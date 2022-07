----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Für den Dax geht es zum Auftakt des zweiten Halbjahres weiter bergab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer auf 12 680 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung seines Vortagestiefs von 12 618 Punkten. Das war der tiefste Stand seit März. Die Halbjahresbilanz des Dax endete bei sehr schwachen minus 19,5 Prozent, nachdem der Dax Anfang Januar noch einmal am Rekordhoch vom November gekratzt hatte. Vom Höchststand aus ging es gar um 21,50 Prozent abwärts, womit er sich wie der marktbreite US-Index S&P 500 im Bärenmarkt befindet. "Das erste Halbjahr war für den Dax das schwächste seit 2008, und einen schwächeren Juni gab es überhaupt noch nicht", sagte ein Börsianer.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre deutlichen Verluste aus dem frühen Handel zwar erkennbar eingedämmt. Die Kurseinbussen für die erste Jahreshälfte fielen angesichts von Konjunktur- und Inflationsängsten allerdings so hoch aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr - beim marktbreiten S&P 500 war es die schwächste Entwicklung in den ersten sechs Monaten seit 1970. Beim Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 war es das schlechteste Abschneiden seit 2002. Zum Handelsende verzeichnete der Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag ein Tagesminus von 0,82 Prozent auf 30 775,43 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. In Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste 0,3 Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ruhte der Handel hingegen wegen eines Feiertages. Die Sorge vor einer durch scharfe Zinserhöhungen der Notenbanken ausgelöste Rezession belastet die Märkte rund um den Globus weiterhin.

DAX 12783,77 -1,69 XDAX 12816,94 -1,39 EuroSTOXX 50 3454,86 -1,69 Stoxx50 3449,90 -1,55 DJIA 30775,43 -0,82 S&P 500 3785,38 -0,88 NASDAQ 100 11503,72 -1,33

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 149,26 0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0459 -0,24 USD/Yen 134,8650 -0,62 Euro/Yen 141,0620 -0,86

ROHÖL:

Brent 108,89 -0,14 USD WTI 105,48 -0,28 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr: - Haushaltsplan der Regierung für 2023: Finanzminister Christian Lindner (FDP) will bei Beamtenstellen sparen, Business Insider - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Es wird keine massiven Beitragssatzsprünge bei der Arbeitslosenversicherung geben, HB - BER-Flughafenchefin Aletta von Massenbach warnt vor massiven und langfristigen Problemen im Luftverkehr, Interview, Focus bis 5.00 Uhr: - Siemens Healthineers verteidigt Geschäfte in und mit Russland, Gespräch mit Finanzchef Jochen Schmitz, Welt - Zuschüsse an Rentenkasse steigen um 18 Prozent bis 2026, Bild - Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, warnt vor dramatischer Lebensmittelknappheit bei Gasmangel, Rheinische Post - Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, greift die EU-Kommission wegen ihrer Pläne zur Senkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft an, Interview, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament, David McAllister (CDU), fordert gemeinsame strategische Vision von EU und Nato, Interview, Rheinische Post bis 23.45 Uhr: - Chef der österreichischen Nationalbank OeNB, Robert Holzmann, zur EZB-Geldpolitik: "Ich persönlich hätte frühere Zinsschritte bevorzugt", Oberösterreichische Nachrichten - US-Autobauer General Motors (GM) hat Warteliste von 77 000 Kunden für elektrische Version des Pickup-Modells Hummer und den verwandten SUV, produziert aber derzeit nur 12 Pickups am Tag, WSJ - Apple erhöht iPhone- und iPad-Preise in Japan, Nikkei - Facebook beginnt mit Test von digitalen NFT-Artikeln einiger US-Schöpfern, Techcrunch - Onlinebroker EToro will Börsengang via Verschmelzung mit Spac-Börsenhülle doch nicht durchziehen, The Information - US-Kryptobörse FTX nähert sich Kauf von angeschlagenem Konkurrenten BlockFi für 25 Millionen US-Dollar, CNBC bis 21.00 Uhr: - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Akute Personalnot im Luftverkehr hat sich die Branche auch selbst zuzuschreiben. "Die Unternehmen müssen attraktiver werden", Interview, HB - Umstrittenes Erdöl-Projekt des Konsortiums aus den Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon in der Vorderpfalz genehmigt, Rheinpfalz - Corona-Evaluierung: Sachverständige kritisieren "Konstrukt der epidemischen Lage", Welt - JPMorgan als Berater des auf Kapitalsuche befindlichen Schnelllieferdienstes Gorillas wurde auch beim direkten Konkurrenten Flink für Gespräche vorstellig, FAZ - Genossenschaftliche IT-Dienstleister Atruvia will Volks- und Raiffeisenbanken in der ersten Hälfte 2023 ermöglichen, Kunden den Handel von Kryptowährungen im Online-Banking sowie per App anzubieten, Gespräch mit Atruvia-Chef Martin Beyer, BöZ - Die aus dem Zusammengehen von vier Instituten entstandene Volksbank pur eG will grössere Kredite künftig allein vergeben und Auslandsgeschäft sowie Projektfinanzierung ausbauen, Gespräch mit designiertem Vorstandschef Matthias Hümpfner, BöZ - Wirtschaftsforscher Andreas Peichl vom Ifo-Institut: "Politiker finden wissenschaftlichen Rat super, wenn er ihnen inhaltlich passt", Interview, FAZ

