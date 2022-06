----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 12 963 Punkte. Die Aktienmärkte seien auf Richtungssuche, hiess es bei den Experten der Commerzbank. Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, den Fed-Chef Jerome Powell, EZB-Chefin Christine Lagarde und Bank of England-Chef Andrew Bailey auf dem EZB-Forum in dieser Woche angeschlagen hätten.

USA: - STABILISIERUNG - Auf die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der Anleger ist am Mittwoch an den US-Börsen Zurückhaltung gefolgt. Nach einem nervösen Auftakt pendelten sich die New Yorker Aktienindizes auf einem relativ stabilen Niveau ein. Die eindeutigsten Gewinne gab es beim Dow Jones Industrial , der 0,27 Prozent auf 31 029,31 Punkte zulegte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong trat hingegen auf der Stelle und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 1,6 Prozent zu. In China profitierten die Märkte auch von Öffnungen für Reisende nach den strikten Corona-Beschränkungen. In China hat sich die Stimmung in den grossen und staatlichen Unternehmen nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Shanghai und dem Auslaufen von Pandemie-Auflagen in anderen Regionen zudem weiter verbessert.

DAX 13003,35 -1,73 XDAX 12998,14 -0,93 EuroSTOXX 50 3514,32 -0,99 Stoxx50 3504,11 -0,04 DJIA 31029,31 0,27 S&P 500 3818,83 -0,07 NASDAQ 100 11658,26 0,18

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 146,59 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0453 0,11 USD/Yen 136,5240 -0,05 Euro/Yen 142,7110 0,06

ROHÖL:

Brent 115,94 -0,32 USD WTI 109,91 0,13 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr: - Ukraine-Krieg: EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit warnt Mitgliedstaaten vor sozialer Schieflage, Neue Osnabrücker Zeitung - Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), fordert die Bundesregierung auf, deutlich mehr Flächen für die Bebauung mit Windrädern bereitzustellen, Bild - Afghanistan: Pakistanische Aussenstaatsministerin Hina Rabbani Khar fordert Lockerung der Sanktionen gegen Taliban-Regierung, Welt bis 5.00 Uhr: - Ukraine-Krieg: EU dängt auf mehr Unterstützung des Westens bei Weizenexporten. EU-Verkehrskommissarin Adina Valean: "Wir können uns nicht nur auf die Nachbarn der Ukraine verlassen", Welt - Nato-Erweiterung: Union verlangt Ratifizierung in Deutschland bereits in der nächsten Woche, Gespräch mit Unions-Aussenexperte Jürgen Hardt (CDU), Rheinische Post - Ampel will auch nach dem Neun-Euro-Ticket für gutes Angebot sorgen, Rheinische Post - Union fordert finanziellen Bonus für Flughafenmitarbeiter, Gespräch mit tourismuspolitischer Sprecherin der Unions-Fraktion, Anja Karliczek (CDU), Rheinische Post - Bundesverband Deutsche Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für Verdoppelung des Windrad-Ziels von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf vier Prozent, Bild - Union kritisiert G7-Ergebnisse von Elmau / CDU-Klimaexperte Andreas Jung: "Viele Ankündigungen, wenig Konkretes", Bild - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erhält ab Juli mehr als 30 000 Euro pro Monat, Bild bis 23.45 Uhr: - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bestätigt Gespräche mit Spanien über mögliche Leopard-1-Lieferung, ZDF Heute Journal - GM-Arbeiter in Michigan bereiten sich auf Streik vor, Detroit Free Press - US-Kryptobörse Coinflex dürfte Abhebungen Donnerstag noch nicht wieder zulassen, CNBC - Britischer Versorger Thames Water plant 1,5 Milliarden Pfund schwere Kapitalspritze, Sky bis 21.00 Uhr: - Auswertung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Temperaturbereinigt sinkt Gasverbrauch in Deutschland im Mai gegenüber Vorjahresmonat um 10,8 Prozent, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin Andreae: "Es ist davon auszugehen, dass der Gasverbrauch vor allem aufgrund der steigenden Gaspreise zurückgeht", Gespräch, FAZ - Chef des norwegischen Energiekonzerns Equinor, Anders Opedal, sieht die Liefermenge Richtung Deutschland derzeit am Limit: "Wir liefern so viel Gas wie möglich", Gespräch, HB - Chefökonom der Allianz-Fondstochter Pimco rechnet für die Weltwirtschaft wegen deutlich steigender Zinsen mit einer milden Rezession, Interview mit Joachim Fels, HB - Ex-EZB-Vize Vitor Constancio: "Ich denke, dass die Zentralbanken sowohl in Europa als auch in den USA nicht gezwungen sein werden, die Zinsen so stark zu erhöhen, wie es die Finanzmärkte ursprünglich vorgesehen ha­ben", Interview, BöZ - Bosch-Chef Stefan Hartung: "Autos mit Verbrenner wird es weiter geben", Interview, FAZ - Britische Bank Lloyd's will im Privatkundengeschäft umbauen und verliert Spitzenmanager, FT - Chef der Handelsplattform Bitmex will das Geschäft durch Zukäufe ausbauen, Gespräch mit Alexander Höptner, BöZ - Verwaltungsratschef der Adler Group: "Aktionäre goutieren den Neuanfang", Interview mit Stefan Kirsten, BöZ - Autozulieferer Eberspächer bekommt Transformationschef - internes Projekt für profitables Wachstum und Liquidität gestartet, Wiwo

(AWP)