DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte der Dax am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,29 Prozent höher auf 13 343 Punkte. Zeitgleich signalisieren auch die US-Futures eine Stabilisierung. Die Nervosität bleibt aber hoch. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets ist es die grosse Frage, ob die US-Notenbank den Zins um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall könnte in den Kursen aber schon vorweggenommen sein, glaubt man Experten. Die Commerzbank etwa schrieb am Morgen, es werde bereits der grosse Zinsschritt eingepreist - nicht nur dieses Mal, sondern vielleicht auch im Juli.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Unsicherheit mit Blick auf das Ausmass der anstehenden Zinserhöhungen in den USA hat auch am Dienstag die US-Börsen belastet. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed weiteten die Aktienmärkte die Verluste vom Wochenbeginn noch etwas aus. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,50 Prozent auf 30 364,83 Punkte nach unten. Der Leitindex lotete einen weiteren Tiefstand seit Anfang 2021 aus. In den vergangenen vier Börsentagen summiert sich der Verlust auf fast acht Prozent. Untermauert wurden die Zinssorgen der Investoren von neuen Daten zur Inflation.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank herrschte auch in Asien Zurückhaltung. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,8 Prozent ein. In Hongkong gab es hingegen Gewinne. Der Hang-Seng-Index legte um 1,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann 2,2 Prozent. Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets sieht ermutigende Nachrichten aus China mit Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel, die leicht über den Markterwartungen lagen.

DAX 13304,39 -0,91 XDAX 13317,49 -0,98 EuroSTOXX 50 3475,18 -0,78 Stoxx50 3405,06 -1,08 DJIA 30364,83 -0,50 S&P 500 3735,48 -0,38 NASDAQ 100 11311,69 0,21

Bund-Future 142,48 -0,06%

Euro/USD 1,0428 0,12 USD/Yen 134,9180 -0,41 Euro/Yen 140,6915 -0,30

Brent 121,43 0,26 USD WTI 119,20 0,27 USD

- Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) untersucht die Geschäftspraktiken im Bereich mentale Gesundheit des Startup-Unternehmens Cerebral, WSJ

- "Ein sozialer Pflichtdienst löst keine Probleme, sondern schafft eher welche", Interview mit Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die türkische Regierung will Imame für den Einsatz in deutschen Moscheen in Zukunft an der Türkisch-Deutschen Universität (TDU) in Istanbul ausbilden, die aus Bundesmitteln mitfinanzierten wird, Welt

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert angesichts der drohenden Finanzlücke bei der gesetzlichen Krankenversicherung ein schnelles Eingreifen der Bundesregierung, um sprunghaft steigende Beiträge der Versicherten zu verhindern, Interview, Augsburger Allgemeine

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja wirft der Ampel-Koalition bei der Inflationsbekämpfung zu langsames Handeln vor, Interview, Tagesspiegel

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz stellt sich gegen eine Mitgliederbefragung in seiner Partei über eine Verschärfung der parteiinternen Frauenquote, Welt

- Militärhistoriker von der Universität Potsdam zweifelt, ob die Nato in der Lage wäre, einen Angriff auf Litauen, Lettland oder Estland abzuwehren, Interview mit Sönke Neitzel, Welt

- Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Pläne zur Bekämpfung von Stress an den Anleihemärkten der Eurozone nicht vorab preisgeben, Welt

- "Zentralbanken haben die Kontrolle verloren", in einem Interview erklärt der französische Wirtschaftsexperte François Lenglet die tieferliegenden, strukturellen Gründe der Inflation, Le Figaro und Welt

bis 23.45 Uhr:

- Die Deutsche Telekom kann ihren Aktionären noch kein Signal geben, wann der wachsende üppige Cashflow von T-Mobile US als Dividende bei den Anteilseignern ankommt, Gespräch mit Finanzchef Christian Illek, BöZ

- "Zukäufe sind immer eine Option", Gespräch mit Fresenius Kabi-Chef Michael Sen, HB

