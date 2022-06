Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - CHANCEN AUF BODENBILDUNG - Auf eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau stehen am Freitag die Signale am deutschen Aktienmarkt. Die Indikationen des Brokers IG für den Dax haben über Nacht peu à peu zugelegt und lassen rund eine Stunde vor Börsenbeginn eine Erholung des Leitindex von gut einem Prozent auf 13 050 Punkte erwarten. Damit zeichnet sich auf Wochensicht aber immer noch ein moderater Verlust ab. Am Vortag hatte der Dax ein weiteres Tief seit Anfang März ausgelotet. "Die Börse ist im Moment eine Achterbahn", beschreibt Thomas Altmann von QC Partners die Gemengelage an den Aktienmärkten. Die Zahl derer, die angesichts der Kursverluste kapitulieren, habe noch einmal deutlich zugenommen. Mit der zunehmenden Kapitulation wechselten immer mehr Aktien "von zittrigen Händen in starke Hände". Damit wiederum steigen die Chancen auf eine Bodenbildung, also für ein vorläufiges Ende der Baisse.

USA: - GEWINNE - Nach einer Berg- und Talfahrt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Plus geschlossen. Insgesamt bleibt die Stimmung aber angespannt angesichts der Rezessionsängste im Zuge einer hohen Inflation und steigender Leitzinsen. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,64 Prozent auf 30 677,36 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,95 Prozent auf 3795,73 Zähler zu. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 stieg um 1,47 Prozent auf 11 697,68 Punkte.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenausklang deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel etwas mehr als ein Prozent zu. Auf Wochensicht steuert der Nikkei 225 auf ein zweiprozentiges Plus zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte im späten Handel knapp ein Prozent zu - seit vergangenem Freitag summieren sich die Gewinne auf knapp zwei Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Hang-Seng-Index zuletzt rund eineinhalb Prozent zu. Sollte der Index bis zum Handelsende in dieser Höhe im Plus bleiben, wäre es ein Anstieg von etwas mehr als zweieinhalb Prozent in dieser Woche.

DAX 12912,59 -1,76% XDAX 12945,76 -1,38% EuroSTOXX 50 3436,29 -0,82% Stoxx50 3385,15 -0,34% DJIA 30677,36 0,64% S&P 500 3795,73 0,95% NASDAQ 100 11697,68 1,47%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 147,57 -0,42%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0543 0,21% USD/Yen 134,77 -0,13% Euro/Yen 142,09 0,07%

ROHÖL:

Brent 110,30 +0,25 USD WTI 104,75 +0,48 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Telegram liefert dem Bundeskriminalamt erstmals in "einigen herausragenden Sachverhalten" Nutzerdaten. Behördenchef Holger Münch bringt jedoch Geldbussen ins Spiel, sollten Messengerdienste der geltenden Pflicht zur Beauskunftung nicht nachkommen, Interview, Welt

-"Moskau wird weiter Zwietracht säen, um bestehende Differenzen zu vertiefen", Interview mit dem Politologen und Kreml-Kenner Anton Schechowzow, Welt

- Die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften (Acatech) fordert eine "strategische Souveränität" für Deutschland, Interview mit Präsident Johann-Dietrich Wörner, Welt

- Auf Verbraucher kommen durch Notfallplan Gas hohe Mehrbelastungen zu - laut Welt-Berechnungen wären Preise von rund 28 Cent für die Kilowattstunde fällig und auch Kosten jenseits von 30 Cent nicht auszuschliessen, Welt

- Gestürzte bulgarische Reformregierung bat Deutschland, Zollbeamte zur Unterstützung zu senden, Bundesfinanzministerium prüft Anfrage, Welt

- Schweizer Vifor Pharma soll Kommunikationskampagne gegen dänischen Konkurrenten Pharmacosmos gefahren haben, um dessen Eisentabletten zu verunglimpfen, Probleme fingen laut Pharmacosmos-Vertriebsvorstand Claes Strom bereits 2010 zur Markteinführung an, Welt

- Spekulationen um Besetzung des Kabinetts in NRW: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) könnte CDU-Mittelstandspolitikerin Angela Erwin berufen, Bild

- Autobauer Stellantis will 50 Millionen Euro in den australischen Lithiumproduzenten Vulcan Energy Resources investieren, FT

