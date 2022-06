----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG STOCKT - Wie an der Wall Street kommt auch die Erholung des Dax nicht weiter voran. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenig verändert auf 14 347 Punkte. Am Montag war der Dax mit 14 589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither fehlen die Anschlusskäufe. Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten sprächen zwar für ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, dies habe den Aktien aber nicht wirklich geholfen, hiess es. Im Dow Jones und Nasdaq 100 gab es zwar unmittelbar nach Handelsstart neue Hochs seit einigen Wochen, sie konnten aber nicht gehalten werden. In Asien zollte nun am Morgen auch der Hang Seng in Hongkong der jüngsten Erholung Tribut.

USA: - VERLUSTE - Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book") hat geholfen, die Tagesverluste an den US-Börsen am Mittwoch zumindest etwas einzugedämmen. Zuvor hatten starke Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie Ängste vor einer aggressiven geldpolitischen Straffung geweckt. Der Dow Jones Industrial war nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gerutscht. Nach zeitweise deutlicheren Abschlägen verlor er am Ende 0,54 Prozent auf 32 813,23 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex gleichwohl an seinen moderaten Kursrücksetzer vom Dienstag an - davor hatte er sechs Handelstage in Folge zugelegt und sich so vom tiefsten Stand seit März 2021 erholt. Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch letztlich um 0,75 Prozent auf 4101,23 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Minus von 0,74 Prozent auf 12 548,36 Zähler.

ASIEN: - STIMMUNG ANGESCHLAGEN - Inflations- und Konjunktursorgen haben am Donnerstag ein Stück weit auf den Börsen Asiens gelastet. Insbesondere Techwerte standen im Fokus. So ging es für den Hongkonger Hang-Seng-Index um eineinhalb Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands hielt sich mit minus 0,1 Prozent besser. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,1 Prozent.

- Verlader und Raffinerien umgehen Sanktionen und bringen russisches Öl auf den Markt, indem sie seine Herkunft verschleiern, WSJ

- Westliche Sanktionen bringen Russland im Chipbereich an den Rand einer technologischen Krise, FT

- "Unsere Luftwaffen müssen zusammen agieren können", Interview mit dem Chef der deutschen Luftwaffe Ingo Gerhartz und seinem gerade ausgeschiedenen israelischen Amtskollegen Amikam Norkin, Welt

- Berlins Regierung hält 20 000 Einbürgerungen im Jahr durch vereinfachtes Gesetz für realistisch, Welt

- Mit Rheuma-Mitteln gegen Corona, Interview mit dem Rheumatologen und Professor für Innere Medizin, Hendrik Schulze-Koops, Welt

- Hohe Inflation lässt Edeka-Kunden von Markenartikeln auf Eigenmarken umsteigen, Welt

- Beim Doordash-Rückzug aus Deutschland wird lediglich Wolt als Marke weitergeführt, Welt

- "Marder-Schützenpanzer wären für die Ukraine viel wichtiger als altes sowjetisches Gerät", ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk kritisiert deutschen Ringtausch mit Griechenland, Bild

- Experten erheben Geldwäsche-Vorwürfe gegen Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, Bild

- Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) fordert gemeinsamen Gipfel mit der Politik, um Deutsche zu mehr Sport zu bewegen, Planungen laufen, Bild

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne): "Die Ukraine muss gewinnen", ZDF-Sendung Markus Lanz

- FDP-Fraktionsvize Carina Konrad gegen Preisaufschlag für Verbraucher zum Tierhaltungs-Umbau, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Städte- und Gemeindebund forderte einen "wirksamen Anti-Corona-Plan" für die Zeit nach dem Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes, Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Vor einem Bund-Länder-Treffen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine zeitige Verständigung über die Corona-Politik für den Herbst gefordert, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Investor will Schleich zur Weltmarke machen, Gespräch mit Partners Group-Managerin Luisa Delgado, HB

- "Häufiger Schenkel statt Filet", Gespräch mit Wiesenhof-Chef Peter Wesjohann, FAZ

- Neobroker mit Banking-Ehrgeiz, Gespräch mit Freedom Finance-Chef Timur Turlow, BöZ

- Menschheitsherausforderungen wie die Klimakrise, Krieg und Corona kann nicht allein der Markt bewältigen, Gastbeitrag von Jürgen Trittin, aussenpolitischer

Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis90/ Die Grünen, HB

- Preise von Wohnimmobilien steigen weiter kräftig, Gastbeitrag von Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors, BöZ

- ESG-Portfolios vor Überbewertungen schützen, Gastbeitrag von Etienne Vincent, Leiter Quantitative Strategien und Marketing bei Ossiam, BöZ

- "Wir treten gegen Shell und BP an", Gespräch mit Investoren Alexander Samwer und Jeremias Heinrich über ihre Investitionen in grüne Technologie, FAZ

- Der Militärexperte Franz-Stefan Gady hält eine Grossoffensive der Russen im Süden der Ukraine und einen Angriff auf Odessa in nächster Zeit nicht für wahrscheinlich, Gespräch, ZDF

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat damit gedroht, die geplante Verabschiedung des 100-Milliarden-Pakets für die Bundeswehr am Freitag platzen zu lassen, Gespräch, Welt Fernsehen

- Vor den Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag hat der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen vor einer erheblichen Belastung des Gesundheitssystems im Herbst gewarnt und einheitliche Infektionsschutz-Vorkehrungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hat in der Debatte um die vorgelegte Beschaffungsliste der Bundeswehr Zweifel geäussert, ob der Schutz der Soldaten und die Versorgung mit Munition ausreichend berücksichtigt wurden, Gespräch, Rheinische Post

- Die Grüne Jugend hat eine freie Entscheidung der Bundestagsabgeordneten bei der Abstimmung über das Sondervermögen für die Bundeswehr angemahnt, Gespräch mit Chefin Sarah-Lee Heinrich, Rheinische Post

- Ukraine erwartet im Oktober erste Lieferung des Luftabwehrsystems Iris-T, Kosten von 140 Millionen Euro pro Stück, Wiwo

- Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung, Manuel Frondel, warnt die Ampel-Koalition davor, mögliche Übergewinne bei Mineralöl-Konzernen zu besteuern, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, geht davon aus, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt aus dem Entlastungspaket weitergeben, Gespräch, Rheinische Post

- Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat die Ankündigung neuer deutscher Waffenlieferungen an sein Land begrüsst, Gespräch, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

