die Ukraine: Deutschland liefert Athen deutsche Marder-Panzer, die Rheinmetall eigentlich an die Ukraine verkaufen wollte, Business Insider

- Führende Ökonomen haben den Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein sozial gestaffeltes neues Klimageld gelobt, Rheinische Post

- Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat den Vorstoss von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein neues soziales Klimageld und eine Anhebung der Grundsicherung (Bürgergeld) kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner sieht Handlungsbedarf wegen der deutschen Erdbeerbauern, die gezwungen sind, ihre Ernten zu vernichten, Bild

- Der parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat die mangelnde Bereitschaft von Kabinettsmitgliedern kritisiert, den Sieg der Ukraine als erklärtes Ziel zu formulieren, Gespräch, Bild

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will angesichts der steigenden Zahl übergewichtiger Kinder in Folge der Pandemie den Schulsportunterricht und Sportvereine mehr fördern, Gespräch, Bild

- Um die zunehmenden Waldbrände in Europa koordiniert zu bekämpfen, hat sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) für eine "europäische Brandschutzeinheit" ausgesprochen, Gespräch, T-Online

