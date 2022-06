Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Die US-Notenbank hat mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte nicht weiter verunsichert. Die Erleichterung sorgt im Dax am Donnerstag für eine weitere Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,24 Prozent höher auf 13 518 Punkte. In der Nacht war die Indikation sogar bis auf 13 678 Punkte gestiegen. Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Sie hatte den US-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, und damit etwas stärker als die meisten Experten erwartet hatten. Einige hatten aber sogar noch mehr für möglich gehalten als diesen nun grössten Zinsschritt seit 1994. Die Fed kämpft gegen die höchste Inflation seit 40 Jahren. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte: "Erwarten Sie nicht, dass 75-Basispunkt-Anhebungen üblich werden", sagte er.

USA: - KURSGEWINNE - Nach einer ungewöhnlich grossen Zinserhöhung sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch deutlich höher aus dem Handel gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,00 Prozent auf 30 668,53 Punkte - allerdings nach fünf verlustreichen Börsentagen in Folge. Noch deutlich stärker ging es zur Wochenmitte an der Technologiebörse Nasdaq mit den Kursen nach oben. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins kräftig angehoben. Er steigt um 0,75 Prozentpunkte. Viele Beobachter hatten aber auch einen grösseren Schritt prognostiziert. Allerdings dürfte die starke Zinsanhebung nicht zur neuen Normalität werden. Das sorgte an den Börsen für etwas Entspannung.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der überraschend kräftigen Zinserhöhung der US-Notenbank am Vorabend herrschte auch in Asien eher Erleichterung. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,9 Prozent zu. In Hongkong gab es hingegen Verluste. Der Hang-Seng-Index büsste 0,5 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann hingegen 0,3 Prozent.

DAX 13485,29 1,36 XDAX 13565,33 1,86 EuroSTOXX 50 3532,32 1,64 Stoxx50 3443,37 1,13 DJIA 30668,53 1,00 S&P 500 3789,99 1,46 NASDAQ 100 11593,77 2,49

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 144,90 -0,32%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0440 -0,03 USD/Yen 134,3570 0,37 Euro/Yen 140,2730 0,35

ROHÖL:

Brent 119,02 0,51 USD WTI 116,01 0,70 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Vor der Entscheidung der EU über die Beitrittsperspektive der Ukraine fordert die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, ein "klares Signal" für die Zukunft des Landes in Europa, Interview, HB

- Bayern will zusammen mit Hessen und Baden-Württemberg einen neuen Anlauf für eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren starten, Interview mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Deutsche Hausärzteverband hält das Offenhalten der Corona-Impfzentren im Sommer für überflüssig, Interview mit dem Verbandspräsidenten Ulrich Weigeldt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Nach dem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen hat der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen eine Überprüfung der Empfehlungen zu Boosterimpfungen gefordert, Interview, Rheinische Post

- Der Immunologe Carsten Watzl mahnt: "Wir haben aktuell zwei Entwicklungen, die gegeneinander arbeiten. Zum einen ein saisonaler Effekt, der die Zahlen drückt, und auf der anderen Seite mit Omikron anders als in vergangenen Sommern eine Variante, die deutlich ansteckender ist", Interview, Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Die EU nimmt Twitter, Facebook und Co im Kampf gegen russische Propaganda in die Pflicht, HB

bis 21.00 Uhr:

- Angesichts erneut steigender Corona-Zahlen und hoher Kosten durch den Ukraine-Krieg will sich die SPD für eine dauerhafte Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie einsetzen, Gespräch mit Fraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- Führende Gesundheitsexperten haben angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen ein rasches Handeln der Bundesregierung gefordert, Rheinische Post

- Nach dem Beschluss des neuen Wind-an-Land-Gesetzes durch das Bundeskabinett hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die verschärften Windkraft-Anforderungen an die Länder begrüsst, Gespräch, Rheinische Post

- 14-Milliarden-Euro-Loch bei Budgethilfen für die Ukraine, Welt

- Der Präsident des Ifo Instituts, Clemens Fuest, fürchtet eine Rückkehr der Eurokrise und warnt die EZB vor einem Missbrauch ihres Mandats, Gespräch, Bild

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, würde es begrüssen, wenn die Bundesregierung einen schwimmenden Flüssiggas-Terminal in Mecklenburg-Vorpommern vor Anker gehen lässt, wo die Nord-Stream-Rohre ankommen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist besorgt wegen der sinkenden Gaslieferungen durch Gazprom, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, will den Druck auf private Haushalte und Firmen erhöhen, Gas zu sparen, Gespräch, Rheinische Post

/jha/jb

(AWP)