- "Saudi-Arabien ist das neue Dubai", Gespräch mit Bauer-Chef Michael Stomberg über Preissprünge bei Bewehrungsstahl, unzuverlässige Lieferanten und hohen Energieverbrauch, BöZ

- "Cobot-Segment wird grösser als klassische Industrieroboter", Gespräch mit REInvest Robotics-Chef Esben Östergaard, HB

- DIHK-Umfrage: Ukraine-Krieg belastet Gesundheitsbranche, HB

- "Nicht gerechtfertigt, die Preise so anzuheben", Gespräch mit Stephan Zieger,

Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen, HB

- "Bei Innovationen liegt ein stetiges Marktversagen vor", Gespräch mit Ökonom Benjamin Jones, HB

- Die aktuelle Krise wird eine gewaltige Innovationswelle anstossen und die Transformation der europäischen Wirtschaft beschleunigen, Gastbeitrag von KKR-Partner Philipp Freise, HB

- "Grösse ist kein Wert an sich", Gespräch mit OWL-Chef Ansgar Käter, BöZ

- ESG-Transformation und geopolitische Risiken, Gastbeitrag von KPMG-Partnern Daniel Sommer und Matthias Mayer, BöZ

bis 22.00 Uhr:

- Umfrage: Der Technikkonzern Schott ist unter den hoch qualifizierten Mitarbeitern der chemisch-pharmazeutischen Grossindustrie in Deutschland der beliebteste Arbeitgeber, FAZ

- Umfrage: Akademiker in der Chemie verdienen im Mittel knapp 130 600 Euro, FAZ

- Debatte um sozialen Pflichtdienst: DRK-Präsidentin Hasselfeldt fordert Stärkung des Freiwilligendienstes, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeshaushalt: Grüne fordern weitere Entlastungen für Geringverdiener und Aussetzen der Schuldenbremse 2023, Gespräch mit Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler, Rheinische Post

- Kompromisspapier der französischen Ratspräsidentschaft zum CO2-Grenzausgleich lässt deutsche Position aussen vor, Welt

- Der CDU-Wirtschaftsrat hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Debatte um das Aussetzen der Schuldenbremse auch 2023 den Rücken gestärkt, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Rheinische Post

- Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Ampel-Koalition aufgefordert, die Schuldenbremse 2023 wieder einzuhalten, aber vor allem Rentner und Studenten wegen der hohen Energiepreise sofort weiter zu entlasten, Gespräch mit CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei, Rheinische Post

- Bundesregierung sieht "EU-Kandidatur unter Auflagen" für die Ukraine, HB

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich besorgt zum derzeitigen Anstieg der Corona-Infektionszahlen geäussert, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des Virchowbundes, des Verbandes der niedergelassenen Ärzte, Dirk Heinrich, hat angesichts steigender Inzidenzzahlen die Menschen zu einer Corona-Impfung aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Unionsfraktion erhöht den Druck auf die Bundesregierung, um der Ukraine eine Beitrittsperspektive zu geben, Rheinische Post

- Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, befürchtet neuerliche Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, Gespräch, ZDF

- Wegen steigender Preise bei Fleisch und anderen Grundnahrungsmitteln fordert Thüringens SPD-Landesvorsitzender und Innenminister Georg Maier gezielte Entlastungen, Gespräch, Bild

- Preissteigerungen bei Fleisch: Lebensmittelverband warnt vor "Sozial-Veganern", Gespräch mit Chef Christoph Minhoff, Bild

- Der Premierminister der Slowakei, Eduard Heger, will Deutschlands Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen nicht kritisieren, Gespräch, Welt

- Ukraines Präsidentenberater Oleksiy Arestovych hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem Friedensplan nach dem Vorbild von Minsk gewarnt, Gespräch, Bild

- Ukraines Präsidentenberater Oleksiy Arestovych hat für den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi konkrete Waffensysteme gefordert, Gespräch, Bild

- Wegen Adler und Greensill: Ebner Stolz gerät in den Fokus der Wirtschaftsprüfer-Aufsicht, Wiwo