- US-Börsenaufsicht SEC will mit anderen Finanzbehörden einen einheitlichen Regelungskatalog erreichen, damit Kryptowährungs-Unternehmen nicht durch die löcherige US-Gesetzgebung schlüpfen können, FT

- Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält es für möglich, dass Russland die Lieferung von Gas nach Deutschland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 vollständig einstellt, ARD-"Morgenmagazin"

- Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) vor Ernährungskonferenz: Lebensmittelpreise steigen wohl noch, Tagesspiegel

- Klaus Müller, Chef der Netzagentur fordert mehr Anstrengungen zum Energiesparen ein, ZDF-Sendung Maybrit Illner

- Impfen hat im ersten Jahr fast 20 Millionen Corona-Tote verhindert, Lancet Infectious Diseases

- Zwei von drei Deutschen für Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst, ARD-Morgenmagazin

bis 5.00 Uhr

- Top-Ökonomen warnen vor einer tiefen Wirtschaftskrise in Deutschland, sollte Russland seine Gaslieferungen rasch komplett stoppen, Rheinische Post

- Angesichts der sich zuspitzenden Gas-Krise fordert der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, eine Absicherung der kommunalen Stadtwerke, Interview, Rheinische Post

- Die deutsche Aufsichtsbehörde der Abschlussprüfer Apas, die nach dem Wirecard-Skandal stärker die Wirtschaftsprüfunternehmen überwachen soll, befindet sich in einer personellen Notlage, Wiwo

- Ex-Wirtschaftsweiser Volker Wieland fordert Rückkehr zur Kernkraft, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr

- Mit Blick auf die Rückkehr zum Onshore-Private-Banking in Deutschland geht der Chef von Credit Suisse Deutschland, Frank Heitmann, davon aus, bis Jahresende ein Team an Bord zu haben, das dann mit dem bereits existierenden Team in der Schweiz zusammenarbeitet, Interview, BöZ

- Trotz gestiegener Corona-Fallzahlen in diesem Sommer sieht Experte Klaus Stöhr derzeit keinen Grund für verschärfte staatliche Alltagsbeschränkungen, Interview, Ippen Media

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält eine Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas für möglich, je nach Heizgewohnheiten, Interview, RTL/ntv

- Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hält wegen der grossen Belastung durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie Steuererhöhungen nach der Krise für unvermeidbar, Interview, SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg"

- Der Virologe Christian Drosten rechnet nach den Sommerferien in Deutschland mit einer sehr hohen Zahl an neuen Corona-Fällen, Interview, Spiegel

bis 21.00 Uhr

- Wirtschaftsexperten sind für Anreize zum Gassparen, statt für eine Pflicht zum Energiesparen, Gastbeitrag von Wirtschaftsweiser Veronika Grimm und dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, der Wirtschaftswissenschaftler Peter Kenning, HB

- Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will noch im Sommer eine Partnerschaft zur Finanzierung des Glasfaserausbaus in Deutschland abschliessen, HB

- Zum Ferienbeginn fordert der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers, dass im Kampf gegen Warteschlangen an Flughäfen die Bundespolizei stärker einspringt, Interview FAZ

- Frankfurt und München: Lufthansa streicht 2200 weitere Ferien-Flüge, Bild

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) konkretisiert ihre Pläne für eine Stärkung der deutschen Cyberabwehr konkretisiert, Gespräch, HB

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält eine Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas für möglich, Interview, RTL/Ntv

- Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, kritisiert, dass sich SPD, Grüne und FDP noch nicht auf weitere Massnahmen zum Ausgleich der hohen Inflationsraten einigen konnten, Interview, HB

- Am kommenden Montag will der Gesamtvorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands unter anderem Grundsätze zu Kryptoanlagen beschliessen. Dabei wird eine Empfehlung vorgeschlagen, laut der Sparkassen den Handel mit Kryptowährungen nicht anbieten sollten, HB

- Der Vizepräsident der EU-Kommission mahnt die Staaten zu Sparsamkeit, auch wegen steigender Zinsen, Interview, HB

- Die Ampel streitet öffentlich über Verbrenner, Atomkraft und Schulden. FDP-Fraktionschef Christian Dürr gibt sich gelassen. Die Abstimmung funktioniere "wirklich gut". Sorgen macht ihm die Politik der EZB, Interview, FAZ

----------

jb

(AWP)